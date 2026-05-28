Η Προεδρία της Κύπρου στο Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στοχεύει στην ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων και στην υπογραφή της κοινής διακήρυξης «Η Ευρώπη για τον Πολιτισμό, ο Πολιτισμός για την Ευρώπη», δήλωσε το βράδυ της Πέμπτης ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, στον εναρκτήριο χαιρετισμό του στα Ευρωπαϊκά Βραβεία Πολιτιστικής Κληρονομιάς, που πραγματοποιήθηκαν στο Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας.

Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης ανέδειξε τις προτεραιότητες της Προεδρίας σε ό,τι αφορά τον πολιτισμό και σημείωσε ότι έχει δοθεί προτεραιότητα στην προστασία των πολιτιστικών δικαιωμάτων και της πολιτιστικής κληρονομιάς, με ιδιαίτερη έμφαση στην καταπολέμηση της παράνομης διακίνησης πολιτιστικών αγαθών.

«Ένα από τα σημαντικότερα επιτεύγματα της Προεδρίας μας ήταν η συμφωνία επί μερικής γενικής προσέγγισης για τον κανονισμό Agora EU, που αποτελεί ένα πολύ σημαντικό ορόσημο», σημείωσε, τονίζοντας ότι το αποτέλεσμα αυτό επιβεβαιώνει τη κοινή δέσμευση των κρατών μελών για ενίσχυση της στήριξης προς τον πολιτισμό, τα μέσα ενημέρωσης και την κοινωνία των πολιτών ως στρατηγικό πυλώνα για την ανθεκτικότητα και τη δημοκρατική ζωτικότητα της Ευρώπης.

Πρόσθεσε επίσης ότι, κατά τη διάρκεια της Κυπριακής Προεδρίας, «στοχεύουμε επίσης στην ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων και στην υπογραφή της κοινής διακήρυξης “Η Ευρώπη για τον Πολιτισμό, ο Πολιτισμός για την Ευρώπη”».

Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης σημείωσε ότι η Κύπρος υπήρξε διαχρονικά σταυροδρόμι πολιτισμών και γέφυρα μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της περιοχής. «Εκτιμούμε βαθιά τον ρόλο του πολιτισμού ως μιας οικουμενικής γλώσσας, που υπερβαίνει τα έθνη και συνδέει τους πολίτες διαφορετικών κρατών μελών», ανέφερε.

Ο Πρόεδρος σημείωσε ότι αυτή η πολιτιστική διάσταση συμπληρώνει και αντικατοπτρίζει τις πολιτικές προτεραιότητες και τα βασικά θέματα της Προεδρίας. «Είχαμε τη μοναδική ευκαιρία να μεταφέρουμε τα μηνύματά μας σε ένα πολύ ευρύτερο κοινό μέσω των ποικίλων εκφράσεων και διαδρομών του πολιτισμού σε όλες του τις μορφές. Πρόκειται για μια γιορτή των αξιών που μας ενώνουν ως Ευρωπαίους, ενισχύοντας τους δεσμούς μας και επιβεβαιώνοντας την κοινή ευρωπαϊκή μας ταυτότητα», υπογράμμισε.

Από την ένταξη της Κύπρου στην ΕΕ το 2004, συνέχισε ο Πρόεδρος, η χώρα εξελίχθηκε σε ένα αξιόπιστο και εποικοδομητικό κράτος μέλος εντός της Ένωσης και της άμεσης γειτονιάς της, στην Ανατολική Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή, παραμένοντας πλήρως προσηλωμένη στο ευρωπαϊκό εγχείρημα. «Η Προεδρία μας βασίζεται σε αυτή τη δέσμευση, την ωριμότητα και την εμπειρία στη συμβολή προς τις ευρωπαϊκές πολιτικές και αποφάσεις», είπε, υπογραμμίζοντας ότι από την πρώτη ημέρα, η Κυπριακή Προεδρία, υπό το σύνθημα «Μια αυτόνομη Ένωση, ανοικτή στον κόσμο», επικεντρώθηκε στην επίτευξη αποτελεσμάτων στην ευρωπαϊκή ατζέντα.

