Εντατικές είναι οι έρευνες του ΤΑΕ Λάρνακας, μετά την αποκάλυψη μεγάλου αριθμού βίντεο με εξευτελιστικούς βασανισμούς επτά προσώπων σε γραφείο-κολαστήριο, που βρίσκεται στον πρώτο όροφο καζίνου στην Πύλα.

Το περιεχόμενο των βίντεο προκαλεί σοκ και φωτίζει μια ακόμη σκοτεινή και αποτρόπαια πτυχή της δράσης του οργανωμένου εγκλήματος στη Λάρνακα. Τα βίντεο είχαν εντοπιστεί στο κινητό 48χρονου υπόδικου, με κυπριακή υπηκοότητα, ο οποίος παραπέμφθηκε, με άλλους τέσσερις αλλοδαπούς, σε δίκη για το πρωτοφανές επεισόδιο της ρίψης πυροβολισμών στο κέντρο της Λάρνακας στις 17 Ιανουαρίου.

Πρόκειται για πρόσωπο με βαρύ ποινικό παρελθόν, που κατηγορείται και για τον ξυλοδαρμό πολίτη στην Πύλα, λίγες ώρες πριν τους πυροβολισμούς. Για την υπόθεση των βασανισμών τελεί υπό κράτηση και 27χρονος από την Παλαιστίνη, ενώ καταζητείται ακόμη ένας αλλοδαπός που φέρεται να είχε εμπλοκή και στο επεισόδιο της Λάρνακας.

Σύμφωνα με πληροφορίες του philenews, μέχρι στιγμής έχουν ταυτοποιηθεί τα τρία από τα επτά πρόσωπα που φαίνονται στα βίντεο να βασανίζονται, ενώ γίνονται εξετάσεις για εντοπισμό και των υπόλοιπων τεσσάρων. Όλοι, σύμφωνα με όσα λέχθηκαν χθες ενώπιον του δικαστηρίου όπου οδηγήθηκαν οι ύποπτοι, βασανίστηκαν βάναυσα είτε για να καταβάλουν χρήματα, είτε για να ομολογήσουν εμπλοκή σε κατ’ ισχυρισμό εγκληματικές ενέργειες σε βάρος του 48χρονου. Σημειώνεται πως πριν από αρκετούς μήνες άγνωστοι είχαν βάλει φωτιά στο όχημα του 48χρονου υπόδικου, ενώ ο ίδιος ισχυρίζεται πως υπήρχε σχέδιο δολοφονίας του.

Πέραν από τα βίντεο με τους βασανισμούς που, σύμφωνα με την Αστυνομία, έγιναν σε διάφορες ημερομηνίες εντός του 2025, στο μικροσκόπιο των ανακριτών της υπόθεσης βρίσκονται πάνω από 3.000 φωτογραφίες και βίντεο που εντοπίστηκαν στα δύο κινητά του 48χρονου. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, το ανακριτικό έργο είναι μεγάλο, αφού υπάρχει μεγάλος όγκος δεδομένων, ενώ δεν αποκλείονται και νέες συλλήψεις το επόμενο διάστημα.

Σημειώνεται πως το γραφείο στο καζίνο έγινε φύλλο και φτερό από την Αστυνομία, που συνέλεξε πολλά τεκμήρια, τα οποία έχουν σταλεί για επιστημονικές εξετάσεις.

Τι περιλαμβάνουν τα φρικτά βίντεο

1ο θύμα: Φαίνεται να κάθεταισε καναπέ χρώματος γκρίζου, εντός του δωματίου/γραφείου φορώντας κοντό παντελονάκι με κοντή φανέλα και να είναι χωρίς υποδήματα. Ακούγεται να μιλά ελληνικά και φαίνεται να φέρει κτυπήματα στο κεφάλι και να έχει πρησμένο το δεξί μάτι. Ο 48χρονος τον ρωτά εάν του έκαψε το αυτοκίνητο και ακολούθως να τον γρονθοκοπεί στο κεφάλι, να τον εξυβρίζει και να τον φτύνει.

Σε κάποια στιγμή φαίνεται βρεγμένο το κοντό παντελόνι του θύματος, ο οποίος φαίνεται να ούρησε κατά τη διάρκεια του βασανισμού του. Σε άλλο βίντεο, συνέχεια προηγούμενου, φαίνεται το 1ο θύμα να είναι ξαπλωμένο στον καναπέ και από πάνω του στέκεται ο 1ος ύποπτος (48χρονος), ο οποίος τον κτυπά με τη λεπίδα μαχαιριού πάνω στο κεφάλι, με τον ίδιο να φωνάζει. Ακολούθως ο 1ος ύποπτος λέει να βγάλουν τα γεννητικά όργανα του θύματος έξω με σκοπό να του τα κόψουν και ακολούθως τον φτύνει στο πρόσωπο και κτυπά στα πλευρά με το γόνατο του.

2ο θύμα: Πρόκειται για αλλοδαπό που φαίνεται να κάθεται σε καρέκλα εντός του γραφείου. Το δεύτερο θύμα, που είναι αλλοδαπός, παρακαλεί να μην τον κτυπήσουν. Σε κάποια στιγμή εμφανίζεται ο 1ος ύποπτος, ο οποίος κρατάει στο δεξί του χέρι ένα μεταλλικό αντικείμενο και τον κτυπά με μανία στο κεφάλι, ζητώντας στα Αγγλικά τα λεφτά. Το θύμα κλαίει και ο 1ος ύποπτος συνεχίζει να τον κτυπά, ενώ σε κάποια στιγμή αρχίζει να τρέχει αίμα από την μύτη του.

