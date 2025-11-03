Η Alpha Bank ανακοίνωσε την ολοκλήρωση της εξαγοράς του συνόλου των τραπεζικών δραστηριοτήτων της AstroBank Public Company Ltd, μέσω της θυγατρικής της Alpha Bank Cyprus Ltd, ενισχύοντας σημαντικά τη θέση της στην κυπριακή αγορά. Η συναλλαγή ολοκληρώθηκε ύστερα από τη λήψη όλων των απαιτούμενων εποπτικών εγκρίσεων και πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με τον Νόμο περί Μεταβίβασης Τραπεζικών Εργασιών και Εξασφαλίσεων (N.64(Ι)/1997).

Από την 31η Οκτωβρίου 2025, η Alpha Bank Κύπρου αναλαμβάνει όλα τα περιουσιακά στοιχεία και τις υποχρεώσεις της AstroBank, ολοκληρώνοντας μια συμφωνία που υπεγράφη στις 24 Ιουνίου 2025. Μετά τη συναλλαγή, η Alpha Bank Κύπρου καθίσταται η τρίτη μεγαλύτερη τράπεζα στην Κύπρο, με ενεργητικό άνω των €6,6 δισ., χορηγήσεις άνω των €2 δισ. και καταθέσεις που ξεπερνούν τα €5,6 δισ.

Η συμφωνία ενισχύει ουσιαστικά την κεφαλαιακή και επιχειρησιακή βάση της Alpha Bank στην Κύπρο, δημιουργώντας έναν ανθεκτικότερο και πιο ανταγωνιστικό τραπεζικό οργανισμό. Η ενσωμάτωση του προσωπικού και του δικτύου καταστημάτων της AstroBank προσφέρει αυξημένες δυνατότητες εξυπηρέτησης και τεχνογνωσίας, ενώ η Τράπεζα σχεδιάζει νέες επενδύσεις σε τεχνολογία, καινοτομία και λειτουργική αριστεία, προκειμένου να προσφέρει υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας σε ιδιώτες, επιχειρήσεις και θεσμικούς πελάτες.

Η εξέλιξη αυτή εντάσσεται στη στρατηγική ανάπτυξης του Ομίλου Alpha Bank στη νοτιοανατολική Μεσόγειο, με στόχο την ενίσχυση των δραστηριοτήτων του μέσω οργανικής και μη οργανικής ανάπτυξης. Παράλληλα, η συνεργασία με την UniCredit ενισχύει τον ρόλο της Alpha Bank ως γέφυρα μεταξύ Ευρώπης και Μεσογείου, διευκολύνοντας τη ροή κεφαλαίων, επενδύσεων και επιχειρηματικών ευκαιριών.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Alpha Bank Κύπρου, Μίλτος Μιχαηλάς, χαρακτήρισε την ολοκλήρωση της εξαγοράς ως στρατηγικό ορόσημο για το τραπεζικό σύστημα της χώρας. Όπως δήλωσε, «δημιουργούμε έναν οργανισμό με ουσιαστικό μέγεθος, ισχυρή κεφαλαιακή βάση και ξεκάθαρη στρατηγική: να αποτελέσουμε την πιο αξιόπιστη, σύγχρονη και αποτελεσματική Τράπεζα για τους πελάτες μας».

Τόνισε ακόμη ότι, με τη στήριξη του Ομίλου, η Alpha Bank Κύπρου ενισχύει τον ρόλο της ως χρηματοπιστωτικού κόμβου στη Νοτιοανατολική Μεσόγειο, λειτουργώντας ως πύλη διασύνδεσης ανάμεσα στην Ευρώπη και τη Μέση Ανατολή. Στόχος, πρόσθεσε, είναι η ενεργός συμβολή στη χρηματοδότηση της ανάπτυξης, την προώθηση της καινοτομίας και τη στήριξη της επιχειρηματικότητας που δημιουργεί αξία για την οικονομία και την κοινωνία.