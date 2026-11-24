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Μπορεί ένα φρούτο να επηρεάσει την κυκλοφορία του αίματος στον εγκέφαλο;

Νέα επιστημονική μελέτη δείχνει ότι η συστηματική κατανάλωση μύρτιλων ενδέχεται να έχει ευεργετική επίδραση στην αιμάτωση συγκεκριμένων περιοχών του εγκεφάλου σε μεγαλύτερες ηλικίες.

Τα ευρήματα προέρχονται από κλινική δοκιμή που δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό The American Journal of Clinical Nutrition.

Στη μελέτη συμμετείχαν άτομα ηλικίας 65 έως 89 ετών, τα οποία συνήθιζαν να καταναλώνουν πολύ μικρές ποσότητες μούρων. Συνολικά, 60 συμμετέχοντες ολοκλήρωσαν την τρίμηνη παρέμβαση.

Οι ερευνητές χώρισαν τους συμμετέχοντες σε δύο ομάδες. Η πρώτη λάμβανε καθημερινά σκόνη από ολόκληρα μύρτιλα, σε ποσότητα αντίστοιχη με ένα φλιτζάνι φρέσκων μύρτιλων, ενώ η δεύτερη λάμβανε εικονικό σκεύασμα.

Πριν και μετά την παρέμβαση πραγματοποιήθηκαν εξειδικευμένες εξετάσεις μαγνητικής τομογραφίας, προκειμένου να αξιολογηθούν η αιματική ροή στον εγκέφαλο και τα επίπεδα γλουταθειόνης, μιας ουσίας που συμμετέχει στην αντιοξειδωτική προστασία των κυττάρων.

Τι έδειξαν οι εξετάσεις

Στην ομάδα που κατανάλωνε μύρτιλα παρατηρήθηκε αύξηση της αιματικής ροής στον πρόσθιο φλοιό του προσαγωγίου, περιοχή του εγκεφάλου που συνδέεται με λειτουργίες όπως η προσοχή, ο γνωστικός έλεγχος και η λήψη αποφάσεων.

Η αύξηση ήταν στατιστικά σημαντική σε σύγκριση με την ομάδα του εικονικού σκευάσματος.

Οι ερευνητές κατέγραψαν επίσης αυξήσεις της αιματικής ροής σε άλλες εγκεφαλικές περιοχές μεταξύ των ατόμων που λάμβαναν μύρτιλα. Ωστόσο, οι συγκεκριμένες μεταβολές αφορούσαν συγκρίσεις εντός της ίδιας ομάδας και δεν τεκμηριώνουν από μόνες τους υπεροχή έναντι του εικονικού σκευάσματος.

Αντίθετα, δεν διαπιστώθηκε σημαντική μεταβολή στα επίπεδα γλουταθειόνης στον εγκέφαλο.

Τι σημαίνει αυτό για τη μνήμη

Παρότι η καλύτερη αιμάτωση του εγκεφάλου αποτελεί ενδιαφέρον εύρημα, οι επιστήμονες επισημαίνουν ότι δεν μπορεί να εξαχθεί το συμπέρασμα πως η κατανάλωση μύρτιλων βελτιώνει τη μνήμη ή προλαμβάνει τη νόσο Αλτσχάιμερ.

Η συγκεκριμένη δοκιμή εξέτασε κυρίως βιολογικούς δείκτες και όχι τη μακροχρόνια εμφάνιση γνωστικών διαταραχών.

Επιπλέον, ο αριθμός των συμμετεχόντων ήταν σχετικά μικρός και η διάρκεια παρακολούθησης περιορίστηκε στους τρεις μήνες.

Τα αποτελέσματα ενισχύουν το επιστημονικό ενδιαφέρον για τις πολυφαινόλες που περιέχονται στα μύρτιλα και για τον πιθανό ρόλο τους στη λειτουργία των αιμοφόρων αγγείων.

Για την ώρα, τα μύρτιλα μπορούν να αποτελούν μέρος μιας ποικίλης και ισορροπημένης διατροφής, χωρίς όμως να αντιμετωπίζονται ως μέσο πρόληψης ή θεραπείας νευροεκφυλιστικών παθήσεων.