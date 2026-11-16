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Στιγμές τρόμου εκτυλίχθηκαν σε ορεινό δρόμο στην επαρχία Σιτσουάν της Κίνας, όταν ένας τεράστιος βράχος αποκολλήθηκε από πλαγιά και έπεσε πάνω σε αυτοκίνητο που βρισκόταν ακινητοποιημένο λόγω κυκλοφοριακής συμφόρησης.

Το περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου 14 Νοεμβρίου, στην περιοχή Λι, κοντά στην τουριστική διαδρομή Λιξιάο. Βίντεο από κάμερα οχήματος που ακολουθούσε καταγράφει τη στιγμή που ο βράχος κατρακυλά από την πλαγιά και προσκρούει με δύναμη στο πίσω μέρος ενός λευκού Peugeot 308.

Από την πρόσκρουση καταστράφηκε το πίσω μέρος του αυτοκινήτου, ενώ έσπασε και το πίσω παρμπρίζ. Ο βράχος πέρασε ξυστά από γυναίκα που βρισκόταν δίπλα στο όχημα και αντιλήφθηκε εγκαίρως τον κίνδυνο, προσπαθώντας να απομακρυνθεί.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, στο πίσω κάθισμα βρίσκονταν δύο συγγενικά πρόσωπα του ιδιοκτήτη του αυτοκινήτου. Παρά τη σφοδρότητα της πρόσκρουσης, κανείς δεν τραυματίστηκε.

Today: A huge rock came crashing down onto the rear of a sedan, narrowly missing a woman in Li County, Sichuan Province, China.



Two family members were reportedly sitting in the back seat at the time.Thankfully, everyone escaped unharmed, with no injuries reported. pic.twitter.com/C6lTncPQqL — Weather Monitor (@WeatherMonitors) November 15, 2026

Οι τοπικές αρχές επιβεβαίωσαν το περιστατικό, ενώ η αστυνομία της περιοχής διερευνά τις συνθήκες κάτω από τις οποίες αποκολλήθηκε ο βράχος.

Η συγκεκριμένη ορεινή διαδρομή θεωρείται επιρρεπής σε κατολισθήσεις και πτώσεις βράχων, με τις αρχές να έχουν τοποθετήσει προειδοποιητικές πινακίδες και να καλούν τους οδηγούς να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί.

protothema.gr