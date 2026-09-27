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Τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες φέρνει η νέα εβδομάδα, με τη θερμοκρασία να σημειώνει μικρή πτώση. Σύμφωνα με τη Μετεωρολογική Υπηρεσία, την περιοχή αναμένεται να επηρεάσει χαμηλή πίεση, διατηρώντας άστατο το σκηνικό του καιρού τις επόμενες ημέρες.

Το απόγευμα της Κυριακής, τοπικά αυξημένες νεφώσεις πιθανό να δώσουν μεμονωμένες βροχές στα ορεινά ή και στο εσωτερικό. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτικοί ως δυτικοί, μέτριοι μέχρι ισχυροί, 4 με 5 μποφόρ και η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη.

Το βράδυ αναμένονται τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, αρχικά στα δυτικά και στα βόρεια, ενώ σταδιακά θα επηρεαστούν και άλλες περιοχές. Σε καταιγίδα δεν αποκλείεται να πέσει χαλάζι. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ, και παροδικά τοπικά, μέτριοι μέχρι ισχυροί, 4 με 5 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει γύρω στους 18 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 20 στα παράλια και γύρω στους 11 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Σύμφωνα με τη Μετεωρολογική Υπηρεσία, τη Δευτέρα αναμένονται τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Σε καταιγίδα δεν αποκλείεται να πέσει χαλάζι. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, μέτριοι μέχρι ισχυροί, 4 με 5 μποφόρ και η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη μέχρι ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 28 βαθμούς στο εσωτερικό, στα νοτιοανατολικά και ανατολικά παράλια, στους 26 στα υπόλοιπα παράλια και γύρω στους 17 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Την Τρίτη, την Τετάρτη και την Πέμπτη αναμένονται επίσης τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα σημειώσει σταδικά μικρή πτώση για να κυμανθεί λίγο πιο κάτω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές.