Συμπληρώθηκε πλέον ένας χρόνος από τότε που για πρώτη φορά στα δημοτικά έδρανα της Πάφου, κάθησε ο πρώτος μη Kύπριος στην καταγωγή πολίτης: Ο κινεζικής καταγωγής και πολιτογραφημένος Κύπριος, πλέον, Αλέξανδρος Jiang, που εξελέξη Δημοτικός Σύμβουλος Πάφου με τον συνδυασμό του ΔΗΣΥ.

Μιλώντας στον «Φ» ο κ. Jiang προβαίνει σε μια αξιολόγηση του νέου του αυτού ρόλου, της γνωριμίας του με ένα βασικό θεσμό της λειτουργίας της πολιτείας στη νέα του πατρίδα και αναφέρεται στα μελλοντικά του σχέδια. Αναφερόμενος στη σημαντική αυτή επέτειο, εκφράζει την δέσμευση του ότι θα συνεχίσει και το υπόλοιπο της θητείας του με την ίδια προσήλωση για εξυπηρέτηση των δημοτών, με την ίδια όρεξη και την ίδια αποφασιστικότητα να συνδράμει με κάθε τρόπο όπου είναι δυνατό.

Παράλληλα, εκφράζει βαθύτατη ευγνωμοσύνη σε κάθε έναν από τους δημότες Πάφου ασχέτως, όπως τονίζει, από πού προέρχεται καθένας, ποιο κόμμα υποστηρίζει ή πώς γνωρίστηκε μαζί του. Στο επίκεντρό μου είναι η ενότητα, η πρόοδος και ο κοινός σκοπός, αναφέρει.

Είτε είστε στενός μου υποστηρικτής, είτε ψηφοφόρος του ΔΗΣΥ, είτε απλώς πολίτης που πιστεύει σε ένα καλύτερο αύριο, η στήριξή σας ήταν για μένα κινητήριος δύναμη, τονίζει. Μαζί αποδείξαμε ότι όταν ενωνόμαστε, πάνω από διαχωριστικές γραμμές, μπορούμε να χτίσουμε πραγματική αλλαγή. Η εμπιστοσύνη σας, η φωνή σας και η ελπίδα σας καθόρισαν κάθε βήμα μου σε αυτή τη διαδρομή, αναφέρει.

Ο κ. Jiang καταλήγει ότι δεσμεύεται έναντι των πολιτών της Πάφου πως το έργο και οι προσπάθειες του αυτό τον πρώτο χρόνο εκλογής του, ήταν μόνο η αρχή. Συνεχίζουμε ενωμένοι, εμπνευσμένοι και αφοσιωμένοι στο να κάνουμε τον Δήμο μας ακόμη πιο δυνατό, επισημαίνει.