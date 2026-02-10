Σε υποστατικά που λειτουργούν παράνομα ως καζίνο έλαβαν χώρα τα καταγγελλόμενα περιστατικά βασανισμού και κακομεταχείρισης πολιτών σε χώρους στην Πύλα, σημειώνει σε ανακοίνωσή της η Αρχή Παιγνίων και Εποπτείας Καζίνο (ΑΠΕΚ).

«Οι χώροι στην Πύλα, οι οποίοι παρουσιάζονται ως “καζίνο”, δεν σχετίζονται σε καμία περίπτωση με το αδειοδοτημένο καζίνο-θέρετρο, ούτε με οποιαδήποτε από τις δορυφορικές του εγκαταστάσεις», αναφέρει η Αρχή.

«Με βάση τα μέχρι στιγμής διαθέσιμα στοιχεία από τη δημόσια πληροφόρηση, τα εν λόγω περιστατικά φέρονται να έλαβαν χώρα σε υποστατικά που λειτουργούν παράνομα ως καζίνο, εκτός του θεσμικού και ρυθμιστικού πλαισίου», επισημαίνει.

Επιπρόσθετα, η ΑΠΕΚ υπογραμμίζει ότι το αδειοδοτημένο καζίνο-θέρετρο λειτουργεί υπό αυστηρό καθεστώς εποπτείας και συμμόρφωσης, με σαφείς υποχρεώσεις και διαδικασίες που αφορούν, μεταξύ άλλων, την ασφάλεια, τη δημόσια τάξη και την προστασία των παικτών.

ΚΥΠΕ