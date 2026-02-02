Στην Κύπρο και συγκεκριμένα κατά τη διάρκεια του Καρναβαλιού της Λεμεσού, ξεκινά γυρίσματα η διεθνής τηλεοπτική σειρά με τίτλο «My Aphrodite», με πρωτοβουλία της Screentale Cyprus, που το 2025 παρουσίασε το τραγούδι του Λεμεσιανού Καρναβαλιού «Life is a Carnival».

Όπως ανέφερε η CEO της εταιρείας, Marija Savina (Miss 4C), η τηλεοπτική παραγωγή θα ξεκινήσει γυρίσματα του πιλοτικού επεισοδίου – με τίτλο «Life is a Carnival» – κατά τη διάρκεια του Καρναβαλιού της Λεμεσού, με τη δράση να εκτυλίσσεται ζωντανά μέσα στην καρναβαλίστικη παρέλαση.

Τα γυρίσματα της τηλεοπτικής σειράς και στην Κύπρο, υπέδειξε, αποτελούν συνέχεια της πρωτοβουλίας που ανέλαβε πέρσι, σε συνεργασία με το Δήμο Λεμεσού, για την παρουσίαση της καρναβαλίστικης κουλτούρας της Κύπρου, στο Ρίο Ντε Τζανέιρο και ακολούθως, της φιλοξενίας του Βασιλιά και της Βασίλισσας του Καρναβαλιού του Ρίο, στη Λεμεσό, δημιουργώντας έτσι γέφυρες πολιτισμού μεταξύ των δυο πόλεων.

Υπογράμμισε, επίσης, ότι η τηλεοπτική σειρά είναι ένα μεγάλο σε κλίμακα project για τα κυπριακά δεδομένα και απαιτούσε πολλά χρόνια προετοιμασίας και ανάπτυξης, ενώ πλέον περνά στη φάση της παραγωγής, μέσω διεθνούς συνεργασίας.

Όσον αφορά στην ίδια τη σειρά, ανέφερε πως «Η Αφροδίτη μου» αρχικά γράφτηκε ως μυθιστόρημα και μετεξελίχθηκε σε τηλεοπτικό project, εμπνευσμένο από τους μύθους της Κύπρου. Η δε αφήγηση, πρόσθεσε, ξεκινά στο Λονδίνο της δεκαετίας του 1920 και να εκτυλίσσεται στη σύγχρονη Κύπρο, συνδυάζοντας μυθολογία, ιστορία και σύγχρονη ζωή.

Χωρίς να αποκαλύπτει όνομα, η Marija Savina δήλωσε πως στη σειρά συμμετέχει και ένας διεθνής σταρ του κινηματογράφου, που θα πραγματοποιεί ταυτόχρονα γυρίσματα στο Ρίο ντε Τζανέιρο.

Εξέφρασε, τέλος, την πεποίθηση ότι η τηλεοπτική σειρά θα φέρει την Κύπρο στη διεθνή οθόνη με ένα νέο και δυναμικό τρόπο.

Περισσότερες λεπτομέρειες για το συγκεκριμένο project θα δοθούν, από τη Marija Savina, κατά τη διάρκεια της διάσκεψης Τύπου του Δήμου Λεμεσού, μεθαύριο Τετάρτη, κατά την παρουσίαση του προγράμματος του Λεμεσιανού Καρναβαλιού.

ΚΥΠΕ