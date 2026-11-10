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Την ανάγκη η Κύπρος να περάσει από τις εξαγγελίες στην ουσιαστική αξιοποίηση της Τεχνητής Νοημοσύνης, με επίκεντρο τον άνθρωπο, τις επιχειρήσεις και την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας, υπογράμμισε η Πρόεδρος του Δημοκρατικού Συναγερμού, Αννίτα Δημητρίου, σε δημοσιογραφική διάσκεψη με θέμα «Τεχνητή Νοημοσύνη, Ανταγωνιστικότητα και Οικονομική Ανάπτυξη».

«Το μέλλον της οικονομίας μας είναι η υιοθέτηση της Τεχνητής Νοημοσύνης», τόνισε η κ. Δημητρίου, επισημαίνοντας ότι η τεχνολογία αλλάζει ήδη τον τρόπο με τον οποίο εργαζόμαστε, παράγουμε και ανταγωνιζόμαστε διεθνώς.

Όπως ανέφερε, η Κύπρος αντιμετωπίζει ένα σημαντικό παράδοξο: περισσότεροι από τέσσερις στους δέκα πολίτες χρησιμοποίησαν την Τεχνητή Νοημοσύνη την προηγούμενη χρονιά, κατατάσσοντας τη χώρα ανάμεσα στις πρώτες στην Ευρώπη, την ώρα που οι κυπριακές επιχειρήσεις βρίσκονται ανάμεσα στις τελευταίες ως προς την αξιοποίησή της. Αντίστοιχα, ενώ οι πολίτες παρουσιάζουν υψηλές επιδόσεις στις πρωταρχικές ψηφιακές δεξιότητες, υστερούν σημαντικά στις πιο προχωρημένες.

«Το πρόβλημα δεν είναι οι άνθρωποι ούτε οι επιχειρήσεις. Είναι το κενό πολιτικής. Και η πολιτική οφείλει να το καλύψει», σημείωσε, τονίζοντας ότι στόχος του Δημοκρατικού Συναγερμού είναι μια Κύπρος πρωταγωνίστρια στις τεχνολογικές εξελίξεις, όπου κάθε εργαζόμενος θα ενδυναμώνεται και κάθε επιχείρηση θα μπορεί να αξιοποιεί τις δυνατότητες της νέας εποχής.

Η Πρόεδρος του ΔΗΣΥ άσκησε κριτική στη στρατηγική της Κυβέρνησης, επισημαίνοντας ότι η φιλοδοξία για μετατροπή της Κύπρου σε περιφερειακό κόμβο Τεχνητής Νοημοσύνης δεν συνοδεύεται από επαρκή σχεδιασμό για τις ενεργειακές ανάγκες, συγκεκριμένους προϋπολογισμούς και ουσιαστικά μέτρα επανειδίκευσης. Αντιπαρέβαλε μια πιο ρεαλιστική προσέγγιση, προσαρμοσμένη στα δεδομένα μιας μικρής χώρας, η οποία πρέπει να αξιοποιήσει την τεχνολογία ταχύτερα και αποτελεσματικότερα.

Στο πλαίσιο αυτό, παρουσίασε έξι βασικούς πυλώνες προτάσεων του Δημοκρατικού Συναγερμού:

Μαζική επανειδίκευση των εργαζομένων, με οργανωμένο πρόγραμμα κατάρτισης, γενναίο προϋπολογισμό και φορολογικά κίνητρα. Υιοθέτηση της Τεχνητής Νοημοσύνης σε κάθε επιχείρηση, με φορολογικά κίνητρα και απαλλαγές. Προσέλκυση διεθνών επιχειρήσεων υψηλής τεχνολογίας που αξιοποιούν εντατικά την Τεχνητή Νοημοσύνη. Ένα κράτος που επιλύει ουσιαστικά προβλήματα, μέσα από τη διασύνδεση των δημόσιων συστημάτων, τη μείωση της γραφειοκρατίας και την αξιοποίηση της τεχνολογίας. Ενεργειακή επάρκεια και ανταγωνιστικό κόστος ηλεκτρισμού, ως βασική προϋπόθεση για την ανάπτυξη ψηφιακών υποδομών και μεγάλων κέντρων δεδομένων. Έλεγχος και λογοδοσία, με προστασία των προσωπικών δεδομένων, της ιδιωτικής ζωής και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Η κ. Δημητρίου υπογράμμισε ιδιαίτερα ότι η τεχνολογική μετάβαση πρέπει να είναι μια ευκαιρία για όλους και όχι ένας παράγοντας δημιουργίας νέων ανισοτήτων. «Η απάντησή μας δεν είναι να σταματήσουμε την τεχνολογία. Η απάντησή μας είναι να μη μείνει κανείς πίσω. Η επανειδίκευση γίνεται προτεραιότητα κοινωνικής πολιτικής», σημείωσε.

