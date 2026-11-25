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Η Τετάρτη περιλαμβάνει ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα με συναυλίες, θεατρικές παραστάσεις, διαλέξεις, ξεναγήσεις και κινηματογραφικές προβολές. Ξεχωρίζουν το τρίο βιολιών της Συμφωνικής Ορχήστρας Κύπρου και η διάλεξη για τους λόγιους Έλληνες ιατρούς.

ΜΟΥΣΙΚΗ

Πάφος, Μαρκίδειο Δημοτικό Θέατρο, 8μ.μ. Οι βιολονίστριες Γιάννα Ντιμόντ, Χάσμικ Σαργκυσιάν και Βαρβάρα Μέρτσλοβα- Πένεβα συναντώνται στο πλαίσιο της σειράς της Συμφωνικής Ορχήστρας Κύπρου με τίτλο «Μουσική δωματίου 1: Τρίο Βιολιών». Με έργα λαμπρής δεξιοτεχνίας και εκλεπτυσμένου λυρισμού των των Φρίντριχ Χέρμαν, Ερνστ Σπις και Καρλ Μικούλι, το πρόγραμμα αποκαλύπτει τη λαμπρότητα αυτού του ξεχωριστού οργανικού συνόλου. cyso.interticket.com Επόμενη: 26/11 Λευκωσία, Θέατρο Παλλάς,

ΔΙΑΛΕΞΗ

Λευκωσία, Αμφιθέατρο «Κωνσταντίνος Λεβέντης», 7.30μ.μ. Μια λιγότερο γνωστή πτυχή της ζωής και της δράσης σημαντικών Ελλήνων προσωπικοτήτων, οι οποίοι διέπρεψαν όχι μόνο στα γράμματα, στις τέχνες, στις επιστήμες και στην πολιτική, αλλά και στην ιατρική, αναδεικνύει η 35η Ετήσια Διάλεξη εις μνήμην Κωνσταντίνου Λεβέντη. Τη διάλεξη με θέμα «Λόγιοι Έλληνες ιατροί (15ος–19ος αιώνας)», θα δώσει στα ελληνικά ο Γεώργιος Λαγανάς , νευρολόγος, ψυχίατρος και φιλόλογος. 22668838, rsvp@leventisgallery.org

, νευρολόγος, ψυχίατρος και φιλόλογος. 22668838, rsvp@leventisgallery.org Λεμεσός, PSI Foundation, 7μ.μ. Διάλεξη της Βασίλειας Αναξαγόρου με τίτλο «Το Σώμα ως Αρχείο: Φεμινιστική Μνήμη, Ευαλωτότητα και Μετασχηματισμός στην Επιτελεστική Πρακτική της Λίας Χαράκη», στο πλαίσιο του παράλληλου προγράμματος της έκθεσης Sanctuary of Calliope. Την ίδια ημέρα, στις 5μ.μ. θα πραγματοποιηθεί ξενάγηση από τη Λία Χαράκη, η οποία θα παρουσιάσει την προέλευση και την εξέλιξη των πρακτικών της μέσα από τους διαφορετικούς χώρους της έκθεσης.



ΘΕΑΤΡΟ

Λευκωσία, Θέατρο Δέντρο 8μ.μ.. «Το Γάλα» του Βασίλη Κατσικονούρη σε σκηνοθεσία Μαρίνας Βρόντη. Ένα από τα σημαντικότερα έργα της σύγχρονης ελληνικής δραματουργίας, που μιλά με αλήθεια και σπάνια ευαισθησία για την οικογένεια, τη μετανάστευση, τη διαφορετικότητα, την ψυχική ευθραυστότητα και, πάνω απ’ όλα, για τη βαθιά ανάγκη του ανθρώπου να αγαπηθεί και να ανήκει κάπου. Soldouticketbox.

Λευκωσία, ΚΤΗΡΙΟΝ 53. Το «ALL OF IT» ανεβαίνει για τρεις τελευταίες παραστάσεις, στις 25 και 30 Νοεμβρίου και στις 2 Δεκεμβρίου 2026, με την Αντωνία Χαραλάμπους επί σκηνής. Τη μετάφραση, τη δραματουργία και τη σκηνοθεσία υπογράφει η Μαρία Ιόλη Καρολίδου. More.com 70001384

Λευκωσία, Θέατρο Ένα, 8.30μ.μ. Το κλασικό έργο του Ίψεν «Έντα Γκάμπλερ» ανεβαίνει στο Θέατρο Ένα, σε σκηνοθεσία Αντρέα Χριστοδουλίδη. Παραστάσεις: κάθε Τετάρτη, Παρασκευή, Σάββατο στις 8.30μ.μ. και Κυριακή στις 7μ.μ. μέχρι 29 Νοεμβρίου. Εισιτήρια: ticketmaster.cy

