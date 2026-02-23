Η αυλαία του Λεμεσιανό Καρναβαλιού έπεσε του βράδυ της Κυριακής με ένα εντυπωσιακό υπερθέαμα που φώτισε τον ουρανό της πόλης και χάρισε μοναδικές στιγμές σε εκατοντάδες θεατές.

Στο Παλιό Λιμάνι Λεμεσού, πλήθος κόσμου συγκεντρώθηκε από νωρίς για τον καθιερωμένο καρναβαλίστικο χορό, ο οποίος ξεκίνησε στις 21:00 σηματοδοτώντας το φινάλε της μεγάλης γιορτής. Η βραδιά περιλάμβανε διαγωνισμό πελλόμασκας – έξυπνης μάσκας, με τις τρεις καλύτερες αμφιέσεις να βραβεύονται μέσα σε κλίμα ενθουσιασμού και κεφιού.

Το αποκορύφωμα της βραδιάς ήρθε όταν 700 drones φώτισαν τον ουρανό της Λεμεσός, δημιουργώντας πανέμορφους σχηματισμούς και εντυπωσιακές εικόνες που μάγεψαν μικρούς και μεγάλους. Το φαντασμαγορικό θέαμα ήταν ορατό από διάφορα σημεία της πόλης, με τους παρευρισκόμενους να σηκώνουν τα κινητά τους για να απαθανατίσουν τη στιγμή.

Με μουσική, χορό, δημιουργικότητα και τεχνολογία να συνδυάζονται αρμονικά, το φετινό Καρναβάλι ολοκληρώθηκε με τον πιο λαμπερό τρόπο, αφήνοντας πίσω του χρώματα, χαμόγελα και την υπόσχεση για ακόμη πιο εντυπωσιακές στιγμές την επόμενη χρονιά.