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Τη 15η δοκιμαστική πτήση του Starship πραγματοποίησε η SpaceX, επιτυγχάνοντας την τοποθέτηση του διαστημοπλοίου σε χαμηλή τροχιά γύρω από τη Γη και την ανάπτυξη 26 δορυφόρων Starlink νέας γενιάς. Ωστόσο, η εταιρεία ματαίωσε την προσπάθεια σύλληψης του πυραύλου Super Heavy από τους μηχανικούς βραχίονες του πύργου εκτόξευσης.

Η εκτόξευση πραγματοποιήθηκε από τις εγκαταστάσεις της SpaceX στο Starbase, στο νότιο Τέξας. Η αρχική άνοδος του γιγαντιαίου πυραύλου, αποτελούμενου από τον προωθητικό πύραυλο Super Heavy και το ανώτερο στάδιο Starship, εξελίχθηκε σύμφωνα με το σχέδιο.

Περίπου δυόμισι λεπτά μετά την εκτόξευση ολοκληρώθηκε η διακοπή λειτουργίας των κύριων κινητήρων του Super Heavy και ακολούθησε ο επιτυχής διαχωρισμός των δύο σταδίων.

Ματαιώθηκε η σύλληψη του Super Heavy

Μετά τον διαχωρισμό, το Super Heavy κατευθύνθηκε για την προγραμματισμένη επιστροφή του στο Starbase. Η SpaceX σχεδίαζε να το ανακτήσει χρησιμοποιώντας τους δύο τεράστιους μηχανικούς βραχίονες του πύργου εκτόξευσης, οι οποίοι είναι γνωστοί ως «chopsticks».

Ωστόσο, η εταιρεία ακύρωσε την προσπάθεια σύλληψης και οδήγησε τον πύραυλο σε ελεγχόμενη προσθαλάσσωση στον Κόλπο του Μεξικού, περίπου 6,5 λεπτά μετά την εκτόξευση. Οι λόγοι για τη ματαίωση της διαδικασίας δεν έγιναν άμεσα γνωστοί.

Η επιτυχής ανάκτηση θα αποτελούσε σημαντικό ορόσημο για το πρόγραμμα Starship, καθώς θα ήταν η πρώτη φορά που θα επέστρεφε με επιτυχία στη βάση εκτόξευσης ένας προωθητικός πύραυλος Super Heavy τρίτης γενιάς.

Η SpaceX έχει ήδη ανακτήσει τρεις πυραύλους της πρώτης γενιάς (V1), ενώ δύο από αυτούς έχουν χρησιμοποιηθεί ξανά σε επόμενες πτήσεις.

Το Starship έφτασε σε τροχιά και ανέπτυξε 26 δορυφόρους

Σε αντίθεση με το προωθητικό στάδιο, η πορεία του Starship εξελίχθηκε ομαλά. Οι κινητήρες του ολοκλήρωσαν την πρώτη τους καύση λίγο μετά το όγδοο λεπτό της πτήσης, ενώ ακολούθησε δεύτερη καύση διάρκειας περίπου 20 δευτερολέπτων.

Έτσι, 26 λεπτά και 10 δευτερόλεπτα μετά την εκτόξευση, το διαστημόπλοιο τοποθετήθηκε σε χαμηλή γήινη τροχιά, σε ύψος περίπου 275 χιλιομέτρων.

Watch Starship Flight 15https://t.co/xvmIH2diNA — SpaceX (@SpaceX) November 13, 2026

«Έχουμε μια ομαλή τοποθέτηση σε τροχιά, επομένως το Starship βρίσκεται πλέον σε τροχιά γύρω από τη Γη για δεύτερη φορά στην ιστορία του. Είναι μια πραγματικά σπουδαία στιγμή», δήλωσε ο Νταν Χουότ της SpaceX κατά τη ζωντανή μετάδοση της εκτόξευσης.

Το Starship μετέφερε 26 δορυφόρους Starlink V3, οι οποίοι αναπτύχθηκαν σε χαμηλή τροχιά σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, σε μια διαδικασία που διήρκεσε 42 λεπτά και ξεκίνησε 35 λεπτά μετά την εκτόξευση.

Η SpaceX εξετάζει πλέον το ενδεχόμενο να επιχειρήσει την επιστροφή και σύλληψη του Starship στην Starbase, σήμερα 14 Νοεμβρίου. Μια τέτοια εξέλιξη θα αποτελούσε ακόμη ένα σημαντικό βήμα προς τον στόχο της εταιρείας για ένα πλήρως επαναχρησιμοποιήσιμο σύστημα εκτόξευσης.

protothema.gr