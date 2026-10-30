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Σημαντική αύξηση της κερδοφορίας της κατέγραψε η Alpha Bank κατά το εννεάμηνο του 2026, με τα προσαρμοσμένα κέρδη μετά από φόρους να ανέρχονται στα €779 εκατ., παρουσιάζοντας ετήσια άνοδο 14,2%. Η απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων (RoTBV) διαμορφώθηκε στο 14,5%, ενώ η τράπεζα κατέγραψε ενίσχυση των εσόδων από τόκους και προμήθειες, διψήφια αύξηση των εξυπηρετούμενων δανείων και σημαντική άνοδο των κεφαλαίων πελατών.

Σύμφωνα με τα οικονομικά αποτελέσματα που ανακοίνωσε η Alpha Bank, τα καθαρά έσοδα από τόκους αυξήθηκαν κατά 10,7% σε ετήσια βάση, ενώ τα έσοδα από προμήθειες ενισχύθηκαν κατά 25,4%, εξαιρουμένων των μερισμάτων από την PRODEA.

Παράλληλα, η πιστωτική επέκταση από την αρχή του έτους ανήλθε στα €2,6 δισ., με το χαρτοφυλάκιο εξυπηρετούμενων δανείων να φθάνει τα €40,4 δισ., καταγράφοντας ετήσια αύξηση 13,1%.

Τα συνολικά κεφάλαια πελατών διαμορφώθηκαν στα €88,1 δισ., αυξημένα κατά 19% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους, με τις καταθέσεις να ενισχύονται κατά 13,3% και τα υπό διαχείριση κεφάλαια κατά 32%.

Στα υψηλότερα επίπεδα σχεδόν εννέα ετών τα έσοδα από τόκους

Ιδιαίτερα θετική ήταν η πορεία των καθαρών εσόδων από τόκους κατά το τρίτο τρίμηνο, καθώς αυξήθηκαν κατά 8,2% σε τριμηνιαία βάση και διαμορφώθηκαν στα €472,2 εκατ.

Πρόκειται, σύμφωνα με τη διοίκηση της τράπεζας, για την υψηλότερη τριμηνιαία επίδοση από το τέταρτο τρίμηνο του 2017.

Σε επίπεδο εννεαμήνου, τα καθαρά έσοδα από τόκους ανήλθαν σε €1,3 δισ., καταγράφοντας αύξηση 10,7% σε ετήσια βάση. Η εξέλιξη αυτή αποδίδεται κυρίως στη διεύρυνση του δανειακού χαρτοφυλακίου και στην αυξημένη συνεισφορά του χαρτοφυλακίου ομολόγων.

Ανοδικά κινήθηκαν και τα έσοδα από προμήθειες, τα οποία ανήλθαν σε €483 εκατ. στο εννεάμηνο, σημειώνοντας αύξηση 32% σε ετήσια βάση ή 25,4% χωρίς τα μερίσματα της PRODEA.

Τα συγκεκριμένα έσοδα αντιπροσωπεύουν περίπου το ένα τέταρτο των συνολικών λειτουργικών εσόδων του Ομίλου.

Στο τρίτο τρίμηνο, τα έσοδα από προμήθειες έφθασαν τα €156 εκατ., με σημαντική συνεισφορά από τις κάρτες, τις πληρωμές και τη διαχείριση κεφαλαίων.

Μάλιστα, οι δραστηριότητες διαχείρισης κεφαλαίων κατέγραψαν ιστορικά υψηλή τριμηνιαία επίδοση, ξεπερνώντας τα €40 εκατ.

Συνολικά, τα λειτουργικά έσοδα του τρίτου τριμήνου διαμορφώθηκαν στα €634 εκατ., ενώ τα προσαρμοσμένα κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε €283 εκατ.

Στα €40,4 δισ. τα εξυπηρετούμενα δάνεια

Συνεχίστηκε η επέκταση του δανειακού χαρτοφυλακίου της Alpha Bank, με τα εξυπηρετούμενα δάνεια να ξεπερνούν τα €40 δισ. και να διατηρούν διψήφιο ετήσιο ρυθμό αύξησης.

Κατά το τρίτο τρίμηνο, η καθαρή πιστωτική επέκταση διαμορφώθηκε στα €400 εκατ., ενώ οι συνολικές εκταμιεύσεις δανείων ανήλθαν σε €3,1 δισ.

Η τράπεζα αναφέρει ότι εξακολουθεί να κινείται προς την επίτευξη των αναβαθμισμένων στόχων για την πιστωτική επέκταση, οι οποίοι είχαν παρουσιαστεί κατά το δεύτερο τρίμηνο.

Την ίδια ώρα, αυξημένες ήταν οι εισροές κεφαλαίων πελατών, με τις καθαρές πωλήσεις προϊόντων υπό διαχείριση να διαμορφώνονται στα €400 εκατ. το τρίτο τρίμηνο και στα €1,1 δισ. από την αρχή του έτους, υπερβαίνοντας ήδη τον στόχο για το σύνολο του 2026.

