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Βαρομετρικό χαμηλό με κέντρο το νότιο Αιγαίο κινείται νοτιοανατολικά και αναμένεται να επηρεάσει την περιοχή από σήμερα το απόγευμα, φέρνοντας βροχές, καταιγίδες και κατά τόπους έντονα ή παρατεταμένα φαινόμενα.

Σε ισχύ τίθεται από τις 19:00 σήμερα πορτοκαλί προειδοποίηση του Τμήματος Μετεωρολογίας, η οποία θα διαρκέσει μέχρι τις 05:00 το πρωί της Πέμπτης. Σύμφωνα με την προειδοποίηση, η ένταση της βροχής αναμένεται να κυμανθεί μεταξύ 55 και 70 χιλιοστών ανά ώρα, ενώ οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί.

Σήμερα, ο καιρός θα είναι κυρίως συννεφιασμένος. Αρχικά αναμένονται μεμονωμένες βροχές, χωρίς να αποκλείεται και μεμονωμένη καταιγίδα, κυρίως στο δυτικό μισό του νησιού, ωστόσο αργότερα αναμένονται βροχές και τοπικές καταιγίδες σε αρκετές περιοχές. Τα φαινόμενα τοπικά αναμένεται να είναι έντονα ή και παρατεταμένα. Σε περίπτωση καταιγίδας πιθανό να πέσει και χαλάζι, ενώ οι άνεμοι ενδέχεται να μεταβάλλονται και να ενισχύονται σημαντικά. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά κυρίως νοτιοανατολικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ, και αργότερα μέτριοι μέχρι ισχυροί, 4 με 5 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη και τοπικά μέχρι ταραγμένη.

Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 27 βαθμούς στο εσωτερικό και τα παράλια και στους 17 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Απόψε, ο καιρός θα είναι κυρίως συννεφιασμένος και αναμένονται βροχές και τοπικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα τοπικά αναμένεται να είναι έντονα ή και παρατεταμένα, ενώ σε καταιγίδα πιθανό να πέσει χαλάζι και οι άνεμοι δυνατό να μεταβάλλονται και να ενισχύονται σημαντικά. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νοτιοανατολικοί ως νοτιοδυτικοί, μέτριοι μέχρι ισχυροί, 4 με 5 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη και τοπικά μέχρι ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 17 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 19 στα παράλια και στους 9 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Την Πέμπτη ο καιρός θα είναι κυρίως συννεφιασμένος και αναμένονται κατά διαστήματα τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες.

Την Παρασκευή ο καιρός θα είναι μερικώς συννεφιασμένος και μετά το μεσημέρι αναμένονται μεμονωμένες βροχές και καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά, το εσωτερικό και τα βόρεια.

Το Σάββατο θα παρατηρούνται κατά διαστήματα τοπικά αυξημένες νεφώσεις, οι οποίες ενδέχεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές, κυρίως στα ορεινά.

Η θερμοκρασία δεν αναμένεται να σημειώσει αξιόλογη μεταβολή κατά το τριήμερο και θα παραμείνει κάτω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές.