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Η Cyprus Airways ανακοίνωσε ότι επεκτείνει περαιτέρω το δίκτυο των δρομολογίων της με την έναρξη τον Δεκέμβρη δύο νέων τακτικών ολόχρονων δρομολογίων με απευθείας πτήσεις από Λάρνακα σε Μόναχο και Ρώμη, ενώ τέλη Οκτωβρίου προσθέτει επιπλέον εβδομαδιαία συχνότητα στο Ηράκλειο.

Σε δελτίο Τύπου διευκρινίζει ότι η νέα απευθείας αεροπορική σύνδεση μεταξύ Λάρνακας (LCA) και Ρώμης (FCO) είναι προγραμματισμένη για έναρξη στις 11 Δεκεμβρίου 2026, με δύο εβδομαδιαίες πτήσεις τον χειμώνα, κάθε Δευτέρα και Παρασκευή, σε ολόχρονη βάση και αναφέρει πως το νέο δρομολόγιο ενδυναμώνει περαιτέρω την παρουσία της Cyprus Airways στην Ιταλία, όπου ήδη συνδέει ολόχρονα την Κύπρο με το Μιλάνο (MXP) και με εποχιακή σύνδεση κατά την καλοκαιρινή περίοδο με την Βενετία (VCE).

Η νέα απευθείας αεροπορική σύνδεση μεταξύ Λάρνακας (LCA) και Μονάχου (MUC) είναι προγραμματισμένη για έναρξη στις 17 Δεκεμβρίου 2026, με δύο εβδομαδιαίες πτήσεις τον χειμώνα, κάθε Πέμπτη και Κυριακή, επίσης σε ολόχρονη βάση. Το Μόναχο προσθέτει ακόμα ένα ευρωπαϊκό προορισμό και κόμβο συνδεσιμότητας στο δίκτυο της Cyprus Airways, αναφέρει.

Σε ό,τι αφορά την απευθείας συνδεσιμότητα με το Ηράκλειο (HER), ανακοίνωσε επιπλέον εβδομαδιαία συχνότητα κάθε Τετάρτη από 28 Οκτωβρίου 2026. Η τρίτη εβδομαδιαία συχνότητα θα προσφέρει στους επιβάτες μεγαλύτερη ευελιξία διασύνδεσης μεταξύ Κύπρου και Κρήτης, ενισχύοντας περαιτέρω την παρουσία στην Ελλάδα, μαζί με το δρομολόγιο της Αθήνας (ATH) που εξυπηρετούνται ολόχρονα, μαζί με εποχιακά καλοκαιρινά δρομολόγια σε επιλεγμένα δημοφιλή ελληνικά νησιά.

Αναφέρει περαιτέρω πως η επέκταση ανεβάζει τα τακτικά δρομολόγια της Cyprus Airways σε 15 προορισμούς, προσφέροντας στο επιβατικό κοινό ακόμα περισσότερες επιλογές για απευθείας αεροπορικές συνδέσεις στην Ευρώπη και Μέση Ανατολή.

Ο CEO της Cyprus Airways Θάνος Πασχάλης, ανέφερε ότι τα νέα αυτά δρομολόγια ενισχύουν τη συνδεσιμότητά της εταιρείας και της Κύπρου με την Ευρώπη και επιβεβαιώνουν τη δέσμευσή της για τη δημιουργία ενός βιώσιμου δικτύου από την Κύπρο, το οποίο λειτουργεί καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.

Στο δελτίο Τύπου προστίθεται πως η επέκταση ενισχύει περαιτέρω στο αυξανόμενο ευρωπαϊκό δίκτυο της Cyprus Airways, το οποίο περιλαμβάνει ολόχρονες τακτικές πτήσεις προς Παρίσι, Μιλάνο, Αθήνα, Ηράκλειο, μαζί με εποχιακά δρομολόγια προς Βαρκελώνη, Βενετία και δημοφιλή ελληνικά νησιά, όπως και άλλα δρομολόγια που εξυπηρετούνται με ναυλωμένες πτήσεις και ότι στην Μέση Ανατολή, διατηρείται ισχυρό δίκτυο με τακτικές καθημερινές πτήσεις προς το Τελ Αβίβ, Βυρητό και Ντουμπάι, προσφέροντας επίσης συνδεσιμότητα στο ευρωπαϊκό δίκτυο μέσω Λάρνακας, τόσο για τουριστικό όσο και για επιχειρηματικό επιβατικό κοινό, όλο τον χρόνο.

ΚΥΠΕ