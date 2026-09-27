Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Ασθενής χαμηλή πίεση επηρεάζει την περιοχή, ενώ από απόψε αναμένεται ατμοσφαιρική διαταραχή από τα δυτικά.

Σήμερα ο καιρός θα είναι μερικώς συννεφιασμένος, ενώ το απόγευμα, τοπικά αυξημένες νεφώσεις πιθανό να δώσουν μεμονωμένες βροχές στα ορεινά, στο εσωτερικό και στα βορειοανατολικά. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 Μποφόρ, σταδιακά μέτριοι 4 Μποφόρ και το απογευμα στα νότια και τοπικά στα βόρεια, μέτριοι μέχρι ισχυροί, 4 με 5 Μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 30 βαθμούς στο εσωτερικό, στα νότιοανατολικά και ανατολικά παράλια, γύρω στους 28 στα υπόλοιπα παράλια και γύρω στους 21 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Απόψε αναμένονται τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, αρχικά στα δυτικά και στα βόρεια, ενώ σταδιακά θα επηρεαστούν και άλλες περιοχές. Σε καταιγίδα δεν αποκλείεται να πέσει χαλάζι. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 Μποφόρ, και παροδικά τοπικά μέτριοι μέχρι ισχυροί, 4 με 5 Μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει γύρω στους 18 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 20 στα παράλια και γύρω στους 10 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Τη Δευτέρα την Τρίτη και την Τετάρτη, αναμένονται τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες.

Η θερμοκρασία μέχρι την Τετάρτη θα σημειώσει μικρή πτώση για να κυμανθεί λίγο πιο κάτω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές.