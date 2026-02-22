Ξεκίνησε η μεγάλη καρναβαλίστικη παρέλαση του Λεμεσιανό Καρναβάλι, σηματοδοτώντας την κορύφωση των φετινών εορτασμών με χρώμα, μουσική και αστείρευτο κέφι. Χιλιάδες καρναβαλιστές, με ευφάνταστες στολές και εντυπωσιακά άρματα, έχουν ήδη κατακλύσει τη διαδρομή της παρέλασης, μετατρέποντας το κέντρο της πόλης και συγκεκριμένα την λεωφόρο Μακαρίου σε μια απέραντη γιορτή.

Από νωρίς το μεσημέρι, θεατές κάθε ηλικίας πήραν θέση κατά μήκος της διαδρομής, δημιουργώντας ένα ζωντανό, παλλόμενο σκηνικό γεμάτο χαμόγελα και προσμονή.

Η Λεμεσός ζει για ακόμη μια χρονιά στους ξέφρενους ρυθμούς του καρναβαλιού, επιβεβαιώνοντας τη φήμη της ως η πόλη της διασκέδασης και της δημιουργικότητας.