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Ανοδική η τάση στην τιμή του πετρελαίου και της βενζίνης όπως ανέφερε στο ΚΥΠΕ ο αντιπρόεδρος του Συνδέσμου Πρατηριούχων Χριστόδουλος Χριστοδούλου, σημειώνοντας ότι δεν έχει καταγραφεί η κορύφωση των τιμών των καυσίμων και ότι ενδεχομένως να υπάρξουν μικρές αυξήσεις εντός της εβδομάδας της τάξης των 2-3 σεντ.

Σε ό,τι αφορά την πορεία των τιμών, ανέφερε ότι οι εκτιμήσεις δεν δείχνουν αποκλιμάκωση το επόμενο διάστημα. «Οι προβλέψεις είναι ότι δεν θα έχουμε σύντομα κάτι που να οδηγήσει σε μείωση των καυσίμων», είπε.

Ερωτηθείς πού βασίζεται η συγκεκριμένη εκτίμηση, είπε ότι προκύπτει από την εμπειρία του Συνδέσμου και από την πορεία των διεθνών τιμών του πετρελαίου. «Για αρκετές μέρες το πετρέλαιο ήταν γύρω στα 108-109 δολάρια και θεωρούμε ότι οι τιμές που αντιστοιχούν σε αυτά τα επίπεδα δεν έχουν ακόμη περάσει στην αγορά», είπε.

Ο κ. Χριστοδούλου πρόσθεσε ότι οι εκτιμήσεις του Συνδέσμου βασίζονται στις τιμές των διυλιστηρίων στην Ελλάδα και τις συνθήκες που επικρατούν στην αγορά. «Παρακολουθούμε και τα διυλιστήρια στην Ελλάδα, σε ποιες τιμές πωλούν και τι κατάσταση επικρατεί, αν δηλαδή πωλούν ακριβά ή φθηνά στα πρατήρια, καθώς εκεί αγοράζουν απευθείας από τα διυλιστήρια. Από αυτά βγάζουμε ένα συμπέρασμα», ανέφερε.

Ψηλότερες και χαμηλότερες τιμές πετρελαίου και βενζίνης

Όπως ανέφερε, αυτή την στιγμή οι τιμές καυσίμων βρίσκονται στο υψηλότερο επίπεδο. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Παρατηρητηρίου Τιμών Καυσίμων της Υπηρεσίας Προστασίας Καταναλωτή, η μέση τιμή για το πετρέλαιο κίνησης Παγκύπρια ανέρχεται στα €2,028, η χαμηλότερη τα €1,939, και η ακριβότερη παγκύπρια σκαρφάλωσε στα €2,126. Στο μεταξύ η μέση τιμή για την Αμόλυβδη 95 οκτανίων ανέρχεται παγκύπρια στα €1,744, η φθηνότερη στα €1,659 και η ακριβότερη στα €1,819.

Όσον αφορά το πετρέλαιο θέρμανσης, η μέση τιμή παγκύπρια ανέρχεται σε €1,666, η φθηνότερη τιμή σε €1,529 και η ακριβότερη τιμή σε €1,769.

Όπως σχολίασε ο κ. Χριστοδούλου, κάποιοι πρατηριούχοι έχουν ανεβάσει τις τιμές περισσότερο, σημειώνοντας ότι δεν το κάνουν πολλά πρατήρια αυτό. Σε σχέση με το πετρέλαιο θέρμανσης ανέφερε ότι με την επιχορήγηση θα πέσει στο 1,63, ωστόσο εξέφρασε την εκτίμηση ότι μέχρι την 1η Νοεμβρίου οι τιμές ενδεχομένως να παρουσιάσουν περαιτέρω άνοδο.

Σε ερώτηση αναφορικά με το περιθώριο κέρδους των πρατηριούχων, είπε ότι και οι ίδιοι αντιμετωπίζουν σημαντικές δυσκολίες λόγω της αύξησης του κόστους αγοράς των καυσίμων. «Οι πρατηριούχοι αυτό το διάστημα δυσκολεύονται όσο δυσκολεύονται οι καταναλωτές, ίσως και περισσότερο. Αγοράζαμε ένα φορτίο γύρω στις €40.000 και τώρα το αγοράζουμε €65.000. Άρα, αναγκαστικά πρέπει να έχουμε επιπρόσθετο κεφάλαιο», είπε.

Πρόσθεσε ότι, με μέσο όρο δύο φορτία την εβδομάδα, ένας πρατηριούχος χρειάζεται περίπου €50.000 επιπλέον κεφάλαιο κάθε εβδομάδα. «Υπάρχουν δυσκολίες. Υπάρχουν πάρα πολλοί πρατηριούχοι που δεν μπορούν να αντεπεξέλθουν σε αυτό το πρόβλημα», ανέφερε.

