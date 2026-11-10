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Τη διατήρηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου ως αυτόνομου προγράμματος για την περίοδο 2028-2034, με ειδικό προϋπολογισμό ύψους 124,19 δισ. ευρώ, προτείνει η Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων του Ευρωκοινοβουλίου, σύμφωνα με ανακοίνωση που δημοσιεύθηκε την Τρίτη.

Σημειώνεται ότι η θέση της επιτροπής για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο εγκρίθηκε με 40 ψήφους υπέρ, 6 κατά και 10 αποχές.

Οι Ευρωβουλευτές ζητούν το Ταμείο να διατηρήσει τον ρόλο του ως βασικό χρηματοδοτικό εργαλείο της ΕΕ για επενδύσεις στους ανθρώπους, την κοινωνική σύγκλιση, την ποιοτική απασχόληση και τις ίσες ευκαιρίες.

Σύμφωνα με την πρόταση της επιτροπής, η χρηματοδότηση θα υλοποιείται μέσω ειδικών κεφαλαίων για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο στα Εθνικά και Περιφερειακά Σχέδια Εταιρικής Σχέσης.

Επενδύσεις σε απασχόληση δεξιότητες και κοινωνική ένταξη

Οι Ευρωβουλευτές τονίζουν ότι, στο πλαίσιο της εφαρμογής του Ευρωπαϊκού Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων, το Ταμείο θα πρέπει να χρηματοδοτεί επενδύσεις και μεταρρυθμίσεις στους τομείς της απασχόλησης, των δεξιοτήτων, της εκπαίδευσης και κατάρτισης και της κοινωνικής ένταξης.

Μεταξύ των επιδιώξεων περιλαμβάνονται η ενίσχυση των ίσων ευκαιριών, η καταπολέμηση της φτώχειας, η ισότιμη πρόσβαση στην αγορά εργασίας, οι δίκαιες και ποιοτικές συνθήκες εργασίας, καθώς και η κοινωνική προστασία και ένταξη.

Ιδιαίτερη έμφαση προτείνεται να δοθεί στην ποιοτική και χωρίς αποκλεισμούς εκπαίδευση και κατάρτιση, στη διά βίου μάθηση, στις επενδύσεις σε παιδιά και νέους και στην πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες.

Τουλάχιστον 5% για την Εγγύηση για τα Παιδιά

Η Επιτροπή Απασχόλησης ζητεί επίσης από τα κράτη μέλη να διαθέτουν τουλάχιστον το 5% των σχετικών πόρων για μέτρα στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εγγύησης για τα Παιδιά.

Οι πόροι αυτοί, σύμφωνα με τη θέση της επιτροπής, θα πρέπει να είναι επαρκείς, σταθεροί, προβλέψιμοι και δεσμευμένοι ειδικά για την αντιμετώπιση της παιδικής φτώχειας και τη στήριξη παιδιών από κοινωνικοοικονομικά μειονεκτούντα περιβάλλοντα.

Κατά την κατανομή τους θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι ανάγκες, τα υφιστάμενα κενά και οι ιδιαίτερες συνθήκες σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο.

Παράλληλα, οι Ευρωβουλευτές ζητούν ακόμη να συνεχιστεί η χρηματοδότηση ενεργητικών πολιτικών για την αγορά εργασίας, παράλληλα με προγράμματα επανειδίκευσης και αναβάθμισης δεξιοτήτων.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται σε εργαζομένους και περιοχές που επηρεάζονται δυσανάλογα από την απανθρακοποίηση, με την επιτροπή να προτείνει τη διάθεση κατάλληλων πόρων ώστε να υποστηριχθεί η δίκαιη μετάβαση.

Ο εισηγητής, Ντέιβιντ Κάζα, ανέφερε ότι το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο αποτελεί βασικό μέσο επένδυσης στους ανθρώπους, σημειώνοντας ότι η θέση της επιτροπής ενισχύει τη στήριξη προς νέους, εργαζομένους και παιδιά.

Από την πλευρά της, η εισηγήτρια, Μάριτ Μάι, τόνισε ότι χρειάζεται ένα ισχυρό Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο με σαφείς προτεραιότητες για την αντιμετώπιση της παιδικής φτώχειας, της ανεργίας των νέων και τη στήριξη όσων έχουν ανάγκη. Η ίδια χαρακτήρισε απαράδεκτη την πρόταση της Κομισιόν για κατάργηση του Ταμείου ως ξεχωριστού προγράμματος.

Μετά την έγκριση της θέσης, τα μέλη της επιτροπής ενέκριναν επίσης με 41 ψήφους υπέρ, 14 κατά και μία αποχή την εντολή για διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο.

Τόσο η θέση της επιτροπής όσο και η εντολή για διαπραγματεύσεις αναμένεται να τεθούν προς έγκριση σε προσεχή ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου.

Οι διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο μπορούν, κατ’ αρχήν, να αρχίσουν αφού τα κράτη μέλη υιοθετήσουν τη δική τους πλήρη διαπραγματευτική θέση, περιλαμβανομένων των συνολικών επιπέδων χρηματοδότησης για τον μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό της ΕΕ.

Στην περίπτωση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, το Ευρωκοινοβούλιο επισημαίνει ότι θα πρέπει προηγουμένως να έχει εγκρίνει τη θέση του για τα Εθνικά και Περιφερειακά Σχέδια Εταιρικής Σχέσης.

Σημειώνεται ότι η σχετική νομοθεσία αποτελεί μέρος του πακέτου για τον μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό της ΕΕ για την περίοδο 2028-2034.

ΚΥΠΕ