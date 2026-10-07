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Γύρω στις 13:30 σήμερα αναμένεται να ανακοινωθεί ποιος ακαδημαϊκός θα πάρει τελικά το χρίσμα της πανεπιστημιακής κοινότητας και θα εκλεγεί νέος πρύτανης του Πανεπιστημίου Κύπρου.

Οι εκλογές για την ανάδειξη των νέων πρυτανικών Αρχών, οι οποίες θα ηγηθούν του ακαδημαϊκού ιδρύματος την επόμενη τετραετία, διεξάγονται με πέντε υποψήφιους για τη θέση του Πρύτανη, δύο για τη θέση του αντιπρύτανη Διεθνών Σχέσεων, Οικονομικών και Διοίκησης και μίας υποψηφιότητας για την αντιπρυτανεία Ακαδημαϊκών Υποθέσεων, η οποία για να εκλεγεί χρειάζεται το 50% των θετικών ψήφων.

Υπενθυμίζεται ότι υποψήφιοι πρυτάνεις είναι οι Ιωάννης Γιαπιντζάκης, Τατιάνα-Ελένη Συνοδινού, Μαρίνα Νεοφύτου, Φώφη Κωνσταντινίδου και Σωφρόνης Κληρίδης. Υποψήφιοι για τη θέση αντιπρύτανη Διεθνών Σχέσεων, Οικονομικών και Διοίκησης οι Αντώνης Έλληνας και Μάριος Δικαιάκος και για τη θέση του αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων η Γεωργία Παναγιώτου.

Η ψηφοφορία για τη θέση του Πρύτανη θα αρχίσει στις 08:30 π.μ. και θα ολοκληρωθεί στις 12:00 το μεσημέρι. Θα ακολουθήσει άμεσα η καταμέτρηση των ψήφων και σύμφωνα με τους υπολογισμούς, κατά τις 13:30 αναμένεται η ανακοίνωση του νέου Πρύτανη.

Στην ανάδειξη των νέων πρυτανικών Αρχών του Πανεπιστημίου Κύπρου έχουν ρόλο οι τρεις βασικοί πυλώνες της πανεπιστημιακής κοινότητας: Ακαδημαϊκοί, φοιτητές και διοικητικό προσωπικό έχουν δικαίωμα ψήφου, αλλά με διαφορετικό τρόπο και βαρύτητα.

Συνολικά θα ψηφίσουν 486 άτομα, εκ των οποίων 348 μέλη του ακαδημαϊκού προσωπικού, 117 μέλη φοιτητικών παρατάξεων και 21 μέλη του διοικητικού προσωπικού.