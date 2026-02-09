Ταυτοποιήθηκε ακόμη ένα άτομο, που φέρεται να βασανίστηκε σε γραφείο κολαστήριο το οποίο βρίσκεται σε καζίνο στην Πύλα. Σύμφωνα με την Αστυνομία, σχετίζεται με τον 48χρονο υπόδικο για τους πυροβολισμούς στο κέντρο της Λάρνακας και για ξυλοδαρμό πολίτη. Σύμφωνα με πληροφορίες του philenews, μέχρι στιγμής έχουν ταυτοποιηθεί 4 από τα 7 πρόσωπα που φαίνονται να κακοποιούνται βάναυσα σε βίντεο που βρέθηκαν σε 2 κινητά του 48χρονου.

Πρόκειται για Κύπριους και αλλοδαπούς, οι οποίοι έχουν κληθεί για καταθέσεις στο ΤΑΕ Λάρνακας. Τις επόμενες ώρες δεν αποκλείεται να υπάρξουν νέες συλλήψεις για την υπόθεση, αφού στους βασανισμούς φαίνεται να εμπλέκονται τουλάχιστον άλλα δύο άτομα. Υπενθυμίζεται, πως πέραν από τον 48χρονο, τελεί υπό κράτηση και 27χρονος από την Παλαιστίνη για την υπόθεση, ενώ καταζητείται ακόμη ένας αλλοδαπός, που φέρεται να είχε εμπλοκή και στο επεισόδιο της Λάρνακας.

Οι έρευνες του ΤΑΕ Λάρνακας συνεχίζονται και σε άλλα επίπεδα με στόχο τον εντοπισμό των δύο πιστολιών που φέρεται να έβαλε στο στόμα θυμάτων ο 48χρονος υπόδικος, καθώς και των μαχαιριών και άλλων επιθετικών οργάνων που διακρίνονται σε 25 βίντεο, που σχετίζονται με τους άγριους ξυλοδαρμούς των 7 προσώπων. Στο γραφείο, που βρίσκεται στον πρώτο όροφο του καζίνο, δεν εντοπίστηκαν όπλα ή επιθετικά όργανα, σύμφωνα με πληροφορίες. Ωστόσο, με βάση τον καναπέ και εικόνες στον τοίχο, ταυτοποιήθηκε πως πρόκειται για τον χώρο όπου φαίνεται να έγιναν οι βασανισμοί, ενώ σε αυτόν τοποθετήθηκε και ο 48χρονος υπόδικος. Από το γραφείο έχουν παραληφθεί άλλα τεκμήρια, τα οποία έχουν σταλεί για επιστημονικές εξετάσεις. Παράλληλα, συνεχίζεται η ανάλυση των 3.000 φωτογραφιών και βίντεο που εντοπίστηκαν στα δύο κινητά του 48χρονου, προκειμένου να ξεκαθαρίσει εάν έχουν καταγραφεί και άλλες εγκληματικές ενέργειες.

Υπενθυμίζεται πως, σύμφωνα με όσα λέχθηκαν χθες ενώπιον του δικαστηρίου όπου οδηγήθηκαν οι ύποπτοι, τα 7 θύματα βασανίστηκαν βάναυσα είτε για να καταβάλουν χρήματα, είτε για να ομολογήσουν εμπλοκή σε κατ’ ισχυρισμό εγκληματικές ενέργειες σε βάρος του 48χρονου. Σημειώνεται πως πριν από αρκετούς μήνες άγνωστοι είχαν βάλει φωτιά στο όχημα του 48χρονου υπόδικου, ενώ ο ίδιος ισχυρίζεται πως υπήρχε και σχέδιο δολοφονίας του. Και αυτή η πτυχή της υπόθεσης αναμένεται να διερευνηθεί από την Αστυνομία, μετά την ανακριτική κατάθεση που θα ληφθεί από τον υπόδικο.