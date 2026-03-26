Ενόψει των Βουλευτικών Εκλογών της 24ης Μαΐου 2026, το Υπουργείο Εσωτερικών ενημερώνει ότι η ειδική ιστοσελίδα των εκλογών www.elections.gov.cy έχει ενεργοποιηθεί, μετά από αναβάθμιση που έγινε σε συνεργασία με το Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής και το Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής.

Στη νέα ιστοσελίδα περιλαμβάνεται χρήσιμη πληροφόρηση για ενημέρωση των πολιτών σχετικά με τις διάφορες εκλογικές αναμετρήσεις, τις διαδικασίες εγγραφής στους εκλογικούς καταλόγους, την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος σε κέντρα του εξωτερικού, τη διαδικασία ψηφοφορίας και άλλα συναφή θέματα.

Η ιστοσελίδα θα ενημερώνεται συνεχώς με σχετικά νέα και ανακοινώσεις.