Λευκωσία, Νέα Σκηνή ΘΟΚ. 8μ.μ. Ο Ανδρέας Αραούζος σκηνοθετεί το πολιτικό δράμα του Πήτερ Μόργκαν «Φροστ/Νίξον», που ανασυνθέτει την ιστορική τηλεοπτική αναμέτρηση του Ντέιβιντ Φροστ με τον Ρίτσαρντ Νίξον μετά το σκάνδαλο Watergate. Παραστάσεις: κάθε Τετάρτη, Παρασκευή, Σάββατο 8μ.μ., Κυριακή 6μ.μ. Σωτήρα, Δημοτικό Θέατρο, Τετάρτη 9 Δεκεμβρίου, 8.30μ.μ. Λάρνακα, Δημοτικό Θέατρο Γ. Λυκούργος, Παρασκευή 11 Δεκεμβρίου, 8.30μ.μ. Λεμεσός, Θέατρο Ριάλτο, Πέμπτη 17 Δεκεμβρίου, 8.30μ.μ. Πάφος, Μαρκίδειο Θέατρο, Παρασκευή 18 Δεκεμβρίου, 8.30μ.μ. Πληροφορίες και εισιτήρια: 77772717 tickets.thoc.org.cy

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ

Λευκωσία, Πολιτιστικό Κέντρο Στροβόλου. Έκθεση φωτογραφίας του Βάσου Βασιλείου με τίτλο «Πουλιά της Κύπρου». Τα εγκαίνια θα γίνουν από τον υπουργό Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντoς κ. Χρίστο Σενέκη 7μ.μ. Μέχρι 27/11

ΠΡΟΒΟΛΗ

Λευκωσία, Ινστιτούτο Γκαίτε 7μ.μ. Η σειρά GoetheKino του Ινστιτούτου Γκαίτε ολοκληρώνεται με το κινηματογραφικό ντεμπούτο του Ντίτριχ Μπρίγκεμαν, «Nö» (2021, 119’) – μια ταινία για την αγάπη, τη γονεϊκότητα, την αβεβαιότητα και τους συμβιβασμούς. Μετά την προβολή ακολουθεί συζήτηση με την Άντρια Χριστοφίδου, καθηγήτρια Κοινωνιολογίας στο Τμήμα Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κύπρου και την Όλγα Κουρέλου ακαδημαϊκό κινηματογράφου. (2021, 119 λεπτά).

EΚΘΕΣΕΙΣ

Λευκωσία

Art Seen (22006624). «On Dissonance and Proximity» του Παναγιώτη Ανδρέου. Μέχρι 13/1/2027

Γκαλερί Γκλόρια (22762605). «Αρχαιοελληνική Μυθολογία» του Ανδρέα Καρούσιο. Μέχρι 4/12

Κέντρο Εικαστικών Τεχνών και Έρευνας (CVAR). «Entre dos Mares/ My Two Places», της Ασλί Μπολαγίρ. Μέχρι 29/11

Isnotgallery (99569498). «Πέρα από το Ορατό» του Στέλιου Βότση. Μέχρι 30/11.

Άρεως 17. Διεθνής έκθεση Backpacks for the End of the World: survival – urgency – resilience» σε επιμέλεια της σκηνογράφου Ελένης Ιωάννου. Μέχρι 27/11

Αποκάλυψη (22300150). «Καθρεφτισμός – Mirroring» του Άντρου Ευσταθίου. Μέχρι 19/12.

Diatopos Art Centre (22766117). «The Tree in Me» της Έλενας Κούμα. Μέχρι 16/12

Stand In Line (99412000). «Μεταπλάσεις» του Νίκου Κουρούσιη. Μέχρι 5/12. standinlineartspace.com

Κυπριακό Μουσείο (22 865854). «With What Remains», των Ανδρέα Μαλλουρή και Λεόντιου Τουμπουρή. Μέχρι 31/1.

Γκαλερί Marginalia (99657080). «Θαμαί» του Δημήτρη Πετρολέκα. Μέχρι 28/11.

Πανεπιστήμιο Κύπρου, Αίθουσα «Εύη Σοφιανού», Πανεπιστημιούπολη (22894347). Φωτογραφική έκθεση αφιερωμένη στη ζωή και τη διαδρομή του ήρωα του Απελευθερωτικού Αγώνα της ΕΟΚΑ 1955–1959, Κυριάκου Μάτση. Μέχρι 30/11.

