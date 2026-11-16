Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ κλήθηκε σήμερα από δημοσιογράφους να σχολιάσει τα δημοσιεύματα για ενδεχόμενη επιστροφή του Τζένσεν Χουάνγκ στη θέση εκτελεστικού διευθύνοντος συμβούλου της Nvidia, αλλά και για τις κατηγορίες κατασκοπείας εις βάρος της Alice Huang, με την οποία ο πρώην ηγέτης του τεχνολογικού κολοσσού είχε σχέσεις.

Για την προοπτική επιστροφής του Χουάνγκ στην ηγεσία της Nvidia, ο Τραμπ είπε: «Νομίζω ότι πήρε ένα μεγάλο μάθημα. Ίσως το ένα μάθημα να είναι σημαντικότερο από το άλλο, αλλά σίγουρα δεν θα με ενοχλούσε να το δω αυτό (σ.σ. την επιστροφή του Τζένσεν)». Πρόσθεσε ότι υπάρχει μεγάλη ομάδα ανθρώπων που επιθυμεί την επιστροφή του Huang στη θέση του διευθύνοντος συμβούλου.

Για την Alice Huang και τις υποψίες κατασκοπείας υπέρ της Κίνας, ο Ντόναλντ Τραμπ είπε, σύμφωνα με μεγάλα ειδησεογραφικά πρακτορεία: «Δεν ξέρω αν είναι κατάσκοπος. Κανείς δεν το έχει αποδείξει». Πρόσθεσε ότι η υπόθεση θα διερευνηθεί και άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να συζητήσει το θέμα με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ την Πέμπτη, κατά την επίσκεψή του στην Ασία.

Στις 12 Νοεμβρίου, ο Αμερικανός υπουργός Δικαιοσύνης Todd Blanche είχε δηλώσει ότι το υπουργείο δεν είχε καταλήξει σε οριστικό συμπέρασμα για το αν η Άλις ήταν κατάσκοπος. Την ίδια μέρα ο Jensen Huang παραιτήθηκε από τη θέση του CEO, εν μέσω του σάλου που προκλήθηκε διεθνώς και της απώλειας χρηματιστηριακής αξίας για την εταιρεία.