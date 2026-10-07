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Τη μεταρρύθμιση του εκλογικού νόμου, με έμφαση στην οριζόντια ψηφοφορία και την επαναφορά της απλής αναλογικής στη δεύτερη και τρίτη κατανομή των εδρών, συζήτησαν η Δημοκρατική Παράταξη και το Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών, στο πλαίσιο διακομματικής πρωτοβουλίας που έχουν αναλάβει οι Οικολόγοι.

Κατά τη συνάντηση παρουσιάστηκαν οι βασικοί άξονες της πρότασης του Κινήματος και ανταλλάχθηκαν απόψεις για το υφιστάμενο εκλογικό σύστημα και τις αλλαγές που, σύμφωνα με τις δύο πλευρές, θα μπορούσαν να ενισχύσουν την αναλογικότητα της εκπροσώπησης, την ισότητα της ψήφου, τον πολιτικό πλουραλισμό και τη συμμετοχή των πολιτών.

Στο επίκεντρο τέθηκε η εισαγωγή οριζόντιας ψηφοφορίας, καθώς και η πρόταση για επιστροφή στην απλή αναλογική κατά τη δεύτερη και τρίτη κατανομή των κοινοβουλευτικών εδρών.

Οι δύο πλευρές συμφώνησαν στη συνέχιση του διακομματικού διαλόγου και στη διερεύνηση πιθανών πεδίων σύγκλισης, υπογραμμίζοντας ότι ενδεχόμενες αλλαγές στο εκλογικό σύστημα θα πρέπει να προκύψουν μέσα από τεκμηριωμένη συζήτηση και ευρύτερες πολιτικές συναινέσεις.

Συμφωνήθηκε, παράλληλα, να συνεχιστούν οι επαφές και για κοινωνικοοικονομικά και περιβαλλοντικά ζητήματα, με στόχο να διερευνηθούν περαιτέρω δυνατότητες συνεργασίας και κοινών παρεμβάσεων.

Στη συνάντηση συμμετείχαν, εκ μέρους του Κινήματος Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών, η Αντιπρόεδρος Α΄ Κατερίνα Χατζηστυλλή, ο Αντιπρόεδρος Β΄ Λουκάς Στυλιανού και τα μέλη της Πολιτικής Επιτροπής Κυριάκος Τσιμίλλης και Γιώργος Στυλιανίδης.

Από πλευράς ΔΗΠΑ συμμετείχαν ο Πρόεδρος της Παράταξης Μάριος Καρογιάν, ο πρώην βουλευτής Αλέκος Τρυφωνίδης, η πρώην ευρωβουλευτής Αντιγόνη Παπαδοπούλου και η Αναπληρώτρια Εκπρόσωπος Τύπου Ελένη Χρυσοστόμου.