Λεβέντειο Δημοτικό Μουσείο Λευκωσίας. Έκθεση νομισμάτων με τίτλο «Μηνύματα σε Μέταλλο. Ένας διαχρονικός διάλογος με την Κύπρο». Μέχρι 10/1/2027

Βυζαντινό Μουσείο (22430008). Τέσσερα σημαντικά κειμήλια από το Μουσείο Ιστορίας της Αρμενίας στο Γερεβάν παεουσιάζονται στην έκθεση «Πίστη και Ταυτότητα – Κειμήλια από το Μουσείο Ιστορίας της Αρμενίας». Μέχρι 9/4/2027.

Δημοτικό Μουσείο Χαρακτικής Χαμπή (22496930). «Συνύπαρξη, Α. Τάσσος – Χαμπής». Μέχρι 24/7/2027

Καπέδες

Celadon Centre for Arts & Ecologies. Ομαδική έκθεση «Άγρια Βιβλιοθήκη: Καλλιτεχνικές Εκδοτικές Πρακτικές και Οικολογική Φαντασία». Μέχρι 20/12. celadon.org.cy

Λεμεσός

Δημοτική Πανεπιστημιακή Βιβλιοθήκη Λεμεσού (25002339). Βιβλία με ιδιόχειρες αφιερώσεις, χειρόγραφες επιστολές και φωτογραφίες του Γιάννη Ρίτσου, που φωτίζουν τη σχέση του με την Έλλη και τον Πανίκο Παιονίδη, παρουσιάζει η Βιβλιοθήκη του ΤΕΠΑΚ. Μέχρι 25/11

PSI Foundation. Έναν διαφορετικό τρόπο συνάντησης με την τέχνη προτείνει η Λία Χαράκη μέσα από το πρότζεκτ «Sanctuary of Calliope». Μέχρι 17/1/2027. psi.art

NeMe Arts Centre. Ομαδική έκθεση με τίτλο «Disrupting the Narrative». Μέχρι 18/12

Lumière Contemporary (25344141). Oμαδική έκθεση φωτογραφίας «DANCE – 200 Χρόνια Φωτογραφίας». Μέχρι 31/12

Δημοτική Πινακοθήκη Λεμεσού- Αποθήκες Παπαδάκη. Ομαδική έκθεση «Ταπεινές Γαίες: Πέρα από το Δυτικό Πλαίσιο — Διαπολιτισμικοί Μοντερνισμοί». Μέχρι 12/12.

The Gallery 45 (97901106). Ομαδική έκθεση με τίτλο «Land Written in Verse: Contemporary Landscapes». Μέχρι 29/11

Pylon Art & Culture (95 950857). «Tracing Angel’s Men» της Θεοπίστης Στυλιανού Λάμπερτ. Μέχρι 19/12

XeniArtSpace Gallery, Trilogy Plaza. Ομαδική έκθεση με τίτλο «Channelled: Women in Art Across Centuries». Μέχρι 5/3

Λάρνακα

Start café. Oμαδική έκθεση με τίτλο «Chroma Green». Μέχρι 31/12

Μουσείο Πιερίδη (22128175). «Νίνα Ιακώβου: μάτια να βλέπουν και χέρια να αγγίζουν». Μέχρι 6/5/2027

Πάφος

Blue Iris (99310893). Έκθεση του Πέτρου Πτωχόπουλου με τίτλο «Cyprus 1974: A Denanciation». Μέχρι 28/11

ΣΙΝΕΜΑ

ΝΕΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ: You Can See Everything (σκηνοθεσία Nathan Fielder, Lance Oppenheim με τους Amanda Seyfried, Christopher Abbott, Nathan Fielder), I Play Rocky (σκηνοθεσία Peter Farrelly με τους Anthony Ippolito, Anna Sophia Robb, P.J. Byrne), Μικροί Ήρωες (ταινία animation σε σκηνοθεσία Guillaume Ivernel), The Crystal Planet (ταινία animation σε σκηνοθεσία Arsen A. Ostojic) – RIO Λεμεσού και Nicosia Mall, τηλ. 25871410.

Λευκωσία, Πάνθεον. Προβολή του ντοκιμαντέρ ΝΑΖΑ των Ισραηλινών δημιουργών Γιουβάλ Αμπραχάμ και Ρέιτσελ Ζορ. 24/25 Νοεμβρίου: 8.30μ.μ. Η ταινία προβάλλεται με Αγγλικούς και Ελληνικούς υπότιτλους.