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Αναταραχή στην πλατφόρμα Χ προκάλεσαν οι πρόσφατες δηλώσεις του Αβέρωφ Νεοφύτου για το Κυπριακό και τις ευθύνες του ΔΗΣΥ και του ΑΚΕΛ, με τον ίδιο να επανέρχεται με στίχους του Έλληνα καλλιτέχνη, Γιάννη Αγγελάκα.

Ο τέως πρόεδρος του ΔΗΣΥ απάντησε στους επικριτές του γράφοντας αρχικά μια φράση που αποδόθηκε στον Βασιλιά Ληρ. «Είναι η μάστιγα των καιρών, όταν οι τρελοί οδηγούν τους τυφλούς».

Ακολούθως, σχολίασε ότι «η διχοτόμηση τσιμεντώνεται, και νομίζουν κάποιοι θα σωπάσουν τις φωνές της λογικής με τη λάσπη και την επιστράτευση μεθόδων του μεσαίωνα».

Ο Αβέρωφ Νεοφύτου έκλεισε την ανάρτηση του με τους περιβόητους στίχους του Γιάννη Αγγελάκα, «σιγά μην κλάψω, σιγά μη φοβηθώ».