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Στη σύλληψη 30χρονου προχώρησε χθες το απόγευμα η Αστυνομία, για διευκόλυνση των ανακρίσεων σχετικά με διερευνώμενη υπόθεση εμπρησμού μοτοσικλέτας στη Λευκωσία.

Συγκεκριμένα, γύρω στης 4:30 χθες το απόγευμα, καταγγέλθηκε από 23χρονο ότι, στις 22/11/2026, τέθηκε φωτιά στη μοτοσικλέτα του η οποία ήταν σταθμευμένη στην αυλή της οικίας του. Από τη φωτιά, η μοτοσικλέτα καταστράφηκε ολοσχερώς ενώ προκλήθηκαν ζημιές και σε δεύτερη μοτοσικλέτα ιδιοκτησία του ίδιου.

Από τις εξετάσεις που διενεργήθηκαν στη σκηνή, διαπιστώθηκε ότι η φωτιά τέθηκε κακόβουλα ενώ κατά τη διερεύνηση της υπόθεσης, προέκυψε μαρτυρία εναντίον 30χρονου, ο οποίος συνελήφθη χθες το απόγευμα δυνάμει δικαστικού εντάλματος και τέθηκε υπό κράτηση.

Ο συλληφθείς αναμένεται να παρουσιαστεί σήμερα το πρωί ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας για τη διαδικασία έκδοσης διατάγματος προσωποκράτησης του.

Το ΤΑΕ Λευκωσίας συνεχίζει τις εξετάσεις.