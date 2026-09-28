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Το Cyprus Comic Con επιστρέφει στην Κρατική Έκθεση Κύπρου, από την Παρασκευή 2 μέχρι και την Κυριακή 4 Οκτωβρίου 2026, ενώνοντας φίλους, καλλιτέχνες, performers, δημιουργούς και κοινότητες σε μια γεμάτη, διήμερη και μισή γιορτή της ποπ κουλτούρας. Μετά το ρεκόρ του 2025, όταν περισσότεροι από 32.000 επισκέπτες πέρασαν από την Έκθεση και τη συνολική προσέλευση να εκτιμάται ότι έφτασε τις 40.000 μαζί με το δωρεάν υπαίθριο φεστιβάλ, το CCC26 επιστρέφει με περισσότερες σκηνές, χώρους, δραστηριότητες και διεθνείς παρουσίες.

Το Cyprus Comic Con ιδρύθηκε το 2012 και παραμένει ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός που στηρίζεται στη δουλειά εθελοντών. Από μια παρέα φίλων εξελίχθηκε σε μία από τις σημαντικότερες διοργανώσεις ποπ κουλτούρας της περιοχής, με σταθερό στόχο να προσφέρει στις δημιουργικές κοινότητες έναν χώρο συνάντησης, έκφρασης, συνεργασίας και ουσιαστικής σύνδεσης.

Διεθνείς προσκεκλημένοι από τον κινηματογράφο, τα games, την τέχνη και το cosplay

Στο φετινό line-up των ηθοποιών ξεχωρίζουν ο Callum Kerr (ONE PIECE), ο Vincent Regan, γνωστός από τα ONE PIECE, House of the Dragon, 300 και Troy, ο Clive Russell από τα Game of Thrones, ONE PIECE και The Witcher, καθώς και ο κυπριακής καταγωγής Jonny Coyne, με εμφανίσεις στα The Mandalorian and Grogu, Preacher, The Blacklist και The Toxic Avenger.

Οι φίλοι του βιντεοπαιχνιδιού της χρονιάς που μας πέρασε, Clair Obscur: Expedition 33, θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν μέλη του αγγλόφωνου cast φωνής και performance capture: την Kirsty Rider, φωνή της Lune, τον Rich Keeble, φωνή του Monoco, και τον Maxence Cazorla, φωνή του Esquie και performance-capture ηθοποιό για τους Gustave, Verso και Renoir. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει panels με τους ηθοποιούς και voice actors τόσο το Σάββατο όσο και την Κυριακή.

Στους δημιουργικούς προσκεκλημένους περιλαμβάνονται ο βραβευμένος με Eisner καλλιτέχνης Chris Thompson, ο comic artist και συγγραφέας Ulises Fariñas και ο ψηφιακός καλλιτέχνης κινηματογραφικών κόσμων Darius Puia, γνωστός ως BakaArts. Οι διεθνείς cosplay guests Leon Chiro, Taryn, Yannis Ammar, Trine και Captain Ghostly θα συναντήσουν το κοινό, θα μοιραστούν τεχνικές και εμπειρίες και θα συμμετάσχουν στην κριτική επιτροπή των μεγάλων διαγωνισμών του Σαββατοκύριακου: του Mediterranean Cosplay Championship το Σάββατο και του Cyprus Comic Con Masquerade την Κυριακή.

Ένα live soundtrack από Dragon Ball, Final Fantasy και Initial D

Το Opening Night της Παρασκευής ξεκινά στις 17:00 και συνεχίζεται μέχρι τα μεσάνυχτα. Το υπαίθριο πρόγραμμα ανοίγει με DJs και live bands, πριν από το drone show στις 19:00, με χορηγό τη Grizzly Drones, και την επίσημη τελετή έναρξης στις 19:30. Ακολουθεί η ιταλική μουσική μπάντα Chocobo Band με ένα συμφωνικό metal αφιέρωμα στη μουσική του Final Fantasy και ο Ιάπωνας τραγουδιστής Hiroki Takahashi με το «Makafushigi Adventure!», το αυθεντικό opening theme του Dragon Ball. Η βραδιά συνεχίζεται με τον pop-culture Video-DJ LevelUpLeroy, wrestling, χορό και fire performances σε παράλληλο πρόγραμμα.

Στο Outdoor Festival συμμετέχουν επίσης ο θρύλος της Eurobeat Dave Rodgers, η μουσική του οποίου έχει ταυτιστεί με το Initial D, ο Ιταλός «Nerdophonist» Gax Win, το fantasy-folk τρίο Lutebox, οι The Puppet Folk Experience, ο Αυστριακός περιπλανώμενος τροβαδούρος Arnulf of KawauMusic, ο DJ Manimal και ένα εκτενές line-up συγκροτημάτων, DJs, χορευτών και performers από την Κύπρο. Μεγάλη στιγμή της Κυριακής θα είναι το Dragon Ball Live, όπου ο Hiroki Takahashi θα συναντήσει τον Έλληνα τραγουδιστή και συνθέτη Πάνο Τσαπάρα, γιορτάζοντας επί σκηνής την ιαπωνική και ελληνική εκδοχή ενός τραγουδιού που σημάδεψε γενιές θεατών, με τη συμμετοχή της Κατερίνας Ξάνθου των RustX στην ελληνική ερμηνεία.

