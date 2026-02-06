Μαρτυρίες για απαγωγές και ξυλοδαρμούς προσώπων, που εξασφάλισε το ΤΑΕ Λάρνακας, έφεραν νέα δεδομένα στις υποθέσεις του οργανωμένου εγκλήματος στη Λάρνακα, η δράση του οποίου άρχισε να ξεδιπλώνεται μετά την πρωτοφανή υπόθεση της συμπλοκής και της ρίψης πυροβολισμών το απόγευμα της 17ης Ιανουαρίου, 100 μέτρα από την Αστυνομική Διεύθυνση της πόλης.

Στη νέα υπόθεση φέρεται να συνδέεται ο 48χρονος με κυπριακή υπηκοότητα, ο οποίος είναι υπόδικος για την υπόθεση των πυροβολισμών (μαζί με άλλα πέντε πρόσωπα), καθώς και για ξυλοδαρμό πολίτη στην Πύλα, λίγες ώρες πριν το επεισόδιο στη Λάρνακα. Για τη νέα υπόθεση συνελήφθη ακόμη ένα πρόσωπο 27 ετών, αραβικής καταγωγής, ενώ φέρεται να εμπλέκεται άλλος ένας αλλοδαπός, ο οποίος καταζητείται και για την υπόθεση των πυροβολισμών, η οποία, σύμφωνα με την Αστυνομία, σχετίζεται με απαίτηση χρημάτων για παροχή προστασίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες του philenews από αστυνομικές πηγές, μαρτυρίες που έχει στην κατοχή της η Αστυνομία κάνουν λόγο για απαγωγές και βασανισμό προσώπων από τους υπόπτους το 2025 για λόγους που διερευνώνται. Στο μικροσκόπιο βρίσκεται και συγκεκριμένο υποστατικό, για το οποίο υπάρχουν πληροφορίες για μεταφορά κάποιων προσώπων και σύμφωνα με την Αστυνομία, συνδέεται με τον 48χρονο υπόδικο. Το συγκεκριμένο υποστατικό ερευνήθηκε σήμερα από το ΤΑΕ Λάρνακας και από αυτό παραλήφθηκαν αρκετά τεκμήρια, που θα σταλούν για επιστημονικές εξετάσεις.

Πρόκειται για σοβαρή υπόθεση, που σχετίζεται, σύμφωνα με την ανακοίνωση της Αστυνομίας, με το οργανωμένο έγκλημα και τις προσπάθειες που καταβάλλονται για πάταξή του από το ΤΑΕ Λάρνακας, σε συνεργασία με άλλες υπηρεσίες και τμήματα της Δύναμης, από τον Ιούλιο του 2025. Η σοβαρότητα της υπόθεσης προκύπτει και από τον μακρύ κατάλογο των αδικημάτων που διερευνώνται εναντίον του 48χρονου.

Αυτά είναι τα εξής:

1. Συνωμοσία για διάπραξη κακουργήματος, Κεφ. 154, Άρθρο 371,

2. Συνωμοσία προς διάπραξη Πλημμελήματος, Κεφ. 154, Άρθρο 372,

3. Παράνομη Κατοχής και Μεταφοράς Πυροβόλου Όπλου Κατηγορίας Β’, Νόμος 113 (Ι)/2004, Άρθρο 4 (1), 51 (1), Κεφ. 154, Άρθρο 20, 21,

4. Ο περί της Σύμβασης κατά των Βασανιστηρίων και Άλλων Μορφών Σκληρής, Απάνθρωπης ή Εξευτελιστικής Μεταχείρισης ή Τιμωρίας (Κυρωτικός) Ν. 235/1990, Κεφ. 154, Άρθρο 20, 21,

5. Αρπαγή ή απαγωγή ή στέρηση της ελευθερίας με σκοπό να υποβληθεί πρόσωπο σε βαριά βλάβη, κλπ. Κεφ.154 Άρθρα 251, 20,21,

6. Αρπαγή ή απαγωγή ή στέρηση της ελευθερίας προσώπου με σκοπό κρυφό και άδικο περιορισμό Κεφ.154 Άρθρα 250, 20,21,

7. Πράξεις που σκοπεύουν την πρόκληση βαριάς σωματικής βλάβης Κεφ.154 Άρθρα 228 (α)(β), 20,21,

8. Βαριά σωματική βλάβη Κεφ.154 Άρθρα 231, 20,21,

9. Παράλειψη αποτροπής κακουργήματος, Κεφ. 154, Άρθρα 369, 20,21,

10. Επιθέσεις που προκαλούν πραγματική σωματική βλάβη, Κεφ.154, Άρθρα 243(1), 20,21,

11. Κοινή επίθεση, Κεφ.154, Άρθρα 242, 20,21,

12. Μαχαιροφορία, Κεφ.154, Άρθρα 82, 20,21,

13. Κατοχή επιθετικού όπλου, Κεφ. 159, Άρθρο 3, Κεφ. 154, Άρθρα 20, 21 και

14. Οπλοφορία προς διέγερση τρόμου, Κεφ.154, Άρθρα 80, 20,21

Οι δύο συλληφθέντες αναμένεται να παρουσιαστούν αύριο ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λάρνακας για την έκδοση διαταγμάτων κράτησής τους.