Στο 14,5% ο δείκτης CET1 – Πρόβλεψη για διανομή €421 εκατ.

Η Alpha Bank διατήρησε την κεφαλαιακή της επάρκεια σε υψηλά επίπεδα, με τον δείκτη βασικών ιδίων κεφαλαίων CET1 να διαμορφώνεται στο 14,5%, αυξημένος κατά 20 μονάδες βάσης σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο.

Η οργανική δημιουργία κεφαλαίου έφθασε τις 124 μονάδες βάσης στο εννεάμηνο, ενώ νέα συνθετική τιτλοποίηση ενίσχυσε τον δείκτη CET1 κατά 17 μονάδες βάσης κατά το τρίτο τρίμηνο.

Παράλληλα, ο δείκτης κόστους προς έσοδα διαμορφώθηκε στο 36% το τρίτο τρίμηνο και στο 38% στο εννεάμηνο, αντανακλώντας τη λειτουργική αποδοτικότητα της τράπεζας.

Όσον αφορά την ποιότητα του δανειακού χαρτοφυλακίου, ο δείκτης μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPE) διατηρήθηκε στο 3,8%.

Το κόστος κινδύνου ανήλθε στις 43 μονάδες βάσης κατά το τρίτο τρίμηνο και στις 42 μονάδες βάσης στο σύνολο του εννεαμήνου.

Στο μέτωπο των διανομών προς τους μετόχους, η τράπεζα συνεχίζει να σχηματίζει πρόβλεψη που αντιστοιχεί στο 55% των δημοσιευμένων κερδών.

Το σωρευτικό ποσό της σχετικής πρόβλεψης ανήλθε στα €421 εκατ. για το εννεάμηνο, ενώ προγραμματίζεται η καταβολή προμερίσματος περίπου €124 εκατ. στις αρχές Δεκεμβρίου.

Ψάλτης: Εισερχόμαστε στο τελευταίο τρίμηνο από θέση ισχύος

Σχολιάζοντας τα οικονομικά αποτελέσματα, ο διευθύνων σύμβουλος της Alpha Bank, Βασίλης Ψάλτης, επισήμανε ότι οι επιδόσεις του τρίτου τριμήνου επιβεβαιώνουν, κατά την εκτίμησή του, την αποτελεσματικότητα του επιχειρηματικού μοντέλου της τράπεζας.

Όπως ανέφερε, η ανάπτυξη των χορηγήσεων, η συνεισφορά των πρόσφατων εξαγορών και η ανθεκτικότητα του ισολογισμού επιτρέπουν στον Όμιλο να εισέλθει στην τελική ευθεία του 2026 από θέση ισχύος.

Ο κ. Ψάλτης υπογράμμισε ότι, παρά τις αβεβαιότητες του διεθνούς μακροοικονομικού περιβάλλοντος, η διοίκηση διατηρεί υψηλό βαθμό εμπιστοσύνης στη χρηματοοικονομική κατάσταση της τράπεζας.

Αναφέρθηκε επίσης στις θετικές προοπτικές της ελληνικής οικονομίας, επικαλούμενος τις δημοσιονομικές επιδόσεις, τη συνεχιζόμενη μείωση του δημόσιου χρέους και την ανάπτυξη νέων επενδυτικών σχεδίων.

Παράλληλα, έκανε ειδική αναφορά στη νέα εταιρική ταυτότητα της Alpha Bank, η οποία παρουσιάστηκε στις 12 Οκτωβρίου, σηματοδοτώντας, όπως δήλωσε, την ολοκλήρωση ενός σημαντικού κύκλου μετασχηματισμού.

Στο πλαίσιο των πρωτοβουλιών για το προσωπικό, ανακοίνωσε τη δημιουργία προγράμματος ασφάλισης υγείας και κατ’ οίκον φροντίδας για τους ηλικιωμένους γονείς των εργαζομένων, καθώς και μισθολογικές αυξήσεις για τους χρηματοοικονομικούς συμβούλους.

Στις 5 Νοεμβρίου ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός

Η δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων πραγματοποιείται ενόψει της παρουσίασης του νέου στρατηγικού σχεδίου της Alpha Bank, με χρονικό ορίζοντα το 2030.

Οι βασικές προτεραιότητες και οι στόχοι της επόμενης περιόδου θα παρουσιαστούν στο Investor Day που έχει προγραμματιστεί για τις 5 Νοεμβρίου.

Σύμφωνα με τη διοίκηση, η ενίσχυση της κερδοφορίας, η διεύρυνση των δραστηριοτήτων και η ισχυρή κεφαλαιακή βάση αποτελούν τα θεμέλια πάνω στα οποία θα στηριχθεί η επόμενη φάση ανάπτυξης του Ομίλου.

Capital.gr