Ένα convention, αμέτρητοι κόσμοι

Στους εσωτερικούς χώρους της διοργάνωσης, το κοινό θα μπορεί να εξερευνήσει το Artists’ Alley, το Creative Corridor και τα εμπορικά περίπτερα, να γνωρίσει διεθνείς προσκεκλημένους, να λάβει μέρος σε gaming tournaments, να ανακαλύψει επιτραπέζια παιχνίδια και trading-card communities στο TableFlip και να παρακολουθήσει ταινίες μικρού μήκους, animation και fan films στο Film Festival. Παράλληλα, τα Kids’ Zone, STEM, game-development και education areas προσφέρουν δραστηριότητες και εμπειρίες για μικρότερες ηλικίες, οικογένειες και όσους αγαπούν την τεχνολογία και τη μάθηση.

Το Cosplay Village αποτελεί τη βάση της cosplay κοινότητας, με εργαστήρια, κατασκευές και δράσεις, ενώ το ανανεωμένο Medieval Quarter και το Japan + Korea Zone προσθέτουν μουσική, πολιτιστικές παρουσιάσεις, πολεμικές τέχνες και διαδραστικές εμπειρίες. Στον εξωτερικό χώρο, το Pro Wrestling Cyprus επιστρέφει με πολλαπλά live shows, ενώ το NomNomNomiCon συγκεντρώνει 30 επιλογές φαγητού, γλυκών και ποτών. Η είσοδος στους εξωτερικούς χώρους είναι δωρεάν το Σάββατο και την Κυριακή, από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα.

Εισιτήρια, μεταφορά και προσβασιμότητα

Το εισιτήριο για το Opening Night της Παρασκευής κοστίζει €5 και περιλαμβάνεται στα Weekend, Early Access και VIP passes. Η γενική είσοδος στους εσωτερικούς χώρους κοστίζει €15 για μία ημέρα ή €20 για ολόκληρο το Σαββατοκύριακο. Τα Early Access εισιτήρια ξεκινούν από €35, το Early Access Bundle κοστίζει €50 και το VIP πακέτο €100. Οι εσωτερικοί χώροι λειτουργούν από τις 10:00 μέχρι τις 21:00 το Σάββατο και την Κυριακή, ενώ οι κάτοχοι Early Access και VIP εισέρχονται από τις 09:00. Τα meet-and-greet tokens για τους συμμετέχοντες guests κοστίζουν €20 και καλύπτουν ένα αυτόγραφο ή μία selfie· το εισιτήριο εισόδου πωλείται ξεχωριστά.

Διατίθενται λεωφορεία με επιστροφή για το Σάββατο και την Κυριακή από Λάρνακα, Λεμεσό, Πάφο και Παραλίμνι. Οι επισκέπτες καλούνται να κάνουν έγκαιρα την κράτησή τους και να συμβουλεύονται το ζωντανό πρόγραμμα και το διαδραστικό booth finder, καθώς επιμέρους ώρες ενδέχεται να αλλάξουν.

Το CCC26 προσφέρει επίσης δωρεάν τον Χώρο Ηρεμίας Sunflower στο Hall 4, περίπτερο 431: έναν χώρο χαμηλών αισθητηριακών ερεθισμάτων για επισκέπτες που μπορεί να χρειαστούν ηρεμία ή επιπλέον υποστήριξη. Επίσημα βραχιολάκια Sunflower θα διατίθενται χωρίς χρέωση στα εκδοτήρια της κεντρικής εισόδου, μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και χωρίς να απαιτείται διάγνωση ή οποιοδήποτε έγγραφο.

Οργάνωσε το δικό σου Σαββατοκύριακο

Το Cyprus Comic Con 2026 πραγματοποιείται από τις 2 έως τις 4 Οκτωβρίου στην Κρατική Έκθεση Κύπρου, οδός Γεωργίου Σεφέρη 6, 2415 Έγκωμη, Λευκωσία. Εισιτήρια, προφίλ προσκεκλημένων, το ζωντανό πρόγραμμα, επιλογές μεταφοράς και ο διαδραστικός χάρτης του χώρου είναι διαθέσιμα στο ccc.org.cy. Η διοργάνωση είναι powered by Dondake Ltd και υποστηρίζεται από ένα ευρύ δίκτυο χορηγών, συνεργατών, εκθετών, εθελοντών και κοινοτικών οργανώσεων.

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