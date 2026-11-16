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Προειδοποίηση ασφαλείας προς τους Αμερικανούς πολίτες που βρίσκονται ή σχεδιάζουν να ταξιδέψουν στην Ευρώπη ενόψει της εορταστικής περιόδου απευθύνουν οι αμερικανικές Αρχές, καλώντας τους να επιδεικνύουν αυξημένη προσοχή σε πολυσύχναστους χώρους, τουριστικά αξιοθέατα και δημόσιες εκδηλώσεις, λόγω του ενδεχομένου τρομοκρατικών επιθέσεων.

Στην ανακοίνωση επισημαίνεται ότι μεγάλες συγκεντρώσεις και δημόσιες εκδηλώσεις ενδέχεται να αποτελέσουν στόχους τρομοκρατικών οργανώσεων ή εγκληματικών ομάδων, ενώ υπογραμμίζεται ότι πιθανές επιθέσεις μπορεί να πραγματοποιηθούν με ελάχιστη ή και χωρίς καμία προειδοποίηση.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται σε μεμονωμένους δράστες, οι οποίοι θα μπορούσαν να επιλέξουν ως στόχους χριστουγεννιάτικες αγορές, συγκοινωνιακούς κόμβους, εμπορικά κέντρα, χώρους λατρείας και άλλες δημόσιες περιοχές.

Security Alert for U.S. Citizens in Europe



Stay alert in crowded public places, holiday events, and transportation hubs. Monitor local news, avoid demonstrations, and follow local authorities’ instructions.



Read the full alert: https://t.co/lYQwlPNahs pic.twitter.com/1rbASAXwfG — U.S. Embassy Sofia (@USEmbassySofia) November 16, 2026



Αυξημένη προσοχή σε χριστουγεννιάτικες αγορές και εκδηλώσεις

Οι αμερικανικές Αρχές καλούν τους πολίτες να διατηρούν υψηλό επίπεδο επαγρύπνησης κατά τη συμμετοχή τους σε εορταστικά φεστιβάλ και εκδηλώσεις, ιδιαίτερα σε τοποθεσίες όπου συγκεντρώνεται μεγάλος αριθμός επισκεπτών.

Όσοι επισκέπτονται πολυσύχναστες τουριστικές περιοχές καλούνται να παρακολουθούν προσεκτικά όσα συμβαίνουν γύρω τους και να ακολουθούν πάντοτε τις οδηγίες της αστυνομίας και των υπηρεσιών αντιμετώπισης έκτακτων περιστατικών.

Η σύσταση αφορά τόσο την προσωπική ασφάλεια όσο και την ανάγκη έγκαιρης αντίδρασης σε περίπτωση ύποπτων περιστατικών ή έκτακτων καταστάσεων.



Απειλές για βόμβες και προβλήματα στις πτήσεις στην Ευρώπη

Στην ανακοίνωση γίνεται επίσης αναφορά στο ενδεχόμενο διαταραχών στις μετακινήσεις και στην καθημερινότητα σε ευρωπαϊκές χώρες κατά τη διάρκεια της εορταστικής περιόδου.

Όπως επισημαίνεται, οι απεργίες και οι διαδηλώσεις έχουν αυξηθεί σε συχνότητα τους τελευταίους μήνες, δημιουργώντας πρόσθετους κινδύνους για την ομαλή διεξαγωγή των ταξιδιών.

Παράλληλα, τον Νοέμβριο καταγράφηκαν ψευδείς απειλές για τοποθέτηση βομβών που είχαν ως στόχο την πολιτική αεροπορία σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, προκαλώντας προβλήματα και αναστάτωση στις πτήσεις.

Οι αμερικανικές Αρχές συνιστούν στους ταξιδιώτες να παρακολουθούν τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, ώστε να ενημερώνονται εγκαίρως για γεγονότα ή εξελίξεις που ενδέχεται να επηρεάσουν τις μεταφορές και την καθημερινότητά τους.



Σύσταση για εγγραφή στο πρόγραμμα STEP

Τέλος, οι Αμερικανοί πολίτες που ταξιδεύουν ή διαμένουν στο εξωτερικό καλούνται να εγγραφούν στο πρόγραμμα Smart Traveler Enrollment Program (STEP), μέσω του οποίου μπορούν να λαμβάνουν τις τελευταίες ενημερώσεις ασφαλείας για τους προορισμούς τους.

Η προειδοποίηση εντάσσεται στο πλαίσιο των συστάσεων για αυξημένη προσοχή κατά την εορταστική περίοδο, χωρίς στο συγκεκριμένο κείμενο να γίνεται αναφορά σε επιβεβαιωμένη ή συγκεκριμένη επικείμενη τρομοκρατική επίθεση.

protothema.gr