Εξειδικεύοντας τις προτάσεις του ΔΗΣΥ για τον ρόλο του κράτους, ο κ. Κωνσταντίνος Μούντουκκος (Επικεφαλής του χαρτοφυλακίου Ψηφιακής Πολιτικής, Έρευνας και Καινοτομίας στο Συμβούλιο Παρακολούθησης του Κυβερνητικού Έργου) σημείωσε ότι η ουσιαστική αξιοποίηση της Τεχνητής Νοημοσύνης προϋποθέτει πρώτα την αλλαγή του τρόπου λειτουργίας της δημόσιας διοίκησης. Όπως ανέφερε, κανένα τεχνολογικό εργαλείο δεν μπορεί από μόνο του να φέρει ουσιαστικό αποτέλεσμα, εάν το ίδιο το κράτος δεν εκσυγχρονίσει τις διαδικασίες και τις υποδομές του.

Πρώτη προτεραιότητα, όπως επισήμανε, είναι η διαλειτουργικότητα των κρατικών συστημάτων, ώστε οι δημόσιες υπηρεσίες να μπορούν να ανταλλάσσουν πληροφορίες με ασφάλεια και αποτελεσματικότητα. Η διαλειτουργικότητα, όπως τόνισε, αποτελεί όχι μόνο προϋπόθεση καλύτερης εξυπηρέτησης του πολίτη, αλλά και βασική προϋπόθεση για την πλήρη αξιοποίηση της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Δεύτερη προτεραιότητα είναι η μετάβαση από τα πιλοτικά έργα στην πραγματική εφαρμογή συγκεκριμένων λύσεων.

Ο κ. Μουντουκκός αναφέρθηκε επίσης στην ανάγκη υπεύθυνης αντιμετώπισης των κινδύνων της Τεχνητής Νοημοσύνης, όπως η παραγωγή ανακριβών πληροφοριών, η πιθανότητα λανθασμένων συμπερασμάτων και αποφάσεων, η παραβίαση προσωπικών δεδομένων και οι απειλές κυβερνοασφάλειας. Για τον λόγο αυτό, υπογράμμισε την ανάγκη ύπαρξης σαφών κανόνων, διαφάνειας και ουσιαστικού ανθρώπινου ελέγχου.

Τέταρτο σημείο των εισηγήσεων αφορά τον εκσυγχρονισμό των διαδικασιών για τις δημόσιες συμβάσεις και την προμήθεια τεχνολογικών λύσεων. Όπως εξήγησε, ενώ η τεχνολογία εξελίσσεται με ταχύτατους ρυθμούς, οι διαδικασίες του κράτους για την προμήθεια και εφαρμογή νέων λύσεων συχνά απαιτούν χρόνια.

Τέλος, ο κ. Μουντουκκός υπογράμμισε ότι κάθε έργο ψηφιακού μετασχηματισμού πρέπει να συνοδεύεται από συγκεκριμένους στόχους, χρονοδιαγράμματα και μετρήσιμα αποτελέσματα. Το κράτος οφείλει να γνωρίζει πόσο κοστίζει κάθε έργο, πόσο χρόνο εξοικονομεί και πόσο βελτιώνει τις υπηρεσίες προς τον πολίτη.

Σε παρεμβάσεις τους, ο Επικεφαλής του Συμβουλίου Παρακολούθησης Κυβερνητικού Έργου του ΔΗΣΥ κ. Μιχάλης Ιωαννίδης σημείωσε μεταξύ άλλων πως πρόκειται για προτεραιότητα κοινωνικής πολιτικής, φέροντας παραδείγματα και από άλλες χώρες που ήδη έχουν προχωρήσει με τις σχετικές διαδικασίες, ενώ ο Εκπρόσωπος Τύπου κ. Ονούφριος Κουλλά σημείωσε πρόκειται για μια εντελώς νέα τεχνολογία που μπορεί να έχει σημαντικά οφέλη, με τον μεγαλύτερο κίνδυνο να είναι λόγω της μη εκπαίδευσης, να μείνουμε πίσω σε όρους παραγωγικότητας και ανταγωνιστικότητας του εργατικού δυναμικού.

Κλείνοντας, προαναγγέλθηκε ότι σε επόμενη δημοσιογραφική διάσκεψη θα παρουσιαστούν αναλυτικά οι προτάσεις του κόμματος για την αντιμετώπιση των κινδύνων που συνοδεύουν την Τεχνητή Νοημοσύνη και την ψηφιακή ζωή.