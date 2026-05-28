Ερνάν Λοσάδα εναντίον Ρικάρντο Σα Πίντο με φόντο το κύπελλο Κύπρου. Οι δύο προπονητές διασταυρώνουν τα ξίφη τους στον αυριανό (29/05, 19:00) τελικό κυπέλλου μεταξύ του Απόλλωνα και της Πάφος FC, έχοντας φυσικά ως κοινό στόχο την κατάκτηση του τροπαίου. Βάσει αγωνιστικής φιλοσοφίας μπορεί να ειπωθεί πως δυο διαφορετικοί κόσμοι αναμένεται να… συγκρουστούν κι ενώ η έως τώρα άκρως ικανοποιητική τους παρουσία στα γήπεδα του νησιού μας κορυφώνει το ενδιαφέρον για τον μεγάλο αγώνα. Αυτή εξάλλου θα είναι η πέμπτη φορά όπου οι δύο προπονητές τίθενται αντιμέτωποι!

