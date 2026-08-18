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Το περιεχόμενο των δυο ερευνών για την πυρκαγιά που ξέσπασε στο πεδίο βολής Καλού Χωριού στις 27 Ιουλίου και απείλησε άμεσα τις κοινότητες Αγίας Άννας και Ψευδά βρίσκεται ήδη ενώπιον αρμοδίων, οι οποίοι είναι σε θέση να λάβουν αποφάσεις.

Η μια έρευνα είναι αυτή που διενήργησε ο ταξίαρχος Σάββας Στεφάνου για λογαριασμό της Εθνικής Φρουράς και η έτερη είναι αυτή της Αστυνομίας Κύπρου, η οποία, επίσης, ολοκληρώθηκε και ήδη διαβιβάστηκε στη Νομική Υπηρεσία, σύμφωνα με επίσημη ενημέρωση που έλαβε χθες ο «Φ».

Προσεχώς εξελίξεις

Πιθανολογείται ότι προσεχώς θα υπάρχουν εξελίξεις σε σχέση με την έρευνα που έγινε από το στράτευμα. Αυτή καταγράφει όλα τα γεγονότα γύρω από την ελεγχόμενη έκρηξη στρατιωτικού υλικού και περιλαμβάνει λεπτομερή αναφορά για τα γεγονότα από τη στιγμή που ξέσπασε η πυρκαγιά μέχρι και την ώρα που πήρε διαστάσεις.

Οι όποιες αποφάσεις θα ληφθούν από τον αρχηγό της Εθνικής Φρουράς, Εμμανουήλ Θεοδώρου. Αρμόδια πηγή του «Φ» που είναι σε θέση να γνωρίζει τις διαδικασίες στο στράτευμα ανέφερε πως «ο αρχηγός είναι αυτός που ανάλογα με τα γεγονότα που καταγράφονται στην έκθεση του ταξίαρχου, θα αποφασίσει κατά πόσον θα πρέπει να ληφθούν πειθαρχικά μέτρα».

Η ίδια πηγή πρόσθεσε πως «βάσει των δεδομένων αναμένεται πως την ερχόμενη εβδομάδα θα υπάρχουν αποφάσεις επί της έρευνας του ταξίαρχου και θα ξεκαθαριστεί ποιες ενέργειες θα γίνουν».

Αντιπυρικές ζώνες

Πάντως, όπως πληροφορείται ο «Φ», ήδη στα ανώτερα δώματα του στρατεύματος έχουν εξεταστεί μέτρα για εκμηδένιση τέτοιων συμβάντων. Όπως αναφέρθηκε στην εφημερίδα μας από καλά ενημερωμένο πρόσωπο, το ίδιο το στράτευμα θα αναλάβει τη δημιουργία αντιπυρικών ζωνών σε σημεία ασκήσεων, ώστε να αποφεύγεται το ενδεχόμενο επέκτασης πυρκαγιάς σε κατοικημένες περιοχές. «Τα μέτρα που αναμένεται να ληφθούν θα είναι πολλαπλάσια» ήταν ένα από τα σχόλια που μας έκανε.

Βλήμα που εξερράγη

Μια από τις πληροφορίες που τέθηκαν υπόψιν μας ήταν ότι η πυρκαγιά πήρε διαστάσεις λόγω βλήματος που υπήρχε στο χώρο από παλιότερη άσκηση και δεν είχε εκραγεί. «Εξερράγη όταν ξέσπασε η φωτιά στο πεδίο βολής, με αποτέλεσμα αυτή να πάρει διαστάσεις» μας αναφέρθηκε.

Ωστόσο, στέλεχος του στρατεύματος που ρωτήθηκε από τον «Φ», σχολίασε ότι «αν και τέθηκε ενώπιον μας αυτή η πληροφορία, δεν φαίνεται να υπάρχει σχετική αναφορά στην έκθεση του ταξίαρχου».

Η αστυνομική έρευνα

Σε ό,τι αφορά την έρευνα της Αστυνομίας, αυτή διενεργήθηκε από στελέχη του αστυνομικού σταθμού Αραδίππου. Ο φάκελος της υπόθεσης σχηματίστηκε και όπως μας ενημέρωσε αρμοδίως χθες η Αστυνομία Κύπρου «έχει παραδοθεί από την περασμένη εβδομάδα στο Γενικό Εισαγγελέα».

Η άσκηση

Όπως είναι γνωστό, η άσκηση/συνεκπαίδευση που οδήγησε στην πυρκαγιά έγινε με τη συμμετοχή Αμερικανών στρατιωτών και στελεχών της ειδικής μονάδας Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών και Πυρομαχικών, που υπάγεται στο Μηχανικό. Είναι γνωστή με το ακρωνύμιο EOD (Explosive Ordnance Disposal).

Στην κοινή άσκηση εξουδετερώθηκαν μέσω έκρηξης έξι κεφαλές αντιαρματικών βλημάτων RPG, ενώ την παρακολούθησαν ανώτατοι αξιωματούχοι του κυπριακού στρατεύματος.

Από την πρώτη στιγμή που ξέσπασε η πυρκαγιά τέθηκαν ζητήματα που άπτονται της ασφάλειας. Εγέρθησαν ερωτήματα κατά πόσον έγινε αποψίλωση της περιοχής και εκσκαφή ορύγματος ώστε η έκρηξη των βλημάτων να μην γίνει στην επιφάνεια του εδάφους. Επιπλέον, πραγματογνώμονας μιλώντας μας διερωτήθηκε κατά πόσον έγιναν οι απαραίτητες χωματουργικές εργασίες περιμετρικά του σημείου όπου έγινε η έκρηξη για να δημιουργηθεί απόσταση ασφαλείας από την εστία της έκρηξης.