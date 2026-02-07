Μοιάζουν σαν να αποτελούν σενάριο αστυνομικής ταινίας οι απίστευτες λεπτομέρειες της νέας υπόθεσης που, σύμφωνα με την Αστυνομία, έχει σχέση με τη δράση του οργανωμένου εγκλήματος στη Λάρνακα.

Απαγωγές και βασανισμός προσώπων σε δωμάτιο που φέρεται να συνδέεται με τον 48χρονο με κυπριακή υπηκοότητα, ο οποίος είναι υπόδικος για την υπόθεση των πυροβολισμών της 17ης Ιανουαρίου, έρχονται να προστεθούν στη μακρά λίστα της φερόμενης εγκληματικής δράσης συγκεκριμένης ομάδας στη Λάρνακα. Μιας ομάδας που φέρεται να κρύβεται και πίσω από απειλές σε επιχειρηματίες για τον έλεγχο της προστασίας, όπως αποκαλύφθηκε μετά το πρωτοφανές επεισόδιο της Λάρνακας.

Ο 48χρονος υπόδικος, μαζί με 27χρονο αραβικής καταγωγής οδηγήθηκαν υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας στο Επαρχιακό Δικαστήριο Αμμοχώστου στο Παραλίμνι. Στη σοβαρή υπόθεση φέρεται να εμπλέκεται άλλος ένας αλλοδαπός, ο οποίος καταζητείται και για το επεισόδιο των πυροβολισμών στη Λάρνακα.

Οι τρεις είναι ύποπτοι για 14 σοβαρότατα αδικήματα, που αφορούν μεταξύ άλλων, συνωμοσία προς διάπραξη κακουργήματος, παράνομη κατοχής και μεταφορά πυροβόλου όπλου, απαγωγή, βασανισμό, πρόκληση βαριάς σωματικής βλάβης, οπλοφορία προς διέγερση τρόμου και μαχαιροφορία.

Όπως λέχθηκε ενώπιον του δικαστηρίου στις 18 Ιανουαρίου στα πλαίσια της διερεύνησης της υπόθεσης με τους πυροβολισμούς στη Λάρνακα, συνελήφθη ο 48χρονος και παραλήφθηκαν τα κινητά του τηλέφωνα στα οποία εντοπίστηκαν βίντεο και φωτογραφίες που καταγράφουν άτομα να βρίσκονται σε χώρο που συνδέεται με τον ύποπτο.

Πρόκειται για δωμάτιο που βρίσκεται στον πρώτο όροφο υποστατικού. Στα βίντεο, σύμφωνα πάντα με όσα λέχθηκαν ενώπιον του δικαστηρίου, φαίνονται εφτά άτομα να βρίσκονται στο χώρο πάρα τη θέληση τους. Ο 1ος ύποπτος (48χρονος) μαζί με άλλο πρόσωπο που καταζητείται, κτυπούσαν με τα χέρια και άλλα αντικείμενα τα πρόσωπα αυτά, προκαλώντας τους σωματικές βλάβες. Σε αυτά τα βίντεο ο 1ος ύποπτος, σύμφωνα πάντα με όσα λέχθηκαν στο δικαστήριο, φαίνεται να κρατά πιστόλι και να το βάζει στο στόμα ενός ατόμου που κρατείτο πάρα τη θέληση του.

Υπάρχει, ακόμη, βίντεο στο οποίο εμφανίζεται ο 2ος ύποπτος (27χρονος), ο οποίος φέρεται να προσεγγίζει ένα από τα θύματα, τον ρωτά αν θα δώσει τα χρήματα και χωρίς λόγο και αιτία τον χτυπά στο πρόσωπο. Το θύμα, όπως λέχθηκε, έκλαιγε γοερά και έπεσε κάτω από την καρέκλα. Σ’ ό,τι αφορά στον καταζητούμενο φέρεται να χτυπά με ζώνη ένα από τα θύματα στα χείλη, με αποτέλεσμα να αιμορραγεί.

Σημειώνεται πως ο 48χρονος δεν έφερε ένσταση στην κράτησή του, ωστόσο ισχυρίστηκε ενώπιον του δικαστηρίου πως έγινε απόπειρα φόνου εναντίον του. «Για τούτους που κάναν απόπειρα φόνου εναντίον μου έκαμες τίποτε; Λαλούν ονόματα. Ξέρετε ποιος είναι. Έκαμες τίποτε; Τζιαι τώρα έρκεστε τζιαι φέρνετε βίντεο;», ανέφερε κατονομάζοντας πρόσωπο που ισχυρίστηκε πως κρύβεται πίσω από την κατ’ ισχυρισμό απόπειρα φόνου. Ο ανακριτής της υπόθεσης απάντησε πως θα ληφθούν από τον ύποπτο ανακριτικές καταθέσεις και πως εκεί θα μπορεί να πει ό,τι θέλει.