Τόνισε ότι κατά τη διάρκεια της Προεδρίας, η Κύπρος επιδίωξε να ενισχύσει τους δεσμούς της Ένωσης, προωθώντας τον πολιτισμό ως ουσιαστικό εργαλείο πολιτικής συνοχής και αναδεικνύοντας τον στρατηγικό ρόλο του πολιτισμού στη διαφύλαξη των αξιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Καταληκτικά, ο Πρόεδρος ανέφερε ότι η πολιτιστική κληρονομιά και οι αξίες που μεταφέρονται από γενιά σε γενιά μπορούν να λειτουργήσουν ως γέφυρα όχι μόνο μεταξύ διαφορετικών πολιτισμών, αλλά και μεταξύ παρελθόντος, παρόντος και μέλλοντος. «Το 2026, η πολιτιστική κληρονομιά απειλείται από γεωπολιτικές εντάσεις και συνεχιζόμενες ένοπλες συγκρούσεις, την κλιματική αλλαγή, την παγκοσμιοποίηση και ακόμη και τον υπερτουρισμό. Όλοι μοιραζόμαστε την ευθύνη να την προστατεύσουμε απέναντι σε αυτές τις απειλές, για τα παιδιά μας και τις μελλοντικές γενιές», είπε.

Σε μαγνητοσκοπημένο μήνυμά του, ο Ευρωπαίος Επίτροπος για τη Διαγενεακή Δικαιοσύνη, τη Νεολαία, τον Πολιτισμό και τον Αθλητισμό, Γκλεν Μικάλεφ, σημείωσε ότι πίσω από κάθε βραβευμένο έργο υπάρχουν άνθρωποι που αφιερώνουν το πάθος και τον χρόνο τους για να διαφυλάξουν την κοινή ευρωπαϊκή κληρονομιά.

«Αυτοί οι άνθρωποι μάς δίνουν ελπίδα ότι ο πολιτισμός μπορεί να ενώσει τους ανθρώπους, ότι η μνήμη μπορεί να διατηρηθεί» και ότι οι μελλοντικές γενιές θα κληρονομήσουν επίσης τις αξίες και τις ιστορίες που μας συνδέουν ως Ευρωπαίους, σημείωσε.

Ο Δήμαρχος Λευκωσίας, Χαράλαμπος Προύντζος, στον εναρκτήριο χαιρετισμό του, σημείωσε ότι η Λευκωσία, η τελευταία διχοτομημένη πρωτεύουσα της Ευρώπης, φέρει τη σύνθετη ιστορία της Ευρώπης. «Η πόλη μας αποδεικνύει τη μεταμορφωτική δύναμη της πολιτιστικής κληρονομιάς ως δύναμης συμφιλίωσης, διαλόγου και ελπίδας», ανέφερε.

Ο κ. Προύντζος αναφέρθηκε στη Νεκρή Ζώνη, σημειώνοντας ότι διασχίζει τον ιστορικό πυρήνα της πόλης, χωρίζοντας τις δύο κοινότητες. Με την πάροδο του χρόνου, ανέφερε, πολλά σημαντικά μεσαιωνικά και νεοκλασικά κτήρια υπέστησαν σοβαρή φθορά, ενώ άλλα βρίσκονται πλέον στα πρόθυρα μη αναστρέψιμης κατάρρευσης.

«Η πραγματικότητα αυτή καταγράφηκε μέσω λεπτομερών ερευνών που πραγματοποίησε η δικοινοτική ομάδα του Nicosia Master Plan και οδήγησε στην ένταξη της ιστορικής νεκρής ζώνης στο πρόγραμμα των εφτά μνημείων παγκόσμιας κληρονομιάς που βρίσκονται σε κίνδυνο της Europa Nostra και του Ινστιτούτου της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων».

Ο κ. Προύντζος τόνισε ότι αυτή η αναγνώριση δεν αποτέλεσε απλώς μια προειδοποίηση, αλλά ένα κάλεσμα για δράση, ώστε να διαφυλαχθούν όχι μόνο τα μνημεία και τα κτήρια, αλλά και η μνήμη, η ταυτότητα και η κοινή ανθρωπιά που ενσωματώνονται σε αυτά.

«Σήμερα, η νεκρή ζώνη παραμένει μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις αλλά ταυτόχρονα και μία από τις μεγαλύτερες ευκαιρίες για το μέλλον της Λευκωσίας. Ο στόχος δεν είναι απλώς η συντήρηση. Είναι η σταδιακή αποκατάσταση και επανένταξη αυτού του ιστορικού αστικού τοπίου στην πόλη μέσω έργων στατικής ενίσχυσης, παρεμβάσεων αποκατάστασης, βελτιωμένων σημείων διέλευσης και στρατηγικών πρωτοβουλιών σχεδιασμού που μπορούν να επανασυνδέσουν τις κοινότητες και να δημιουργήσουν χώρους συνύπαρξης», σημείωσε.

