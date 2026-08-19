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Μια μετωπική σύγκρουση μεταξύ ενός λεωφορείου και ενός φορτηγού σκότωσε τουλάχιστον 23 ανθρώπους σήμερα στην πόλη Ιμπιτούβα, στη νότια Βραζιλία, σύμφωνα με τις Αρχές.

«Δυστυχώς, 23 επιβάτες λεωφορείου έχασαν τη ζωή τους» και τέσσερα άλλα άτομα τραυματίστηκαν, δήλωσε η Via Araucaria, η εταιρεία διαχείρισης αυτοκινητοδρόμων στην πολιτεία Παρανά, όπου βρίσκεται η πόλη.

Εικόνες που μετέδωσαν τοπικά μέσα ενημέρωσης δείχνουν ένα λεωφορείο, κατεστραμμένο, δίπλα σε ένα φορτηγό.

⚠️ Acidente entre micro-ônibus e carreta deixa 23 mortos no Paraná



Acidente ocorreu no km 209 da BR-373, em Imbituva, a cerca de 180 km de Curitiba, no Paraná; há ao menos 5 feridos pic.twitter.com/SPa3kgPNfH — Metrópoles (@Metropoles) August 19, 2026

Σύμφωνα με την αστυνομία, το φορτηγό εισήλθε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας όπου συγκρούστηκε μετωπικά με το λεωφορείο. Μεταξύ των νεκρών είναι και ο οδηγός του φορτηγού.

Οι εικόνες από τον τόπο του δυστυχήματος δείχνουν ένα λεωφορείο με σήμανση μεταφοράς ατόμων με αναπηρίες, κατεστραμμένο δίπλα στο φορτηγό, στην άκρη του δρόμου.

Το λεωφορείο ανήκε στις υγειονομικές υπηρεσίες του δήμου Ιμπιτούβα, από όπου είχε αναχωρήσει μεταφέροντας ασθενείς σε νοσοκομεία της Κουριτίμπα, πρωτεύουσας της πολιτείας Παρανά.

Τα τροχαία δυστυχήματα είναι συχνά στη Βραζιλία, μια αχανή χώρα όπου το σιδηροδρομικό δίκτυο δεν είναι ανεπτυγμένο.

Την Κυριακή, οκτώ άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στο Ρίο ντε Τζανέιρο όταν ανατράπηκε το λεωφορείο στο οποίο επέβαιναν.

Τον Φεβρουάριο, ένα λεωφορείο που επέστρεφε από θρησκευτική πανήγυρη στο βορειοανατολικό τμήμα της χώρας εξετράπη της πορείας του και ανατράπηκε, με αποτέλεσμα 16 άνθρωποι να βρουν τον θάνατο.

protothema.gr