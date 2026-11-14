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Τα ειλικρινή συλλυπητήρια της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Κύπρου προς τις οικογένειες των δύο πυροσβεστών που έχασαν τη ζωή τους εν ώρα καθήκοντος στην Ελλάδα, καθώς και προς το Πυροσβεστικό Σώμα της χώρας, εξέφρασε ο Αρχιπύραρχος Νίκος Λογγίνος.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Κύπρου, ο κ. Λογγίνος μετέφερε τα συλλυπητήρια εκ μέρους της Κυπριακής Δημοκρατίας, του υπουργού Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξεως, Κώστα Φυτιρή, του ιδίου προσωπικά, καθώς και όλων των μελών της κυπριακής Πυροσβεστικής.

Τα συλλυπητήρια απευθύνθηκαν προς τον Αρχηγό του Πυροσβεστικού Σώματος Ελλάδος, Αντιστράτηγο Θεόδωρο Βάγια, τους συναδέλφους των δύο πυροσβεστών και τις οικογένειές τους, μετά τον θάνατό τους κατά τη διάρκεια επιχείρησης αντιμετώπισης αστικής πυρκαγιάς.

Ο Αρχιπύραρχος χαρακτήρισε τη θυσία των δύο πυροσβεστών ύψιστη πράξη θάρρους, αυταπάρνησης και αφοσίωσης στην προστασία της ανθρώπινης ζωής και της περιουσίας, σημειώνοντας ότι η απώλειά τους βυθίζει στο πένθος ολόκληρη την πυροσβεστική οικογένεια Ελλάδας και Κύπρου.

Παράλληλα, εξέφρασε τη συμπαράσταση και την αλληλεγγύη της κυπριακής Πυροσβεστικής προς το ελληνικό κράτος και το Πυροσβεστικό Σώμα Ελλάδος, ευχόμενος δύναμη και κουράγιο στις οικογένειες των εκλιπόντων και σε όλα τα μέλη του Σώματος.