Σε κομβικό σημείο βρίσκονται οι έρευνες του ΤΑΕ Λάρνακας, σε σχέση με την υπόθεση των φρικτών βασανισμών επτά προσώπων σε γραφείο καζίνου στην Πύλα, που φέρεται να συνδέεται με τον 48χρονο υπόδικο για τους πυροβολισμούς στο κέντρο της Λάρνακας στις 17 Ιανουαρίου.

Η υπόθεση άρχισε να ξεδιπλώνεται μετά τον εντοπισμό βίντεο με τους βασανισμούς στα δύο κινητά του υπόδικου. Γι’ αυτήν τελεί υπό κράτηση κι ένας 27χρονος από την Παλαιστίνη, ενώ καταζητείται 26χρονος αλλοδαπός, που φέρεται να είχε εμπλοκή και στο επεισόδιο της Λάρνακας.

Ο κύκλος των συλλήψεων αναμένεται να μεγαλώσει, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, αφού από την ανάλυση 25 βίντεο που συνδέονται με τους βασανισμούς προκύπτει εμπλοκή τουλάχιστον ακόμα δύο προσώπων.

Οι ανακριτές της υπόθεσης στρέφουν πλέον τις έρευνες σε πολλές κατευθύνσεις, προκειμένου να εντοπίσουν όλα τα θύματα, να εξακριβώσουν εάν διαπράχθηκαν κι άλλες εγκληματικές ενέργειες και να ξεκαθαρίσουν κατά πόσον ο ύποπτος 48χρονος λειτουργούσε κατ’ εντολή άλλων προσώπων.

Γι’ αυτό συνεχίζεται η ανάλυση 3.000 φωτογραφιών και βίντεο που εντοπίστηκαν στα δύο κινητά, ενώ στο μικροσκόπιο βρίσκονται και πληροφορίες για άλλες εγκληματικές ενέργειες.

Μέχρι χθες το απόγευμα είχαν ταυτοποιηθεί και κλήθηκαν για καταθέσεις τέσσερα από τα θύματα, ανάμεσα στα οποία είναι τόσο Κύπριοι, όσο και αλλοδαποί. Η επιθυμία της Αστυνομίας είναι να δέσει την σοβαρότατη αυτή υπόθεση και με καταθέσεις θυμάτων, αλλά και να ξεκαθαρίσει τους λόγους που βασανίστηκαν.

Αυτό που είναι ξεκάθαρο είναι πως τουλάχιστον δύο από τα θύματα απήχθησαν και βασανίστηκαν για να «ομολογήσουν» εμπλοκή το ένα στον εμπρησμό του οχήματος του 48χρονου (διαπράχθηκε το περασμένο καλοκαίρι) και το άλλο σε κατ’ ισχυρισμό απόπειρα δολοφονίας του.

Το δεύτερο θύμα, μάλιστα, εμφανίζεται σε 16 βίντεο και όπως αναγράφεται στο διάταγμα προσωποκράτησης, ο 48χρονος φαίνεται να το «ανακρίνει» για διάφορα θέματα ασφάλειας του, «αφού θεωρούσε ότι παρακολουθούσε το σπίτι του, με οδηγίες άλλου προσώπου, με σκοπό να του κάνει κακό». Και αυτή η πτυχή της υπόθεσης αναμένεται πάντως να διερευνηθεί από την Αστυνομία, μετά την ανακριτική κατάθεση που θα ληφθεί από τον υπόδικο.

Άλλα τρία θύματα φέρονται να βασανίστηκαν για να καταβάλουν χρήματα, ωστόσο δεν έχει ξεκαθαρίσει εάν αυτά είναι για την παροχή «προστασίας», ή έχουν σχέση με άλλες οικονομικές συνδιαλλαγές. Υπενθυμίζεται πως το επεισόδιο με τη συμπλοκή και τους πυροβολισμούς στη Λάρνακα, σύμφωνα με την Αστυνομία, εκτυλίχθηκε όταν ο 48χρονος και άλλα πρόσωπα έσπευσαν για να πάρουν χρήματα για «προστασία» από ιδιοκτήτη επιχείρησης στη λεωφ. Γρηγόρη Αυξεντίου. Σύμφωνα με την καταγγελία του, του είχαν ζητήσει €7.000 και έπειτα €1.000 μηνιαίως, ωστόσο, αυτός αρνήθηκε.

Παράλληλα οι έρευνες του ΤΑΕ Λάρνακας συνεχίζονται και σε άλλο επίπεδο με στόχο τον εντοπισμό των δύο πιστολιών που φέρεται να έβαλε στο στόμα θυμάτων ο 48χρονος υπόδικος, καθώς και των μαχαιριών και άλλων επιθετικών οργάνων που διακρίνονται στα βίντεο.

Στο γραφείο, που βρίσκεται στον πρώτο όροφο του καζίνο, δεν εντοπίστηκαν τα όπλα ή άλλα επιθετικά όργανα, ωστόσο έχουν παραληφθεί άλλα τεκμήρια, τα οποία έχουν σταλθεί για επιστημονικές εξετάσεις. Ταυτοποιήθηκε ωστόσο, με βάση τον καναπέ και εικόνες στον τοίχο, πως πρόκειται για τον χώρο που έγιναν οι βασανισμοί, ενώ σ’ αυτόν τοποθετήθηκε και ο 48χρονος.

Πρόκειται για την τρίτη κατά σειρά σοβαρή υπόθεση που διερευνάται σε βάρος του 48χρονου, με κυπριακή υπηκοότητα, ο οποίος στο παρελθόν έχει εκτίσει ποινές φυλάκισης, ενώ βρισκόταν πριν συλληφθεί, ελεύθερος, υπό όρους. Πέραν από την πρωτοφανή υπόθεση των πυροβολισμών, το εν λόγω πρόσωπο, παραπέμφθηκε σε δίκη ενώπιον του Κακουργιοδικείου και για τον ξυλοδαρμό πολίτη στην Πύλα, λίγες ώρες πριν το επεισόδιο στο κέντρο της Λάρνακας.

Υπενθυμίζεται πως στα πλαίσια διερεύνησης των πυροβολισμών είχαν συλληφθεί και δύο γνωστοί επιχειρηματίες, 43 και 47 χρόνων, οι οποίοι κατηγορούνται για παρέμβαση σε δικαστική διαδικασία, αφού φέρονται να προσπάθησαν να πείσουν τον παραπονούμενο ν’ αλλάξει κατάθεση. Οι δύο παραπέμφθηκαν και δίκη και βρίσκονται, υπό όρους, ελεύθεροι