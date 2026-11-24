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Όλα άνω κάτω γύρω μας. Όλα όσα βλέπουμε σήμερα να συμβαίνουν μας φέρνουν στα όρια της αντοχής μας. Στον χώρο της γεωπολιτικής βλέπουμε πολέμους άνευ λόγου ή δι’ αντιπροσώπων, απειλές εναντίον αδύναμων χωρών, ψέματα και προπαγάνδα με την ανάμιξη και συστημικών μέσων ενημέρωσης.

Φθάσαμε σε σημείο να μην ξέρουμε τι να πιστέψουμε όταν «αξιόπιστες» πηγές βγάζουν ανακοινώσεις, κάνουν δηλώσεις και προσφέρουν «επεξηγήσεις» για να μας βοηθήσουν να καταλάβουμε καλύτερα το τι λένε (sic). Ζούμε στην εποχή του doublespeak που περιέγραψε ο George Orwell. Κυρίως, ζούμε στην εποχή των ζημιογόνων και ποταπών αποφάσεων πολιτικών, οικονομικών και άλλων ελίτ που καταστρέφουν την αυτονομία και τις οικονομίες χωρών, αλλά και που προκαλούν υπαρξιακούς κινδύνους για την ανθρωπότητα. Και έτσι τώρα γεννιέται το μεγάλο ερώτημα της εποχής μας: «Έχουν τη δυνατότητα λήψης αποφάσεων με ορθολογικό, αλλά και ενάρετο τρόπο οι σημερινοί ηγέτες, ιδίως σε θέματα διεθνούς στρατηγικής που καθορίζουν τις τύχες μας;»

Η ουτοπία των ορθολογιστικών αποφάσεων. Ενάρετος και ορθολογικός ηγέτης είναι εκείνος που, εμφορούμενος από υψηλές αξίες, λαμβάνει αποφάσεις βασισμένες στη λογική, παραμένοντας όμως εντός των πλαισίων της ηθικής και της δεοντολογίας. Προσωπικά υποστηρίζω πως δεδομένων των εγγενών περιορισμών του ανθρώπινου είναι (νου και καρδιάς), η λήψη πλήρως ορθολογικών αποφάσεων αποτελεί ουτοπία.

Στην καλύτερη περίπτωση, οι αποφάσεις των ηγετών μας θα είναι απλώς «αρκετά καλές» οι οποίες ουσιαστικά θα ικανοποιούν κριτήρια που θέτουν εκ των προτέρων οι ίδιοι, ώστε να εξυπηρετούνται τα συμφέροντα τους, καθώς και αυτά του οργανισμού, της χώρας ή της ομάδας τους.

Οι πλείστοι ηγέτες που βλέπουμε σήμερα θεωρούν τις αποφάσεις τους «ορθές» μόνο «υπό τας περιστάσεις». Δηλαδή, με βάση τα κριτήρια που συνήθως θέτουν οι ίδιοι και που συχνά τα νοθεύουν η απληστία και η δίψα τους για εξουσία. Ειδικότερα, οι πολιτικές αποφάσεις παρουσιάζονται συχνά ως ορθολογικές, ακόμη και ηθικές, ενώ στην πραγματικότητα είναι διάτρητες από προπαγάνδα και ψεύδη. Κατά κανόνα, τέτοιες αποφάσεις καθίστανται ανεπιτυχείς και άστοχες εξαιτίας ελλιπούς λογικής στήριξης και πλημμελούς ηθικής. Για παράδειγμα: «Τι το ορθολογικό ή ηθικό υπάρχει σε μια απόφαση να επιτεθεί μια χώρα σε άλλη, να κλέψει τον πλούτο της και να ελέγξει την κυβέρνησή της;»



