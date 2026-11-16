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Μετοχές της Nvidia αξίας από 13 έως 62 εκατ. δολάρια εκτιμάται ότι κατείχε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump), στα τέλη Αυγούστου 2026, σύμφωνα με δημοσίευμα της Washington Post, που βασίζεται σε ανάλυση των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης και των γνωστοποιημένων χρηματιστηριακών συναλλαγών του. Η αποκάλυψη έρχεται σε μια περίοδο αυξημένου ελέγχου των σχέσεων της αμερικανικής κυβέρνησης με τη Nvidia, μετά την παραίτηση του διευθύνοντος συμβούλου της, Τζένσεν Χουάνγκ (Jensen Huang).

Σύμφωνα με την αμερικανική εφημερίδα, η αξία των συμμετοχών του Τραμπ στη Nvidia παρουσιάζει σημαντική αύξηση σε σύγκριση με το τέλος του 2024, όταν οι μετοχές που είχε δηλώσει αποτιμώνταν μεταξύ 615.000 και 1,3 εκατ. δολαρίων.

Ωστόσο, τα δημοσιοποιημένα στοιχεία δεν περιλαμβάνουν τις συναλλαγές των δύο τελευταίων μηνών, λόγω των προβλεπόμενων χρονικών καθυστερήσεων στην υποβολή των σχετικών δηλώσεων.

Κατά συνέπεια, το ακριβές ύψος της σημερινής συμμετοχής του Αμερικανού προέδρου στην εταιρεία παραμένει άγνωστο.

Το Reuters ανέφερε ότι δεν κατέστη δυνατό να επιβεβαιώσει ανεξάρτητα τα ευρήματα της Washington Post, ενώ ο Λευκός Οίκος και η Nvidia δεν είχαν απαντήσει άμεσα στα αιτήματά του για σχολιασμό.

Στο μικροσκόπιο οι σχέσεις Τραμπ και Nvidia

Η δημοσιοποίηση των οικονομικών στοιχείων συμπίπτει με την ενίσχυση του ελέγχου γύρω από τις σχέσεις του Αμερικανού προέδρου με τη Nvidia, έναν από τους μεγαλύτερους κατασκευαστές προηγμένων επεξεργαστών τεχνητής νοημοσύνης παγκοσμίως.

Ο συνιδρυτής της εταιρείας, Τζένσεν Χουάνγκ, παραιτήθηκε από τη θέση του CEO την περασμένη εβδομάδα, εν μέσω αποκαλύψεων για την προσωπική του σχέση με την Κινέζα επιχειρηματία Άλις Χουάνγκ (Alice Huang).

Σύμφωνα με τα σχετικά δημοσιεύματα, οι αμερικανικές αρχές εξετάζουν υποψίες ότι η επιχειρηματίας διατηρεί δεσμούς με τις υπηρεσίες πληροφοριών της Κίνας. Οι συγκεκριμένοι ισχυρισμοί δεν έχουν αποδειχθεί.

Καθήκοντα προσωρινής διευθύνουσας συμβούλου της Nvidia ανέλαβε η οικονομική διευθύντρια Κολέτ Κρες (Colette Kress).

Παράλληλα, σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal, η κυβέρνηση Τραμπ εξετάζει το ενδεχόμενο να χαρακτηρίσει τη Nvidia και άλλες εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης ως «εθνικούς πρωταθλητές», στο πλαίσιο της στρατηγικής της για τον τεχνολογικό ανταγωνισμό.

Η στενή σχέση με τον Τζένσεν Χουάνγκ

Ο πρώην επικεφαλής της Nvidia συγκαταλέγεται στους επιχειρηματίες της Silicon Valley που είχαν αναπτύξει στενές σχέσεις με τον Ντόναλντ Τραμπ.

Η επικοινωνία τους χρονολογείται τουλάχιστον από το 2025, με το Reuters να αναφέρει ότι δημοσιογράφος του είδε το όνομα του Χουάνγκ να εμφανίζεται στην οθόνη του τηλεφώνου του Αμερικανού προέδρου κατά τη διάρκεια εισερχόμενης κλήσης τον Δεκέμβριο.

Τον ίδιο μήνα, ο Τραμπ ανακοίνωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα επέτρεπαν στη Nvidia να εξάγει στην Κίνα τους προηγμένους επεξεργαστές H200, οι οποίοι συγκαταλέγονται στα ισχυρότερα τσιπ τεχνητής νοημοσύνης της εταιρείας.

Η σχετική απόφαση προέβλεπε τέλος 25% επί των συγκεκριμένων πωλήσεων, το οποίο θα εισέπραττε η αμερικανική κυβέρνηση.

Η εξέλιξη αυτή αποκτά πρόσθετο ενδιαφέρον υπό το πρίσμα των νέων αποκαλύψεων για τη μετοχική συμμετοχή του Τραμπ στη Nvidia, καθώς οι εμπορικές αποφάσεις της Ουάσιγκτον επηρεάζουν άμεσα τις δυνατότητες δραστηριοποίησης της εταιρείας στην κινεζική αγορά.

Αναμονή για τα οικονομικά αποτελέσματα της Nvidia

Οι αποκαλύψεις δημοσιοποιούνται λίγο πριν από την ανακοίνωση των τριμηνιαίων οικονομικών αποτελεσμάτων της Nvidia, η οποία είναι προγραμματισμένη για την Τρίτη 17 Νοεμβρίου 2026.

Οι επενδυτές αναμένουν τα στοιχεία για να αξιολογήσουν τις επιδόσεις της εταιρείας, σε μια περίοδο αυξημένης αβεβαιότητας τόσο για τη διοικητική της ηγεσία όσο και για τις προοπτικές της αγοράς τεχνητής νοημοσύνης.

Στο μεταξύ, το ύψος της μετοχικής συμμετοχής του Αμερικανού προέδρου και η σχέση της Nvidia με τις αποφάσεις της κυβέρνησής του αναμένεται να παραμείνουν στο επίκεντρο του δημόσιου ενδιαφέροντος.

Capital,gr