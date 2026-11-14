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Την ενημέρωση που ζήτησαν σχετικά με το καλώδιο και την επίδοση της γαλλικής ρηματικής διακοίνωσης προς Άγκυρα και Κάιρο θα έχουν σήμερα στο υπουργείο Εξωτερικών οι αρχηγοί των ελλαδικών κοινοβουλευτικών κομμάτων, έπειτα από την πολιτική αντιπαράθεση που πυροδοτήθηκε με φόντο τον απόπλου του πλοίου και τη δήθεν τουρκική «συγκατάθεση» προς το Παρίσι για τις θαλάσσιες έρευνες του «Abeille Marengo».

Στην κατ’ ιδίαν ενημέρωση από τον Ελλαδίτη ΥΠΕΞ Γιώργο Γεραπετρίτη δεν προβλέπεται, σύμφωνα με πληροφορίες, η επίδειξη της ρηματικής διακοίνωσης των Γάλλων, καθώς το υπουργείο Εξωτερικών δεν διαθέτει το εν λόγω κείμενο σε φυσικό αντίγραφο.

Όπως επισημαίνεται από την ελληνική πλευρά, η ρηματική διακοίνωση των Γάλλων αφορά αλληλογραφία μεταξύ τρίτων κρατών και η δημοσιοποίησή της θα οδηγούσε σε μείζον διπλωματικό επεισόδιο.

Σχετικά με το περιεχόμενο της ρηματικής διακοίνωσης – που το Παρίσι επέδωσε με την ίδια διατύπωση και στην Αγκυρα και στο Κάιρο –, σύμφωνα με «ΤΑ ΝΕΑ» δεν εμπεριέχει το σύνολο των συντεταγμένων του πλοίου που ανακοινώνονται στην ελληνική NAVTEX.

Το επίμαχο κείμενο του διπλωματικού εγγράφου περιορίζεται στο να ενημερώσει για την αρχή και το τέλος της διαδρομής του γαλλικού πλοίου, ξεκαθαρίζοντας, παράλληλα, ρητά πως δεν αποτελεί αίτημα αδειοδότησης.

Στη ρηματική διακοίνωση δεν αναφέρεται καμία λεπτομέρεια για την πορεία του «Abeille Marengo», πέραν του σταθμού αφετηρίας και του καταληκτικού σημείου των ερευνών, με τη ρητή αναφορά ότι δεν πρόκειται για αίτημα έκδοσης NAVTEX από την τουρκική πλευρά. Στο σύντομο κείμενο των Γάλλων αναφέρεται πως η ενημέρωση γίνεται χωρίς να υπάρχει υποχρέωση, για λόγους «αβροφροσύνης» και χωρίς να σημαίνει πως η Γαλλία με αυτόν τον τρόπο παίρνει θέση σε νομικά ζητήματα διαφιλονικούμενων περιοχών.

Ως προς τις πληροφορίες που παρείχε η ρηματική διακοίνωση σε Τούρκους και Αιγύπτιους, γινόταν επιπλέον γνωστό πως το πλοίο θα αναχωρούσε από το Ηράκλειο, με τις εργασίες του να έχουν διάρκεια τεσσάρων μηνών. Οπως έχει διαρρεύσει, η τουρκική πλευρά απάντησε στο εν λόγω κείμενο καθώς δεν έμεινε ικανοποιημένη από τη διατύπωση, αποτυπώνοντας σε ρηματική διακοίνωση τη δήθεν συγκατάθεσή της για το έργο (χωρίς να της έχει ζητηθεί) και την ανάγκη συμμόρφωσης με το διεθνές δίκαιο. Την ίδια ώρα, τουρκικές πηγές διεμήνυαν πως «εμπόδισαν την προσπάθεια της Ελλάδας να δημιουργήσει τετελεσμένα», προφανώς απευθυνόμενοι και στο εσωτερικό τους ακροατήριο.

tanea.gr