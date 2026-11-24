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Μια σημαντική εξέλιξη για την αντιμετώπιση μιας σπάνιας, κληρονομικής και σοβαρής νευροεκφυλιστικής νόσου ανακοίνωσε ο Οργανισμός Τροφίμων και Φαρμάκων των ΗΠΑ (FDA).

Ενημέρωσε ότι προχώρησε στην έγκριση νέας θεραπείας η οποία έχει αποδειχθεί ότι μπορεί να παρατείνει την επιβίωση ασθενών με συγκεκριμένη μορφή της νόσου Niemann-Pick τύπου C.

Η έγκριση αφορά τη δραστική ουσία adrabetadex, η οποία χορηγείται με ενδορραχιαία ένεση, δηλαδή απευθείας στο εγκεφαλονωτιαίο υγρό.

Πρόκειται για την πρώτη θεραπεία που εγκρίνεται από τον FDA με ένδειξη τη μείωση του κινδύνου θανάτου σε ασθενείς με Niemann-Pick τύπου C, των οποίων τα νευρολογικά συμπτώματα εμφανίστηκαν πριν από την ηλικία των έξι ετών.

Η έγκριση καλύπτει παιδιά και ενήλικες με τη συγκεκριμένη μορφή της νόσου, εφόσον το σωματικό τους βάρος είναι τουλάχιστον επτά κιλά.

Τι είναι η νόσος Niemann-Pick τύπου C

Η Niemann-Pick τύπου C είναι μια σπάνια κληρονομική διαταραχή, η οποία επηρεάζει την ικανότητα των κυττάρων να διαχειρίζονται τη χοληστερόλη και άλλες λιπαρές ουσίες.

Εξαιτίας της διαταραχής αυτής, λιπίδια συσσωρεύονται μέσα στα κύτταρα, προκαλώντας σταδιακά βλάβες σε διάφορα όργανα και ιδιαίτερα στο νευρικό σύστημα.

Η νόσος εκτιμάται ότι επηρεάζει περίπου έναν στους 150.000 ανθρώπους.

Τα συμπτώματα μπορεί να περιλαμβάνουν δυσκολίες στην κίνηση και στον συντονισμό, προβλήματα κατάποσης και προοδευτική επιδείνωση των νευρολογικών λειτουργιών.

Η μορφή στην οποία τα νευρολογικά συμπτώματα εμφανίζονται πριν από την ηλικία των έξι ετών θεωρείται ιδιαίτερα σοβαρή.

Τι έδειξαν τα κλινικά δεδομένα

Για την αξιολόγηση της θεραπείας, ο FDA εξέτασε δεδομένα επιβίωσης 36 ασθενών που είχαν λάβει adrabetadex στο πλαίσιο τριών κλινικών μελετών και προγράμματος διευρυμένης πρόσβασης.

Όλοι οι ασθενείς είχαν παρουσιάσει νευρολογικά συμπτώματα πριν από την ηλικία των έξι ετών.

Η επιβίωσή τους συγκρίθηκε με εκείνη εξωτερικής ομάδας ελέγχου, αποτελούμενης από ασθενείς με αντίστοιχα χαρακτηριστικά που δεν είχαν λάβει τη συγκεκριμένη θεραπεία.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα που δημοσιοποίησε ο FDA, η θεραπεία συνδέθηκε με μείωση κατά 55% του σχετικού κινδύνου θανάτου.

Η διάμεση επιβίωση στην ομάδα που έλαβε adrabetadex ήταν 8,5 έτη, έναντι 4,9 ετών στην ομάδα σύγκρισης.

Το όφελος παρατηρήθηκε ανεξάρτητα από το εάν οι ασθενείς λάμβαναν παράλληλα miglustat, θεραπεία η οποία χρησιμοποιείται επίσης για τη νόσο.

Τα αποτελέσματα θεωρούνται ιδιαίτερα σημαντικά λόγω της σοβαρότητας της πάθησης και των περιορισμένων θεραπευτικών επιλογών.

Ωστόσο, η αξιολόγηση βασίστηκε σε μικρό αριθμό ασθενών και σε σύγκριση με εξωτερική ομάδα ελέγχου, αντί για μια μεγάλη τυχαιοποιημένη κλινική δοκιμή.

Πώς χορηγείται η θεραπεία

Η adrabetadex χορηγείται κάθε δύο εβδομάδες από κατάλληλα εκπαιδευμένο επαγγελματία υγείας.

Η χορήγηση πραγματοποιείται με ένεση στον σπονδυλικό σωλήνα, ώστε η ουσία να φτάνει στο εγκεφαλονωτιαίο υγρό.

Η συγκεκριμένη διαδικασία απαιτεί εξειδικευμένη ιατρική παρακολούθηση.

Ο FDA επισημαίνει ότι η θεραπεία συνοδεύεται από σημαντικούς κινδύνους, με κυριότερο την πιθανότητα διαταραχής της ακοής, ακόμη και μόνιμης απώλειάς της.

Για τον λόγο αυτό απαιτείται πλήρης έλεγχος της ακοής πριν από την έναρξη της θεραπείας και τακτική επανεξέταση κατά τη διάρκειά της.

Μεταξύ των συχνότερων ανεπιθύμητων ενεργειών περιλαμβάνονται διαταραχές ισορροπίας και συντονισμού, κόπωση, έμετος, πόνος στην πλάτη, πονοκέφαλος, πυρετός και γαστρεντερικά συμπτώματα.

Τι σημαίνει η έγκριση

Πριν από τη συγκεκριμένη απόφαση, δύο άλλες θεραπείες είχαν λάβει έγκριση στις ΗΠΑ για τη νόσο Niemann-Pick τύπου C. Ωστόσο, σύμφωνα με τον FDA, καμία δεν είχε αποδειχθεί ότι μειώνει τον κίνδυνο θανάτου.

Η νέα έγκριση αποτελεί επομένως σημαντικό θεραπευτικό ορόσημο για ασθενείς με πρώιμη εμφάνιση νευρολογικών συμπτωμάτων.

Δεν σημαίνει ότι η νόσος θεραπεύεται οριστικά ή ότι αποτρέπεται πλήρως η εξέλιξή της.