Στο άλλο βίντεο, που είναι συνέχεια του προηγούμενου, παρουσιάζεται και πάλι το 2ο θύμα να κάθεται στην ίδια καρέκλα και φαίνεται ο 2ος ύποπτος (27χρονος) να τον κτυπά, με το θύμα να κλαίει γοερά, ενώ από τα κτυπήματα φαίνεται ότι πέφτει κάτω από την καρέκλα. Στο σημείο αυτό ακούγεται και η φωνή του πρώτου υπόπτου να ρωτά αν θα δώσει τα χρήματα. Σε αυτό το βίντεο φαίνεται να τον κτυπά και το πρόσωπο που καταζητείται από την Αστυνομία.

3ο θύμα: Φαίνεται να κάθεται στον καναπέ και ο 1ος ύποπτος του βάζει πιστόλι στο στόμα, με τον ίδιο να είναι σε κατάσταση σοκ. Στη συνέχεια το θύμα, όπως φαίνεται στο βίντεο, φαίνεται να δέχεται και κτυπήματα. Ο 1ος ύποπτος φαίνεται να κρατά κινητό τηλέφωνο, με το οποίο δείχνει ενδεχομένως κάποια φωτογραφία στο 3ο θύμα και τον ρωτά αν τον γνωρίζει. Το θύμα απαντά μονολεκτικά, αφού δεν μπορεί να μιλήσει λόγω του ότι μέσα στο στόμα του είναι το πιστόλι.

4ο θύμα: Φαίνεται το τέταρτο θύμα να έχει από πάνω του τον 1ο ύποπτο, ο οποίος κρατούσε μαχαίρι κι ένα εργαλείο ακονίσματος. Ο 48χρονος φαίνεται ν’ αρχίζει ν’ ακονίζει το μαχαίρι και να ρωτά πότε θα ξοφλήσει αυτά που του χρωστά το θύμα, που απαντά πως θα το πράξει σε δύο εβδομάδες. Ακολούθως, ο 1ος ύποπτος φαίνεται να τον κτυπά στο πρόσωπο, απειλώντας πως θα του καρφώσει το μαχαίρι. Στην συνέχεια τον κτυπά με την λεπίδα του μαχαιριού στο αριστερό χέρι.

Σε άλλο βίντεο φαίνεται και πάλι το 4ο θύμα να κάθεται πάνω στον καναπέ, ενώ από την μύτη του τρέχει αίμα, το οποίο προσπαθεί να σταματήσει με μαντήλι. Ακολούθως, δέχεται κτυπήματα από το πρόσωπο που καταζητείται, με το θύμα να τον εκλιπαρεί να σταματήσει.

5ο θύμα: Βρίσκεται στον καναπέ και φοράει κοντή φανέλα από πάνω, στην οποία φαίνεται να υπάρχουν κηλίδες που μοιάζουν με αίμα. Ακούγονται κάποια πρόσωπα να φωνάζουν κάτι στα αραβικά, έχοντας το παντελόνι και το εσώρουχο του κατεβασμένο. Ο καταζητούμενος τον κτυπάει με ζώνη στο κάτω μέρος του σώματος, ενώ τα χείλη του θύματος φαίνονται να αιμορραγούν.

6ο θύμα: Εμφανίζεται σε 16 βίντεο που τραβήχτηκαν στο συγκεκριμένο δωμάτιο/γραφείο όπου βρίσκεται ο καναπές. Φαίνεται κτυπημένος, αφού τρέχει αίμα από τα χείλη και το πρόσωπο του. Στα βίντεο αυτά αναγνωρίζεται η φωνή του 1ου υπόπτου, ο οποίος φαίνεται να «ανακρίνει» το θύμα για διάφορα θέματα ασφάλειας του, αφού θεωρούσε ότι παρακολουθούσε το σπίτι του, με οδηγίες άλλου προσώπου, με σκοπό να του κάνει κακό. Σε κάποια στιγμή το θύμα φαίνεται στον καναπέ να κρατά το κεφάλι και με τα δύο του χέρια και ο 1ος ύποπτος να του φωνάζει και να ρωτά ποιος τον έβαλε να τον σκοτώσει. Σε αυτό το βίντεο εμφανίζεται και ο καταζητούμενος, αλλά και άλλα δύο πρόσωπα που τον ρίχνουν από τον καναπέ και τον κτυπούν με τα πόδια.

7Ο θύμα: Φαίνεται να κάθεται στον ίδιο καναπέ και ο 1ος ύποπτος κρατώντας ένα πιστόλι, χρώματος χρυσού και ένα μαχαίρι, του ζητά επίμονα χρήματα. Ακολούθως ο 1ος ύποπτος τον χαστουκίζει στο πρόσωπο και μετά τον φτύνει. Ο 1ος ύποπτος συνεχίζει να τον κτυπά στο πρόσωπο με τα χέρια του και τότε δεύτερο πρόσωπο, που δεν διακρίνεται, τον κλωτσά στο πρόσωπο.

Σημειώνεται πως όσα αναφέρονται για τα βίντεο, κατατέθηκαν στο δικαστήριο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας προσωποκράτησης του 48χρονου και του 27χρονου, οι οποίοι προφυλακίστηκαν χθες για 8 ημέρες από το Επαρχιακό Δικαστήριο Αμμοχώστου στο Παραλίμνι.