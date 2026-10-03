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Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για τον συγκυβερνήτη της πτήσης της Flydubai προς το Τελ Αβίβ, ο οποίος φέρεται να μαχαίρωσε τον κυβερνήτη εν ώρα πτήσης την Τετάρτη. Σύμφωνα με διεθνή μέσα ενημέρωσης, οι αρχές του Ομάν τού είχαν απαγορεύσει να πιλοτάρει αεροσκάφη, καθώς υπήρχαν υποψίες ότι είχε ριζοσπαστικοποιηθεί.

Σύμφωνα με τα τηλεοπτικά δίκτυα Al-Arabiyah, CNN και ABC αλλά και την εφημερίδα Wall Street Journal, οι αρχές του Ομάν είχαν απαγορεύσει για λόγους ασφαλείας στον συγκυβερνήτη – ο πατέρας του οποίου είναι υπήκοος Ομάν και η μητέρα του Συρίας – να πιλοτάρει αεροπλάνα, καθώς εκτιμούσαν ότι είχε επηρεαστεί από ακραίες ισλαμιστικές ομάδες στη διάρκεια της παραμονής του στη Συρία.

Με βάση τα ίδια μέσα ενημέρωσης, ο συγκυβερνήτης – το όνομα του οποίου είναι Χάμαμ αλ Χαμάμι – προσελήφθη από την εταιρεία Flydubai των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων αφού αποχώρησε από την Oman Air και προσπάθησε με αποτυχία να εργαστεί στην εταιρεία Emirates.

Ο συγκυβερνήτης επιτέθηκε στον πιλότο με τσεκούρι

Ο συγκυβερνήτης της πτήσης FZ1073 της εταιρείας flydubai αποπειράθηκε να διαπράξει “τρομοκρατική” επίθεση στη διάρκεια της πτήσης από το Ντουμπάι στο Τελ Αβίβ του Ισραήλ, ανακοίνωσε σήμερα ο γενικός εισαγγελέας των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, όπως μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο της χώρας WAM.

Ο συγκυβερνήτης επιτέθηκε στον πιλότο μέσα στο πιλοτήριο με ένα τσεκούρι και αποπειράθηκε να πάρει τον έλεγχο του αεροσκάφους, πρόσθεσε ο γενικός εισαγγελέας.

Σε εξέλιξη βρίσκονται έρευνες για τον προσδιορισμό των συνθηκών του περιστατικού, των κινήτρων και τυχόν διασυνδέσεων του συγκυβερνήτη, καθώς και για την εξέταση υλικών και ψηφιακών στοιχείων, σημείωσε.

Από την πλευρά της εκπρόσωπος της αεροπορικής εταιρείας των Εμιράτων δήλωσε ότι οι συνθήκες γύρω από το περιστατικό εξακολουθούν να ερευνώνται, ενώ πρόσθεσε ότι δεν είναι σε θέση να κάνει άλλα σχόλια.

Το περιστατικό σημειώθηκε στις 30 Σεπτεμβρίου σε αεροσκάφος που πραγματοποιούσε την πτήση Ντουμπάι- Τελ Αβίβ. Ο συγκυβερνήτης μαχαίρωσε τον Ινδό κυβερνήτη του αεροσκάφους, ο οποίος όμως πρόλαβε να ανοίξει την πόρτα του πιλοτηρίου. Χάρη σε αυτή την κίνηση επιβάτες και μέλη του πληρώματος κατάφεραν να ακινητοποιήσουν τον δράστη.

Το αεροσκάφος πραγματοποίησε στη συνέχεια αναγκαστική προσγείωση στη Σαουδική Αραβία.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου έχει δηλώσει ότι ο δράστης «είχε υποστεί ισλαμιστική ριζοσπαστικοποίηση» και «σκόπευε να ρίξει το αεροπλάνο μαζί με τους επιβάτες».

protothema.gr, ΑΠΕ – ΜΠΕ