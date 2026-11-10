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Το Βραβείο Νέου Καλλιτέχνη 2026, στον τομέα των Εικαστικών Τεχνών και του Κινηματογράφου, απονέμεται στην Κύπρια σκηνοθέτιδα Μυρσίνη Αριστείδου, με απόφαση της Κυπριακής Ακαδημίας Επιστημών, Γραμμάτων και Τεχνών.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ακαδημίας, η βράβευση αναγνωρίζει τη συνέπεια, την πρωτοτυπία και τη διεθνή απήχηση του έργου της, καθώς και τη σημαντική συμβολή της στη σύγχρονη κυπριακή κινηματογραφία.

Η απόφαση για τη βράβευσή της λήφθηκε κατά την 74η Συνεδρία της Ολομέλειας της Ακαδημίας, στις 21 Οκτωβρίου 2026, έπειτα από εισήγηση της Τάξης των Γραμμάτων και των Τεχνών.

Η Αριστείδου είναι απόφοιτη του Pratt Institute και του μεταπτυχιακού προγράμματος σκηνοθεσίας κινηματογράφου του Tisch School of the Arts του Πανεπιστημίου της Νέας Υόρκης (NYU). Οι ταινίες της έχουν προβληθεί σε σημαντικά διεθνή φεστιβάλ, όπως το Sundance, η Berlinale, το Φεστιβάλ Βενετίας και το Φεστιβάλ του Τορόντο.

Η πρώτη μεγάλου μήκους ταινία της, «Hold Onto Me» («Κράτα Με»), έκανε παγκόσμια πρεμιέρα στο Sundance Film Festival 2026, όπου απέσπασε το Βραβείο Κοινού. Στη συνέχεια διακρίθηκε στις Κινηματογραφικές Μέρες Κύπρου 2026, κερδίζοντας τα βραβεία Καλύτερης Κυπριακής Ταινίας, Σκηνοθεσίας και Κοινού. Επιπλέον, επιλέχθηκε ως η επίσημη πρόταση της Κύπρου για τα Βραβεία Όσκαρ 2026 στην κατηγορία Διεθνούς Ταινίας, αποτελώντας την πρώτη κυπριακή υποβολή στην ιστορία του θεσμού.

Αυτές τις μέρες προβάλλεται στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης. Έχει επίσης συμπεριληφθεί στην επίσημη βραχεία λίστα (shortlist) των European Film Awards 2027 και συγκαταλέγεται ανάμεσα στις ευρωπαϊκές παραγωγές που διεκδικούν μια θέση στις τελικές υποψηφιότητες των βραβείων, οι οποίες θα ανακοινωθούν στις 14 Νοεμβρίου 2026 από την Ευρωπαϊκή Ακαδημία Κινηματογράφου στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης.

H ταινία είναι επίσης υποψήφια για το European Young Audience Award 2027 της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Κινηματογράφου. Το σημαντικό αυτό ευρωπαϊκό βραβείο απευθύνεται σε νεανικό κοινό και αναδεικνύει ταινίες που προσεγγίζουν με ουσιαστικό και δημιουργικό τρόπο τις εμπειρίες και τις ανησυχίες των νέων. Η νικήτρια ταινία του European Young Audience Award θα ανακοινωθεί κατά την τελετή των 39ων European Film Awards, η οποία θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα στις 16 Ιανουαρίου 2027.