Όσον αφορά το περιθώριο κέρδους, είπε ότι για τη μεγάλη πλειονότητα των πρατηριούχων ανέρχεται περίπου στα 5 σεντ το λίτρο. «Αν το υπολογίσουμε ως ποσοστό, είναι περίπου 2,8% μικτό. Είναι πολύ μικρό το περιθώριο κέρδους των πρατηριούχων», ανέφερε διευκρινίζοντας ότι το περιθώριο κέρδους είναι μεγαλύτερο για όσους έχουν ιδιόκτητα πρατήρια.

Στα πρατήρια με €20, ουρές στα κατεχόμενα

Σε ερώτηση για την συμπεριφορά του κόσμου ανέφερε ότι πλέον οι καταναλωτές που επισκέπτονται τα πρατήρια είναι πολύ σφιγμένοι. «Ο κόσμος είναι πολύ μετρημένος και προσέχει να μην κάνει περιττές μετακινήσεις» ανέφερε εξηγώντας ότι βάζει μικροποσά όπως 20 ευρώ, που αντιστοιχεί σε 12 λίτρα βενζίνης και 10 λίτρα πετρελαίου. Απέδωσε δε την μεγάλη ροή τους τελευταίους 3 μήνες στα κατεχόμενα, στις ψηλές τιμές των καυσίμων. «Εξ ου και οι ουρές προς τα κατεχόμενα, τα οποία τα βλέπουμε συνεχώς ότι μεγαλώνει η ροή προς τα κατεχόμενα», ανέφερε.

Αναφερόμενος στα μέτρα που θα μπορούσε να λάβει η Κυβέρνηση, ο Αντιπρόεδρος του Συνδέσμου Πρατηριούχων είπε ότι όταν η τιμή της βενζίνης βρισκόταν στο €1,20 το λίτρο, το κράτος εισέπραττε 19 σεντ ΦΠΑ, ενώ τώρα που η τιμή βρίσκεται κοντά στο €1,90 με €2, εισπράττει 32 σεντ. «Αυτή τη διαφορά η Κυβέρνηση θα μπορούσε να την επιχορηγήσει στον κόσμο», ανέφερε, ενώ έφερε ως παράδειγμα την Ελλάδα, λέγοντας ότι «το πετρέλαιο θέρμανσης στην Ελλάδα έχει επιχορηγηθεί κατά 15 σεντ το λίτρο, ενώ εμείς είμαστε στα 5 σεντ».

Δυσανάλογες αυξήσεις και στήριξη λέει ο Σύνδεσμος Καταναλωτών

Στη δύσκολη οικονομική κατάσταση στην οποία βρίσκονται σήμερα οι καταναλωτές, οποιαδήποτε βοήθεια, μικρή ή μεγάλη, είναι ευπρόσδεκτη, ανέφερε ο πρόεδρος του Κυπριακού Συνδέσμου Καταναλωτών Μάριος Δρουσιώτης, ο οποίος μιλώντας για την πορεία των τιμών καυσίμων ανέφερε ότι «πάμε στο άγνωστο με βάρκα την ελπίδα», προσθέτοντας ότι «εκείνο που εκτιμούμε είναι ότι δεν θα δούμε μειώσεις».

Σε σχέση με τα μέτρα που ανακοίνωσε η Κυβέρνηση επισήμανε ότι υπάρχουν συγκεκριμένα σημεία με τα οποία ο Σύνδεσμος δεν είναι ικανοποιημένος κυρίως δε με την επιδότηση του πετρελαίου θέρμανσης αναφέροντας ως 1ο την απόφαση όπως η επιδότηση θα τεθεί σε ισχύ από την 1η Νοεμβρίου και όχι άμεσα. Είπε επίσης ότι από την 1η Μαρτίου μέχρι σήμερα το πετρέλαιο θέρμανσης έχει αυξηθεί κατά 71 σεντ το λίτρο. «Πρόκειται για τεράστια αύξηση», ανέφερε, συμπληρώνοντας ότι «το κράτος ήρθε και έδωσε 6,3 σεντ επιδότηση».

Εξήγησε ότι τα 6,3 σεντ προκύπτουν από τη μείωση του φόρου κατά 5,3 σεντ, στην οποία προστίθεται ο ΦΠΑ 19%, με αποτέλεσμα το συνολικό όφελος για τους καταναλωτές να ανέρχεται στα 6,3 σεντ. «Από τα 71 σεντ να αφαιρέσουμε τα 6, είναι σταγόνα στον ωκεανό για τους καταναλωτές. Είναι τεράστια η αύξηση», είπε.

Όπως σημείωσε, ο Σύνδεσμος είχε υποβάλει τη συγκεκριμένη εισήγηση πριν από τουλάχιστον τρεις εβδομάδες, προειδοποιώντας για την αύξηση των 71 σεντ από την 1η Μαρτίου μέχρι σήμερα. Πρόσθεσε ότι πάνω σε αυτή την αύξηση το κράτος εισπράττει 13,5 σεντ ανά λίτρο περισσότερα σε σχέση με όσα εισέπραττε την 1η Μαρτίου.

