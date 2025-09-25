Μέχρι τις 31 Οκτωβρίου 2025 αναμένεται να ληφθούν οι σχετικές εποπτικές εγκρίσεις για πώληση κατ’ ουσία του συνόλου των τραπεζικών στοιχείων ενεργητικού και υποχρεώσεων της Astrobank στην Alpha Bank Cyprus και της μεταφοράς του προσωπικού.

‘Ήδη, τις τελευταίες ημέρες οι πελάτες της Astrobank άρχισαν να λαμβάνουν ηλεκτρονικά μηνύματα στο app της τράπεζας και να ενημερώνονται ότι οι δυο τράπεζες έχουν συνάψει συμφωνία ημερομηνίας 24ης Ιουνίου 2025, σύμφωνα με την οποία μετά τη λήψη των σχετικών εγκρίσεων από την Κεντρική Τράπεζα θα μεταβιβαστούν στην Alpha Bank τα περισσότερα περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις της Astrobank, συμπεριλαμβανομένων των καταθέσεων των πελατών.

Οι πελάτες της Astrobank για όλες τις εξελίξεις και τις ενέργειες που πρέπει να κάνουν θα λαμβάνουν ενημερώσεις μέσω των επίσημων καναλιών επικοινωνίας (π.χ. αναρτήσεις ειδοποιήσεων στο web/mobile banking, επιστολές, SMS, ανακοινώσεις στα καταστήματα ή στην ιστοσελίδα της τράπεζας).

Να σημειωθεί ότι η πλήρης επιχειρησιακή ενοποίηση θα πραγματοποιηθεί εντός του 2026, με όλα τα στάδια να έχουν σχεδιαστεί ώστε να γίνουν ομαλά. Να διευκρινίσουμε ότι πρόκειται για μεταβίβαση επιχειρηματικής δραστηριότητας και όχι για νομική συγχώνευση. Η Alpha Bank Cyprus θα καταστεί ο αποκλειστικός νομικός κάτοχος των μεταβιβαζόμενων τραπεζικών δραστηριοτήτων.

Οι πελάτες της Astrobank ενημερώθηκαν -μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος που υπογράφουν ο Μίλτος Μιχαηλάς, διευθύνων σύμβουλος της Alpha Bank και ο διευθύνων σύμβουλος της Astrobank Αριστείδης Βουράκης- ότι δεν χρειάζεται να κάνουν οποιαδήποτε ενέργεια εάν συμφωνούν με τη συνέχιση της τραπεζικής σχέσης και τη μεταφορά των καταθέσεων τους στην Alpha Bank.

Σε αυτή την περίπτωση, σημειώνεται ότι οι λογαριασμοί των καταθέσεων και οι όροι αυτών θα παραμείνουν σε ισχύ. Επίσης, οι καταθέσεις στην Alpha Bank στον βαθμό που είναι επιλέξιμες, με βάση τους περί συστήματος εγγύησης των καταθέσεων και εξυγίανσης πιστωτικών ιδρυμάτων κανονισμούς, θα προστατεύονται από τον ίδιο κανονισμό.

Ενδιαφέρει καταθέτες

Οι πελάτες ενημερώνονται ότι εάν τυχόν αντιτίθεται στη μεταφορά των καταθέσεων τους στην Alpha Bank, μπορούν εάν επιθυμούν να αιτηθούν από την Astrobank μέχρι και τη γνωστοποίηση της ολοκλήρωσης της μεταβίβασης, την άμεση αποπληρωμή των καταθέσεων, περιλαμβανομένων και των δεδουλευμένων τόκων.

Στο ηλεκτρονικό μήνυμα αναφέρεται ότι μετά τη γνωστοποίηση της ολοκλήρωσης της μεταβίβασης, κάτι που αναμένεται τη 31η Οκτωβρίου και θα γνωστοποιηθεί στην επίσημη εφημερίδα της Δημοκρατίας και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, οι πελάτες της Astrobank θα έχουν τρίμηνη προθεσμία κατά την οποία θα μπορούν αν επιθυμούν να αποσύρουν τις επιλέξιμες καταθέσεις που θα διατηρούν πλέον με την Alpha Bank.

Στην ιστοσελίδα της Alpha Bank Cyprus και της Astrobank υπάρχουν καταγεγραμμένα ερωτήματα που απαντούν στις απορίες των πελατών. Στο ερώτημα αν κάποιος είναι πελάτης τόσο της Alpha Bank όσο και της AstroBank και πώς θα επηρεαστεί από τη συμφωνία, η απάντηση είναι: «Εάν είστε πελάτης και των δύο τραπεζών και τηρείτε λογαριασμούς, δάνεια ή κάρτες, μπορείτε να συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες σας όπως συνήθως. Οι τραπεζικές σας σχέσεις παραμένουν προς το παρόν ξεχωριστές και ανεπηρέαστες. Οποιεσδήποτε αλλαγές θα πραγματοποιηθούν μόνο μετά την ολοκλήρωση της νομικής διαδικασίας και με πλήρη συμμόρφωση προς την ισχύουσα νομοθεσία και τους σχετικούς κανονισμούς».

Ενημέρωση για δάνεια και πιστωτικές κάρτες

Εάν κάποιος έχει δάνεια ή πιστωτικές κάρτες και με τις δυο τράπεζες και αν μπορούν να συνδυαστούν, η απάντηση που δίνεται είναι «Όχι. Οι υφιστάμενες πιστωτικές σας διευκολύνσεις θα παραμείνουν ως έχουν, με τους τρέχοντες όρους. Κατά τη συστημική ενοποίηση, δε θα προκύψει οποιαδήποτε ενοποίηση των δανείων ή των πιστωτικών καρτών σας.

Οποιεσδήποτε μελλοντικές επιλογές ενοποίησης θα σας κοινοποιηθούν και θα πραγματοποιηθούν μόνο με τη δική σας συγκατάθεση. Οποιεσδήποτε αλλαγές θα γίνουν μόνο μετά τη νομική ολοκλήρωση και με πλήρη συμμόρφωση προς την ισχύουσα νομοθεσία και κανονισμούς».

Να διευκρινίσουμε ότι αν κάποιος είναι πελάτης μόνο της Alpha Bank, δεν υπάρχει καμία αλλαγή στον τρόπο που πραγματοποιεί τις τραπεζικές συναλλαγές. Οι λογαριασμοί, οι κάρτες, τα δάνεια και οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες συνεχίζουν να λειτουργούν κανονικά.

Στην ερώτηση αν οι πελάτες θα χρησιμοποιούν δύο εφαρμογές ή κάρτες τραπεζών στην απάντηση αναφέρεται: «Ναι, προς το παρόν θα συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε ξεχωριστά τις πλατφόρμες, τις κάρτες και τις υπηρεσίες της Alpha και της AstroBank. Μετά τη μεταβίβαση, η Alpha ενδέχεται να ενοποιήσει τις υπηρεσίες για μεγαλύτερη ευκολία των πελατών.

Οποιεσδήποτε ενημερώσεις ή απαιτούμενες ενέργειες θα σας κοινοποιηθούν εγκαίρως και με σαφήνεια. Οποιεσδήποτε αλλαγές θα πραγματοποιηθούν μόνο μετά τη νομική ολοκλήρωση και με πλήρη συμμόρφωση προς την ισχύουσα νομοθεσία και κανονισμούς».