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Τραγικό θάνατο βρήκε ένα παιδί στο Βερολίνο της Γερμανίας, όταν έπεσε από το ποδήλατό του και στη συνέχεια παρασύρθηκε από διερχόμενο λεωφορείο. Τη στιγμή του δυστυχήματος βρισκόταν μαζί με τη μητέρα του.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 17:00 (τοπική ώρα), στην οδό Ποτσδάμερ Στράσε, στην περιοχή Τίεργκαρτεν της γερμανικής πρωτεύουσας.

Η μητέρα και το παιδί κινούνταν μαζί με ποδήλατα στον δρόμο, όταν, κάτω από συνθήκες που παραμένουν αδιευκρίνιστες, το παιδί έχασε την ισορροπία του και έπεσε στο οδόστρωμα.

Gegen 17 Uhr kam es in Tiergarten zu einem tödlichen Verkehrsunfall.



Nach ersten Erkenntnissen waren eine Mutter und ein Kind auf der Potsdamer Straße gemeinsam mit dem Fahrrad unterwegs, als das Kind aus bislang ungeklärter Ursache mit dem Fahrrad zu Boden stürzte. In der Folge… pic.twitter.com/3YErBes5ws — Polizei Berlin (@polizeiberlin) November 14, 2026

Αμέσως μετά, παρασύρθηκε από λεωφορείο, το οποίο πέρασε από πάνω του, με αποτέλεσμα να υποστεί θανάσιμα τραύματα.

Παρά την κινητοποίηση των αρμόδιων υπηρεσιών, το παιδί υπέκυψε στα τραύματά του επί τόπου.



Ιατρική φροντίδα στη μητέρα – Κλειστή η Ποτσδάμερ Στράσε

Η μητέρα του παιδιού δέχεται αυτή την ώρα ιατρική φροντίδα, καθώς βρίσκεται σε κατάσταση έντονης ψυχολογικής αναστάτωσης μετά το δυστύχημα.

Η αστυνομία έχει αποκλείσει την Potsdamer Straße και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι απαραίτητες έρευνες και να αποσαφηνιστούν οι ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά η ηλικία του παιδιού ούτε περισσότερα στοιχεία για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τον έλεγχο του ποδηλάτου του.

Οι αστυνομικές έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη.

protothema.gr