Παράδειγμα, ο πόλεμος του Βιετνάμ. Ο πόλεμος του Βιετνάμ αποτελεί εξαίρετο παράδειγμα των όσων αναφέρονται πιο πάνω. Φανερώνει την πλήρη αδυναμία ακόμη και των πιο ευφυών ανθρώπων να αποφασίζουν ορθολογιστικά και κυρίως στη βάση ενός ηθικού ερείσματος. Γι’ αυτό είδαμε τους «καλύτερους και λαμπρότερους» της αμερικανικής πολιτικής και στρατηγικής να συμβουλεύουν διαδοχικούς Αμερικανούς προέδρους να συνεχίσουν έναν πόλεμο στο Βιετνάμ που διήρκεσε 20 χρόνια (ναι, 20 χρόνια!) και διεξήχθη χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά από την Αμερική, μια ασφαλή χώρα που προστατεύεται από δύο ωκεανούς.

Οι συμβουλές τους στηρίζονταν σε μεροληπτικές και «ευφάνταστες» «επιστημονικές» αναλύσεις, σε αριθμούς χωρίς νόημα και σε κατά παραγγελία στατιστικές και μοντέλα. Τελικά, η Αμερική ταπεινώθηκε και περίπου 3 εκατομμύρια άνθρωποι σκοτώθηκαν. Στον χώρο της υψηλής πολιτικής, κυρίως των μεγάλων χωρών, αλλά και των επιχειρήσεων, συνήθως επιλέγονται σε ηγετικές θέσεις όσοι σημειώνουν υψηλή επίδοση στα τεστ IQ (δείκτη νοημοσύνης) — δηλαδή, όσοι θεωρούνται «book smart». Δυστυχώς για τις κοινωνίες, τέτοια τεστ δεν μετρούν καθοριστικούς παράγοντες για μια επιτυχή πορεία ενάρετου ηγέτη, όπως η κοινή λογική, η κρίση, η ηθική, η αρετή, κ.ο.κ.

΄Όσοι βρίσκονταν στα κέντρα αποφάσεων σε ότι αφορά το Βιετνάμ δεν είχαν θέσει από την αρχή το ερώτημα: «Είναι σωστό και νόμιμο να χρησιμοποιήσουμε χημικά όπλα, βόμβες ναπάλμ, και 350.000 Αμερικανούς στρατιώτες για να σκοτώσουμε εκατομμύρια ανθρώπους, ώστε να αναγκάσουμε το Βιετνάμ να υιοθετήσει ένα πολιτικό σύστημα της αρεσκείας μας;» Αν αυτό το ηθικό ερώτημα ήταν αναπόσπαστο μέρος του σκεπτικού των αποφάσεων, ο καταστροφικός και παράλογος αυτός πόλεμος θα είχε αποτραπεί και η ανθρωπότητα θα είχε αποφύγει μια αδιανόητη συμφορά.



Ορθολογικότητα και Αρετή. Το καινούργιο βιβλίο (που κυκλοφόρησε τον Σεπτέμβριο του 2026) με τίτλο Lamenting the Loss of Ethical Decision-Making: The Illusion of Rational Leadership, το οποίο διατίθεται στο Amazon, εξετάζει τις διαστάσεις και το ρόλο της ορθολογικότητας και της αρετής στη λήψη αποφάσεων. Καταλήγει πως μόνο όταν μια απόφαση ισορροπεί ανάμεσα σε αυτές τις δύο διαστάσεις καθίσταται αξιόπιστη.

Υποστηρίζει ότι τα ανθρώπινα πάθη, ιδίως η απληστία και η διεστραμμένη φιλοδοξία, παρασύρουν συστηματικά τους ηγέτες σε λανθασμένες αποφάσεις. Παρουσιάζει διεισδυτικές και εύστοχες παρατηρήσεις σχετικά με το μηχανισμό και τη διαδικασία λήψης αποφάσεων, καθώς και κατευθυντήριες γραμμές που βοηθούν τους ηγέτες —είτε πρόκειται για διευθύνοντες συμβούλους, κυβερνήτες, στρατηγούς ή πρωτοπόρους της διεθνούς στρατηγικής— στη λήψη ορθολογικότερων αποφάσεων που διαθέτουν τεκμήριο ηθικής.

