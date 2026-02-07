Σοκ προκαλούν οι λεπτομέρειες βασανισμού 7 προσώπων, που σύμφωνα με την Αστυνομία, έχουν σχέση με τη δράση συγκεκριμένης ομάδας του οργανωμένου εγκλήματος στη Λάρνακα. Για τις υποθέσεις αυτές τελούν υπό κράτηση ο 48χρονος με κυπριακή υπηκοότητα, ο οποίος είναι υπόδικος για την υπόθεση των πυροβολισμών της 17ης Ιανουαρίου και ένας 27χρονος αραβικής καταγωγής, ενώ καταζητείται και άλλο πρόσωπο που φέρεται να εμπλέκεται επίσης στο επεισόδιο της Λάρνακας.

Όπως λέχθηκε ενώπιον του δικαστηρίου Αμμοχώστου, στο οποίο οδηγήθηκαν υπό δρακόντεια μέτρα οι ύποπτοι, στις 18 Ιανουαρίου στα πλαίσια της διερεύνησης της υπόθεσης με τους πυροβολισμούς στη Λάρνακα, συνελήφθη ο 48χρονος και παραλήφθηκαν 2 κινητά του τηλέφωνα στα οποία εντοπίστηκε μεγάλος αριθμός βίντεο και φωτογραφιών, που καταγράφουν άτομα να βρίσκονται σε γραφείο και να βασανίζονται βάναυσα. Πρόκειται για δωμάτιο που βρίσκεται στον πρώτο όροφο καζίνου στην Πύλα, το οποίο φαίνεται να συνδέεται με τον 48χρονο.

Στα βίντεο, σύμφωνα πάντα με όσα λέχθηκαν ενώπιον του δικαστηρίου, φαίνονται επτά άτομα να βρίσκονται στο χώρο πάρα τη θέληση τους. Ο 1ος ύποπτος (48χρονος) μαζί με άλλο πρόσωπο που καταζητείται, φέρονται να κτυπούσαν με τα χέρια και άλλα αντικείμενα τα πρόσωπα αυτά, προκαλώντας τους σωματικές βλάβες. Σε αυτά τα βίντεο ο 1ος ύποπτος, σύμφωνα πάντα με όσα λέχθηκαν στο δικαστήριο, φαίνεται να κρατά πιστόλι και να το βάζει σε δύο διαφορετικές περιπτώσεις στο στόμα ενός ατόμου που κρατείτο πάρα τη θέληση του. Οι βασανισμοί φέρεται να έγιναν σε διάφορες ημερομηνίες εντός του 2025.

Στο ένα βίντεο διάρκειας 58 δευτερολέπτων φαίνεται το πρώτο θύμα να κάθεται σε καναπέ και να φέρει κτυπήματα στο κεφάλι και να έχει πρησμένο το ένα μάτι. Ο 48χρονος φέρεται να τον ρωτά εάν του έκαψε το αυτοκίνητο και ακολούθως να τον γρονθοκοπεί στο κεφάλι, να τον εξυβρίζει και να τον φτύνει. Σε κάποια στιγμή, όπως αναφέρεται στο διάταγμα προσωποκράτησης, φαίνεται βρεγμένο το κοντό παντελόνι του θύματος, ο οποίος φαίνεται να ούρησε κατά τη διάρκεια του βασανισμού του. Σε άλλο βίντεο το ίδιο θύμα φαίνεται να δέχεται κτύπημα στο κεφάλι από λεπίδα μαχαιριού που κρατούσε ο 48χρονος ενώ παράλληλα, βασανίζεται βάναυσα, με τρόπους που προκαλούν σοκ. Σε κάποια στιγμή, μάλιστα, ο 1ος ύποπτος φέρεται να λέει να κάψουν τα γεννητικά όργανα του θύματος, ενώ ταυτόχρονα τον κτυπά με το γόνατο στα πλευρά.

Σε δεύτερο βίντεο το δεύτερο θύμα, που είναι αλλοδαπός, φέρεται να κτυπήθηκε από τον 48χρονο με μεταλλικό αντικείμενο. Στο ίδιο βίντεο εμφανίζεται ο 2ος ύποπτος (27χρονος), ο οποίος φέρεται να τον ρωτά αν θα δώσει τα χρήματα και τον χτυπά στο πρόσωπο. Το θύμα, όπως αναγράφεται στο διάταγμα του δικαστηρίου, έκλαιγε γοερά και έπεσε κάτω από την καρέκλα.

Σε τρίτο βίντεο φαίνεται το τρίτο θύμα, που δεν έχει ταυτοποιηθεί, να κάθεται σε καναπέ και 48χρονος να του βάζει πιστόλι στο στόμα, με τον ίδιο να είναι σε κατάσταση σοκ. Στη συνέχεια το θύμα, όπως φαίνεται στο βίντεο, φαίνεται να δέχεται και κτυπήματα.

