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Η πρόσφατη συμμετοχή του Προέδρου Ν. Χριστοδουλίδη στη «Διεθνή Σύνοδο γετών για το Κλίμα» στην Αττάλεια της Τουρκίας, αποκάλυψε διάφορα παράδοξα εντός Τουρκίας, όσο και εντός Κύπρου.

Καταρχάς, την εξουσία στην Τουρκία ασκεί το ισλαμοφασιστικό καθεστώς Ερντογάν, το οποίο φυλακίζει διά βίου πολιτικούς που διεκδικούν θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα, όπως τον χαρισματικό Κούρδο πολιτικό ηγέτη Ντεμιρτάς κι εκατοντάδες Κούρδους δημάρχους και ακτιβιστές. Στην φυλακή βρίσκονται και Τούρκοι πολιτικοί τους οποίους ο νεοσουλτάνος Ερντογάν θεωρεί επικίνδυνους στην ισλαμιστική του μανία. Αυτός ο χολωμένος Ερντογάν επιδίωξε να αποκλείσει τον Πρόεδρο της Κύπρου από την διεθνή διάσκεψη στην Τουρκία, που θα ήταν ζημιά για την Κύπρο. Κι όταν η παρέμβαση, πρωτίστως της ΕΕ, επέβαλε την συμμετοχή της Κυπριακής Δημοκρατίας, κράτους-μέλους της ΕΕ και του ΟΗΕ, στήθηκε ένα γελοίο θέατρο. Κατά την άφιξη του Κύπριου Προέδρου στο συνεδριακό κέντρο, ο νεοσουλτάνος αποχώρησε από τον χώρο υποδοχής, αφήνοντας τον Γ.Γ. του ΟΗΕ να υποδεχθεί τον Κύπριο Πρόεδρο. Αυτό ήταν όλο κι όλο το «θέατρο» Ερντογάν, καθώς ο Κύπριος Πρόεδρος συμμετείχε στις επίσημες εργασίες, προσφωνήθηκε και μίλησε ως Πρόεδρος και φωτογραφήθηκε μαζί με τους υπόλοιπους ηγέτες κρατών, παρόντος του Ερντογάν!

Αντικειμενικά, ο ζημιωμένος από όσα διαδραματίστηκαν σε σχέση με την Κύπρο ήταν ο Ερντογάν αφού απέτυχε να αποκλείσει την Κυπριακή Δημοκρατία, η οποία εκπροσωπήθηκε από τον Πρόεδρο, συνοδευόμενο από τον Υπουργό Εξωτερικών και τον επικεφαλής της Προεδρικής Φρουράς, ένστολο με το πράσινο μπερέ των Δυνάμεων Καταδρομών. Οι εικόνες από την σύνοδο εντός Τουρκίας, δεν ανέτρεψαν τον τουρκικό επεκτατισμό, ούτε τερμάτισαν την κατοχή στην Κύπρο, αλλά ακύρωσαν τον τουρκικό σχεδιασμό για αποκλεισμό της Κυπριακής Δημοκρατίας και στη συνέχεια ανέδειξαν σαφή πολιτικά μηνύματα εντός κι εκτός Τουρκίας, πράγμα που εξόργισε πολλούς Τούρκους.

Περίεργες αντιδράσεις όμως υπήρξαν και στην Κύπρο από τους πωρωμένους στα δύο άκρα του πολιτικού φάσματος. Μόνο στην Κύπρο υπάρχουν δήθεν «αντιφασίστες» στα αριστερά, που συμπαθούν τους … ισλαμοτζιχαντιστές και αποστρέφονται τον δημοκρατικά εκλελεγμένο Πρόεδρο της Κύπρου και την συνοδεία του οι οποίοι εκπροσωπούν την ημικατεχόμενη πατρίδα. Μόνο στην Κύπρο οι δήθεν «εθνικόφρονες» στα δεξιά κινούνται καιροσκοπικά με κριτήριο το ατομικό τους συμφέρον ενόψει προεδρικών εκλογών και την κομματική τους ανέλιξη εις βάρος της πατρίδας.

Περιέργως, για την παρουσία της Κυπριακής Δημοκρατίας εντός Τουρκίας, εκδήλωσαν χαρά κι όσοι ζητούν την αποχώρησή μας από την ΕΕ κι όσοι ζητούν την ανατροπή των αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας-ΟΗΕ για το Κυπριακό, πράγμα που θα ανοίξει το δρόμο για την αποδόμηση και άλλων τέτοιων αποφάσεων, όπως επιδιώκει από το 1963 η Τουρκία για να συντρίψει την Κυπριακή Δημοκρατία. Ακόμη χειρότερα υπήρξαν το 1974, όταν κάποιοι προτιμούσαν την Τουρκία παρά τον εκλελεγμένο Πρόεδρο Μακάριο. Δυστυχώς, και σήμερα υπάρχει η μερίδα όσων προτιμούν την συντριβή της Κύπρου και του Προέδρου της, για να εξυπηρετηθούν πρώτα οι ατομικές τους φιλοδοξίες και κατά δεύτερον οι κομματικές τους εμμονές, ανάμεσά τους κι οι χειροκροτητές όσων εναγκαλίζονταν τον Ερντογάν μετά το δημοψήφισμα το 2004.

Κώστας Μαυρίδης, Ευρωβουλευτής ΔΗΚΟ-S&D