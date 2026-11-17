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Η εικόνα από την τελετή υποδοχής της Συνόδου του ΟΗΕ για το Κλίμα (COP31) στην Αττάλεια δεν χρειαζόταν ιδιαίτερες διπλωματικές μεταφράσεις. Την ώρα που ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, εισερχόταν στον χώρο για την επίσημη φωτογράφιση, ο Τούρκος Πρόεδρος, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, επέλεξε να αποχωρήσει επιδεικτικά από τη σκηνή, αφήνοντας τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, να υποδεχθεί μόνος του τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη. Μια κίνηση που η Λευκωσία χαρακτήρισε εύλογα ως «διπλωματική απρέπεια», αλλά στην πραγματικότητα αποτελεί την αντανάκλαση μιας αδιέξοδης και αναχρονιστικής πολιτικής άρνησης της Τουρκίας.

Ο κ. Ερντογάν επιχείρησε, για ακόμη μία φορά, να μεταφέρει τη γνωστή τουρκική θέση περί «μη αναγνώρισης» της Κυπριακής Δημοκρατίας ακόμη και στο πλαίσιο μιας παγκόσμιας διάσκεψης υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών. Αφού πρώτα απέφυγε να αποστείλει πρόσκληση στη Λευκωσία – αναγκάζοντας τη Γραμματεία του ΟΗΕ να παρέμβει για να αποκαταστήσει τη διεθνή νομιμότητα – κατέφυγε σε μικροπολιτικούς ελιγμούς πρωτοκόλλου. Στο μυαλό της Άγκυρας, η αποφυγή μιας χειραψίας ή μιας κοινής φωτογραφίας ισοδυναμεί μάλλον με πολιτική νίκη και μήνυμα ισχύος προς το εσωτερικό της ακροατήριο.

Ωστόσο, στη σύγχρονη διπλωματία, οι θεατρινισμοί αυτού του είδους συχνά γυρίζουν μπούμερανγκ. Η παρουσία του Νίκου Χριστοδουλίδη επί τουρκικού εδάφους, με την ιδιότητα του ηγέτη του μοναδικού διεθνώς αναγνωρισμένου κράτους στην Κύπρο, ακύρωσε στην πράξη το αφήγημα των «δύο κρατών» που προωθεί με τόσο πείσμα η τουρκική ηγεσία. Ο Τούρκος Πρόεδρος δεν απέφυγε απλώς τον Νίκο Χριστοδουλίδη. Αυτό που απέφυγε ήταν να αντικρίσει την ίδια τη διεθνή πραγματικότητα, η οποία δεν διαγράφεται με την αποχώρηση από ένα βήμα.

Η στάση αυτή αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία αν αναλογιστεί κανείς τη χρονική συγκυρία. Ενώ καταβάλλονται προσπάθειες για επανεκκίνηση των διαπραγματεύσεων στο Κυπριακό και οικοδόμηση κλίματος εμπιστοσύνης, η ηγεσία της Τουρκίας επιλέγει τον δρόμο της επίδειξης αδιαλλαξίας. Πώς μπορεί αλήθεια να πείσει η Άγκυρα τη διεθνή κοινότητα ότι επιθυμεί ειρήνη και σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο, όταν ο ίδιος ο Πρόεδρός της αρνείται ακόμη και τους στοιχειώδεις κανόνες ευγένειας απέναντι στον εκλεγμένο ηγέτη της Κυπριακής Δημοκρατίας;

Αντίθετα, η ψύχραιμη παρουσία του Προέδρου Χριστοδουλίδη στην Αττάλεια λειτούργησε ως η καλύτερη απάντηση. Χωρίς να παρασυρθεί σε επικοινωνιακές κορώνες, αξιοποίησε το βήμα της συνόδου για να υπενθυμίσει ότι η Κύπρος είναι ισότιμο, κυρίαρχο κράτος-μέλος του ΟΗΕ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τελικά, η άδεια θέση δίπλα στον Αντόνιο Γκουτέρες κατά την άφιξη του Προέδρου Χριστοδουλίδη δεν εξέθεσε τη Λευκωσία. Ανέδειξε, με τον πιο εύγλωττο τρόπο, την πολιτική αμηχανία του Τούρκου ηγέτη που, εγκλωβισμένος στα δικά του αναθεωρητικά δόγματα, φοβάται ακόμη και τη σκιά της διεθνούς νομιμότητας.

panayiota.charalambous@phileleftheros.com