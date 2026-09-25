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Συντονισμένες ενέργειες για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που προκάλεσε η έντονη βροχόπτωση της 18ης Σεπτεμβρίου και για την ενίσχυση της αντιπλημμυρικής προστασίας της Αραδίππου, αποφάσισαν ΕΟΑ Λάρνακας και Δήμος Αραδίππου. Ήδη προχωρεί η τεχνική αξιολόγηση των προβληματικών σημείων, ενώ ο ΕΟΑ έχει προκηρύξει διαγωνισμό ύψους 300 χιλιάδων ευρώ για τη μελέτη και τον σχεδιασμό αντιπλημμυρικών έργων στις οικιστικές ζώνες του Δήμου.

Σε κοινή ανακοίνωση του Δήμου Αραδίππου και του ΕΟΑ Λάρνακας αναφέρεται ότι τα προβλήματα που καταγράφηκαν αξιολογήθηκαν σε σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε σήμερα μεταξύ του Επαρχιακού Οργανισμού Αυτοδιοίκησης Λάρνακας και του Δήμου Αραδίππου.

Κατά τη συνάντηση “έγινε αναλυτική καταγραφή και αξιολόγηση των σημείων στα οποία παρουσιάστηκαν προβλήματα από τη συσσώρευση και τις αυξημένες ροές όμβριων υδάτων. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στις περιοχές που επηρεάστηκαν περισσότερο, με στόχο τον καθορισμό συγκεκριμένων ενεργειών και παρεμβάσεων για την αντιμετώπιση των προβλημάτων και τον περιορισμό του κινδύνου επανάληψής τους”.

Ο Τομέας Δικτύων του ΕΟΑ Λάρνακας, σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου Αραδίππου, θα προχωρήσει στην περαιτέρω τεχνική αξιολόγηση των προβληματικών σημείων και στον καθορισμό των παρεμβάσεων που μπορούν να υλοποιηθούν, σημειώνεται.

Οπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, η αντιμετώπιση των συγκεκριμένων ζητημάτων εντάσσεται παράλληλα στον ευρύτερο σχεδιασμό για την αντιπλημμυρική προστασία του Δήμου Αραδίππου. Υπενθυμίζεται, επίσης, ότι στο πλαίσιο αυτό, ο ΕΟΑ Λάρνακας έχει προκηρύξει διαγωνισμό ύψους €300.000 για τη μελέτη και τον σχεδιασμό αντιπλημμυρικών έργων στις οικιστικές ζώνες του Δήμου, οι οποίες επηρεάζονται από πλημμυρικές ροές των υδατορεμάτων της λεκάνης απορροής του ποταμού Καλού Χωριού.

Η μελέτη περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, “υδρολογική και υδραυλική ανάλυση, αξιοποίηση σύγχρονων ψηφιακών εργαλείων και σχεδιασμό ολοκληρωμένου δικτύου συλλογής όμβριων υδάτων, με στόχο τη δημιουργία των προϋποθέσεων για την υλοποίηση ουσιαστικών και μακροπρόθεσμων αντιπλημμυρικών έργων”.

Παράλληλα, προστίθεται στην ανακοίνωση, “ο Δήμος Αραδίππου ωρίμασε έργο αναφορικά με τον πυρήνα του Δήμου, ενώ γίνεται προσπάθεια εξεύρεσης των απαιτούμενων χρηματικών πόρων προς υλοποίηση του έργου”.

ΕΟΑ Λάρνακας και Δήμος Αραδίππου, καταλήγει η ανακοίνωση, “βρίσκονται σε συνεχή συντονισμό, με κοινή προτεραιότητα την ασφάλεια των πολιτών, την προστασία των περιουσιών και την ενίσχυση της ανθεκτικότητας των υποδομών απέναντι σε έντονα καιρικά φαινόμενα”.

Στη σύσκεψη συμμετείχαν ο Πρόεδρος του ΕΟΑ Λάρνακας, Άγγελος Χατζηχαραλάμπους, μαζί με αρμόδιους υπηρεσιακούς παράγοντες του Οργανισμού, ο Δήμαρχος Αραδίππου, Χριστόδουλος Πάρτου, ο Δημοτικός Σύμβουλος, Δημήτρης Καϊμακλιώτης, και η Λειτουργός Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αραδίππου, Μαρία Αναστασίου.

ΚΥΠΕ