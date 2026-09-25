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Ο Αβέρωφ Νεοφύτου δεν έχει πει την τελευταία του λέξη. Κάθε φορά που κάποιοι θεωρούν πως το πολιτικό του κεφάλαιο κλείνει, εκείνος επιστρέφει με περισσότερο πείσμα.

Το κατά πόσον υπήρξε κάποια άτυπη συνεννόηση γύρω από την προεδρία του ΔΗΣΥ και τις επόμενες Προεδρικές, ώστε να έχει τον πρώτο λόγο, δεν μπορεί να επιβεβαιωθεί. Οι κινήσεις του, όμως, δείχνουν πως το ενδεχόμενο επιστροφής του στην πρώτη γραμμή δεν έφυγε ποτέ από το τραπέζι, άρα βασικά όλα αυτά ήταν γνωστά στην Πινδάρου όταν παρέδιδε την προεδρία του κόμματος.

Η ουσία είναι πως αν δεχθεί πίεση από τον ΔΗΣΥ ή από κάποιους παράγοντες, ίσως ακούσουμε περισσότερα για το θέμα. Άλλωστε, ο Αβέρωφ έχει δείξει πως όταν θεωρεί ότι αδικήθηκε ή προδόθηκε, μιλά. Πλέον, δύο είναι τα ερωτήματα που απασχολούν την Πινδάρου.

Πρώτον, κατά πόσον ο Αβέρωφ θα προχωρήσει ως «αντάρτης» και κατά δεύτερον ποια πυρομαχικά έχει στη διάθεσή του για τον ανταρτοπόλεμο…

Ζακ.