Περίπου €50 εκατ. εκτιμάται ότι θα κοστίσει η διαμόρφωση της πρώην Διεθνούς Κρατικής Έκθεσης στην Έγκωμη (περιλαμβανομένων και οκτώ υφιστάμενων περιπτέρων) σε δημόσιο πάρκο.

Η εκτίμηση ανήκει στον Δήμαρχο Λευκωσίας κ. Χαράλαμπο Προύντζο, ο οποίος διευκρίνισε ότι πρόκειται για πολύ χοντρική εκτίμηση. Από τα €50 εκατ. περίπου τα €25 αναμένεται να διατεθούν για την συντήρηση των οκτώ από τα 55 περίπτερα τα οποία λειτουργούσαν στη Διεθνή Κρατική Έκθεση ενώ τα υπόλοιπα €25 εκατ. θα διατεθούν για τη δημιουργία του πάρκου.

Ο Δήμαρχος διευκρίνισε επίσης, πως τα κτήρια στο χώρο της Έκθεσης (εμβαδού περίπου 240.000 τετραγωνικών μέτρων), δεν θα υπερβαίνουν το 10% του χώρου.

Ο Δήμαρχος ανέφερε ότι εκπονήθηκε μελέτη σχετικά με τη διαμόρφωση του χώρου της Έκθεσης και τα δεδομένα, τόσο για την συγκεκριμένη περιοχή όσον και για την ανάπλαση του χώρου του ΣΟΠΑΖ, είναι ενθαρρυντικά.

Είπε επίσης ότι ο ΕΟΑ ενέταξε στον προγραμματισμό τους τη δημιουργία δυο λιμνών κατακράτησης εκ των οποίων η μία θα βρίσκεται στο χώρο της Έκθεσης.

Όπως εξήγησε, έγιναν κάποιες σκέψεις για εγκατάσταση του μουσείου σύγχρονης τέχνης και για αξιοποίηση του περιπτέρου της Ελλάδας αλλά οι τελικές αποφάσεις θα ληφθούν στην πορεία.

Όσον αφορά τη βελτίωση της εικόνας του χώρου της Έκθεσης (σουλούπωμα, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις. Καθαριότητα κοκ) μέχρι να αποφασιστεί η τελική λύση που θα δοθεί , ο Δήμαρχος ανέφερε ότι θα απαιτηθούν περίπου €2 εκατ.

Τόσον ο Δήμαρχος Λευκωσίας όσον και ο κ. Άριστος Δαμιανού, πρόεδρος της Επιτροπής Εσωτερικών (ενώπιον της οποίας συζητήθηκε το θέμα) αναγνώρισαν ότι η Λευκωσία χρειάζεται κάποιο ικανοποιητικό εκθεσιακό χώρο, εμβαδού περίπου 15.000 τ.μ., χωρίς αυτό να συνεπάγεται ότι ο χώρος αυτός θα διαμορφωθεί στη Διεθνή Έκθεση.

Οι κάτοικοι της περιοχής επιμένουν πως ο χώρος της Έκθεσης πρέπει να χρησιμοποιηθεί μόνο για τη λειτουργία αστικού πάρκου. Την ίδια θέση εξέφρασαν και οι βουλευτές Χρίστος Χριστόφιας, Δημήτρης Δημητρίου, Αλεξάνδρα Ατταλίδου και Σταύρος Παπαδούρης.