Σε τέταρτο βίντεο, εξάλλου, φαίνεται το τέταρτο θύμα να έχει από πάνω του τον 1ο ύποπτο ο οποίος κρατούσε μαχαίρι και ένα εργαλείο ακονίσματος. Στη συνέχεια ο 48χρονος φέρεται να αρχίζει να ακονίζει το μαχαίρι και να ρωτά πότε θα ξοφλήσει αυτά που του χρωστά το θύμα και αυτός να του απαντά πως θα το πράξει σε δύο εβδομάδες. Ακολούθως, ο 1ος ύποπτος φέρεται να τον κτυπά στο πρόσωπο, απειλώντας πως θα του καρφώσει το μαχαίρι. Στην συνέχεια τον κτυπά με την λεπίδα του μαχαιριού στο αριστερό χέρι. Σε συνέχεια του προηγούμενου βίντεο, άλλο βίντεο δείχνει και πάλι το 4ο θύμα να κάθεται πάνω στον καναπέ, ενώ από την μύτη του τρέχει αίμα, το οποίο προσπαθεί να σταματήσει με μαντήλι. Ακολούθως, φέρεται να δέχεται κτυπήματα από το πρόσωπο που καταζητείται, με το θύμα να τον εκλιπαρεί να σταματήσει.

Σε πέμπτο βίντεο, φαίνεται το 5ο θύμα, πάνω στον καναπέ, να φοράει κοντή φανέλα από πάνω, στην οποία φαίνεται να υπάρχουν κηλίδες που μοιάζουν με αίμα και κάποια πρόσωπα να φωνάζουν κάτι στα αραβικά, έχοντας το παντελόνι και το εσώρουχο του κατεβασμένο. Ο καταζητούμενος φέρεται να τον κτυπάει με ζώνη, ενώ τα χείλη του θύματος αιμορραγούσαν.

Σε 16 βίντεο, απεικονίζεται το 6ο θύμα στο συγκεκριμένο δωμάτιο/γραφείο όπου βρίσκεται ο καναπές. Εμφανίζεται κτυπημένο στο πρόσωπο, αφού τρέχει αίμα από τα χείλη και το πρόσωπο του. Στα βίντεο αυτά αναγνωρίζεται η φωνή του 1ου υπόπτου, ο οποίος φαίνεται να «ανακρίνει» το θύμα για διάφορα θέματα ασφαλείας του, αφού θεωρούσε ότι παρακολουθούσε το σπίτι του, με οδηγίες άλλου προσώπου, με σκοπό να του κάνει κακό. Σε κάποια στιγμή το θύμα φαίνεται στον καναπέ να κρατά το κεφάλι και με τα δύο του χέρια και ο 1ος ύποπτος να του φωνάζει και να ρωτά ποιος τον έβαλε να τον σκοτώσει. Σε αυτό το βίντεο εμφανίζεται και ο καταζητούμενος, αλλά και άλλα δύο πρόσωπα που τον ρίχνουν από τον καναπέ και τον κτυπούν με τα πόδια. Το 6ο θύμα ταυτοποιήθηκε, ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν εντοπίστηκε.

Σε άλλο βίντεο φαίνεται το 7ο θύμα να κάθεται στον συγκεκριμένο καναπέ και ο 1ος ύποπτος κρατώντας ένα πιστόλι, χρώματος χρυσού και ένα μαχαίρι, του ζητά επίμονα χρήματα. Ακολούθως ο 1ος ύποπτος τον χαστουκίζει στο πρόσωπο και μετά τον φτύνει. Ο 1ος ύποπτος συνεχίζει να τον κτυπά στο πρόσωπο με τα χέρια του και τότε δεύτερο πρόσωπο, που δεν διακρίνεται, τον κλωτσά στο πρόσωπο. Μέχρι στιγμής το 7ο θύμα δεν κατέστη δυνατό να ταυτοποιηθεί.

Ο 48χρονος υπόδικος και ο 27χρονος προφυλακίστηκαν για 8 ημέρες από το Επαρχιακό Δικαστήριο Αμμοχώστου στο Παραλίμνι. Οι δύο είναι ύποπτοι για 14 σοβαρότατα αδικήματα, που αφορούν μεταξύ άλλων, συνωμοσία προς διάπραξη κακουργήματος, παράνομη κατοχή και μεταφορά πυροβόλου όπλου, απαγωγή, βασανισμό, πρόκληση βαριάς σωματικής βλάβης, οπλοφορία προς διέγερση τρόμου και μαχαιροφορία.

Σημειώνεται, πως ο 48χρονος δεν έφερε ένσταση στην κράτησή του, ωστόσο, ισχυρίστηκε ενώπιον του δικαστηρίου πως έγινε απόπειρα φόνου εναντίον του. «Για τούτους που κάναν απόπειρα φόνου εναντίον μου έκαμες τίποτε; Λαλούν ονόματα. Ξέρετε ποιος είναι. Έκαμες τίποτε; Τζιαι τώρα έρκεστε τζιαι φέρνετε βίντεο;», ανέφερε, κατονομάζοντας πρόσωπο που ισχυρίστηκε πως κρύβεται πίσω από την κατ’ ισχυρισμό απόπειρα φόνου.

Ο ανακριτής της υπόθεσης απάντησε πως θα ληφθούν από τον ύποπτο ανακριτικές καταθέσεις και πως εκεί θα μπορεί να πει ό,τι θέλει.