«Ως Σύνδεσμος λέμε ότι, επειδή το πετρέλαιο θέρμανσης έχει τη μεγαλύτερη αύξηση από όλα τα πετρελαιοειδή, θα πρέπει αυτά τα επιπρόσθετα έσοδα, τα οποία εισπράττει το κράτος πάνω στην αύξηση, μόνο πάνω στην αύξηση, να τα επιστρέψει με κάποιον τρόπο στους καταναλωτές του πετρελαίου θέρμανσης», ανέφερε.

Ως τρίτο σημείο διαφωνίας σχετικά με τα μέτρα που ανακοίνωσε η Κυβέρνηση, ο κ. Δρουσιώτης αναφέρθηκε στη μείωση του ΦΠΑ στο κόστος εγκατάστασης φωτοβολταϊκών από 19% σε 9%.

Πρόσθεσε ότι το μέσο κόστος εγκατάστασης ανέρχεται στις €5.000 και, ως εκ τούτου, το όφελος για τους νέους καταναλωτές που θα εγκαταστήσουν φωτοβολταϊκά από εδώ και πέρα ανέρχεται περίπου στα €500, επισημαίνοντας ωστόσο ότι το κράτος κατάργησε το σχέδιο Net Metering, με αποτέλεσμα οι καταναλωτές να στρέφονται υποχρεωτικά προς το Net Billing.

Ο κ. Δρουσιώτης σημείωσε ότι, βάσει των υπολογισμών του Συνδέσμου, το κράτος δίνει €500, αλλά θα εισπράξει περισσότερα από τους καταναλωτές κατά τη διάρκεια των 15 χρόνων της σύμβασης. «Είναι επιδότηση μεν, αλλά αφαίρεσες από τους καταναλωτές άλλα ωφελήματα», ανέφερε.

Είπε επίσης ότι για το πετρέλαιο κίνησης και τη βενζίνη ισχύει συνολική μείωση 8,33 σεντ μέχρι το τέλος Νοεμβρίου.

Πρόσθεσε ότι θα μπορούσαν να δοθούν περισσότερες ελαφρύνσεις στο κομμάτι των καυσίμων, σημειώνοντας ότι αυτό που ανησυχεί περισσότερο είναι η πολύ μικρή επιδότηση στο πετρέλαιο θέρμανσης και μάλιστα με ισχύ από την 1η Νοεμβρίου.

Ανέφερε επίσης ότι ο Σύνδεσμος, από τον Απρίλιο, ζητούσε από το Υπουργείο Οικονομικών και το Υπουργείο Ενέργειας να διασφαλιστεί ότι οποιαδήποτε επιδότηση δοθεί για το πετρέλαιο θέρμανσης, μικρή ή μεγάλη, θα καταλήξει στους καταναλωτές και όχι κάπου αλλού, όπως, σύμφωνα με τον ίδιο, συνέβη και τον Απρίλιο με την επιδότηση των 8,33 σεντ. «Δεν πήγε όλη στους καταναλωτές, διότι εναπόκειται στον πρατηριούχο αν θέλει να μειώσει την τιμή», ανέφερε.

Ο κ. Δρουσιώτης αναφέρθηκε επίσης σε έρευνα που διενήργησε ο Σύνδεσμος τον Απρίλιο η οποία έδειξε ότι 19 πρατήρια δεν μείωσαν καθόλου την τιμή τους και άλλα 97 προχώρησαν σε μείωση μικρότερη των 8,33 σεντ. «Το θέσαμε υπόψη και μας είπαν ότι δεν είναι παράνομο», είπε, προσθέτοντας ότι, εφόσον αυτό δεν διασφαλίζεται νομοθετικά, παραμένει ανοικτό το συγκεκριμένο παραθυράκι.

Τόνισε ότι θα πρέπει να διασφαλιστεί πως η μείωση θα εφαρμοστεί και θα αποτυπωθεί στις τιμές των πρατηρίων.

Σε ερώτηση αν είναι ικανοποιημένοι από τα μέτρα που εφαρμόζονται στα καύσιμα κίνησης, ανέφερε ότι η επιδότηση θα πρέπει να είναι μεγαλύτερη ή να εξευρεθεί κάποιος άλλος τρόπος ώστε να βοηθηθεί περισσότερο ο κόσμος.

Ερωτηθείς κατά πόσο έχουν γίνει υπολογισμοί για το κόστος των βασικών καυσίμων κίνησης και τα μηνιαία έξοδα ενός νοικοκυριού, αρκέστηκε να αναφέρει ότι σίγουρα αυξάνονται, εάν ληφθεί υπόψη ότι από την 1η Μαρτίου η τιμή της βενζίνης έχει αυξηθεί κατά 40,5 σεντ και του πετρελαίου κίνησης κατά 61 σεντ.

ΚΥΠΕ