Διαχρονικές αποφάσεις της ελληνικής ελίτ χωρίς ορθολογισμό και ηθικό έρεισμα. Για σκοπούς προβληματισμού αναφέρω πιο κάτω άστοχες, λανθασμένες και επιζήμιες αποφάσεις της ελληνικής ελίτ, στις οποίες απουσίαζε κάθε ίχνος ορθολογισμού ή ηθικής, προκαλώντας τεράστια κακά στο Έθνος των Ελλήνων:

α. τις αποφάσεις των τότε πολιτικών ηθικών αυτουργών που βρίσκονταν πίσω από τη δολοφονία του Ιωάννη Καποδίστρια το 1831 και που τελικά έβαλαν την Ελλάδα σε καταστροφικήτροχιά και υποδούλωση στους ξένους που συνεχίζεται μέχρι σήμερα,

β. τις αποφάσεις που κατέληξαν στον Εθνικό Διχασμό κατά την περίοδο 1915–1917, με ανυπολόγιστα οδυνηρές απώλειες για το ελληνικό έθνος,

γ. το πραξικόπηματου1974, που έδωσε την ευκαιρία στην Τουρκία να εισβάλει στην Κύπρο παράνομα και να κατέχει μέχρι σήμερα το 37% της γης της και το 56% των θαλασσών της. Η εξωφρενική δήλωση του τότε Έλληνα πρωθυπουργού πως «η Κύπρος κείται μακράν» θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως μία από τις φρικτότερες στην ελληνική ιστορία. Βασικά έδωσε το ελεύθερο στους Τούρκους για να κάνουν ό,τι ήθελαν μέσα στην Κύπρο και στην Αμερική τη σιγουριά πως η υπάκουη Ελλάδα δεν θα διατάραζε την ηρεμία του ΝΑΤΟ, επειδή δεν θα αντιδρούσε στις αναπόφευκτες σφαγές των Ελλήνων της Κύπρου που θα ακολουθούσαν της δήλωσης,

δ. την πορεία της χώρας προς τη χρεοκοπία, που είχε ως πηγή το διαχρονικά πελατειακό κράτος, τον ανεύθυνο δανεισμό, την αποστολή στην Ευρώπη ψευδών δημοσιονομικών στοιχείων και πολλά άλλα,

ε. την τροχοδρόμηση, από την οικονομική και πολιτική ελίτ, των απογόνων του Όμηρου, Σοφοκλή, Αριστείδη και του Κίμωνα στο επάγγελμα του σερβιτόρου/γκαρσονιού, τραπεζοκόμου, καμαριέρας, κ.ο.κ. μέσα στη «βαριά βιομηχανία» ενός ασύνετου τουρισμού. Επίσης, την τροχοδρόμηση του υπερήφανου και φιλόπατρη Έλληνα απόγονου του Λεωνίδα και του Αλέξανδρου στο επάγγελμα του μεσίτη πώλησης ελληνικής γης σε αλλοδαπούς που κατ’ ευφημισμό αναφέρονται ως «επενδυτές». Τονίζεται πως η ανταλλαγή περιουσιακών στοιχείων μεταξύ πωλητή και αγοραστή δεν θεωρείται επένδυση/ανάπτυξη. Η πολιτική και οικονομική ελίτ αγνοεί πως με τέτοια οικονομία και πρακτική κανένας, ίσως, από τους λαμπρούς Έλληνες επιστήμονες που έχουν φύγει δεν θα επιστρέψει.

Κλείνω με μια αυτούσια αναφορά από το πιο πάνω βιβλίο: «Όσο ορθολογική κι αν την παρουσιάζουν οι αρχιτέκτονές της, μια απόφαση δεν μπορεί να είναι πλήρως ορθολογική, ιδίως όταν στερείται ηθικών και δεοντολογικών κριτηρίων.»

*Συγγραφέας του βιβλίου (Σεπτέμβριος 2026): Lamenting the Loss of Ethical Decision-Making: the Illusion of Rational Leadership Βρίσκεται στο Amazon